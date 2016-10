Drillo ut mot aviskommentators Høgmo-påstand: – Blank løgn

BAKU/OSLO (VG) Dagbladet skriver at tidligere landslagssjef Egil Olsen (74) personlig tilbød Per-Mathias Høgmo å overta jobben høsten 2013. Det avviser Drillo overfor VG.

I en kommentar publisert fredag skriver Dagbladets Esten O. Sæther følgende:

«Egil Drillo Olsen ringte selv til Per-Mathias Høgmo høsten 2013 midt under VM-kvaliken for å fortelle at nå var det nok.» – en setning som står i kontrast til hva Drillo har fortalt om den betente avgangen tidligere.

– Blank løgn, melder Drillo etter å ha blitt forelagt Sæthers påstand fredag formiddag.

Striden mellom Norges Fotballforbund og tidenes mest suksessrike norske landslagssjef fra høsten 2013 ble på sett og vis avsluttet med at partene utad aldri helt ble enige om Drillo ble sparket eller ikke.

Men etter flere meglinger, både med og uten advokat, ble de enige om å legge saken bak seg etter et møte på hytta mellom daværende fotballpresident Yngve Hallén og Olsen, pluss Røde Kors-president Sven Mollekleiv.

Kort fortalt: Per-Mathias Høgmo ble innsatt som landslagssjef da det gjensto to kamper av VM-kvalifiseringen høsten 2013. NFF har hevdet at de lot Drillo få et reelt valg om han ville fortsette eller ikke, mens Drillos tolkning var (og er) at han fikk sparken.

I november kommuniserte partene at NFF tok selvkritikk for prosessen, og Drillo sa han var fornøyd med avslutningen av saken. Men med ujevne mellomrom har tematikken blusset opp igjen. Nå med Dagbladets kommentar fredag.

Drillo i august i fjor: – Reagerer med overraskelse

– Jeg stoler på mine kilder i denne saken, fastholder Dagbladets artikkelforfatter Esten O. Sæther, som i forrige måned avsluttet NFF-engasjementet som landslagstrener i futsal (innefotball).

– Vet du når Drillo skal ha sagt dette?

– I den siste fasen av hans periode som landslagssjef, svarer Sæther.

– Jeg har aldri pratet med Per-Mathias om dette. Det må da Per-Mathias kunne bekrefte, fortsetter Drillo.

KOM MED NY DETALJ: Dagbladets sportskommentator Esten O. Sæther. Her i 2010 fra rollen som NFFs futsallandslagssjef. Foto: Line Møller , VG

Men det var ikke Drillos etterkommer særlig lysten på fredag ettermiddag:

– Jeg tenker at det ikke er tid og sted for å gå inn på den type dialog her nå. Nå handler det om Aserbajdsjan i morgen, svarer Per-Mathias Høgmo på spørsmål fra VG under pressekonferansen på arenaen i Bak, der han forbereder landslaget til sin 33. kamp som norsk landslagssjef før lørdagens VM-kvalifiseringsoppgjør.

– Men ringte han deg?

– Ingen kommentar, svarer Høgmo.

Ba Semb overta



Overfor VG høsten 2013 innrømmet riktignok Drillo at han var langt nede etter kampen mot Sveits (tap 0-2) – som ble hans siste før Høgmo overtok.

Så ille at han henvendte seg til toppfotballsjef Nils Johan Semb og ba ham lede laget mot Slovenia og Island som gjensto, der Brasil-billetten fortsatt kunne sikres.

– Det er riktig at jeg sa til Nils Johan at «nå får jaggu du overta de to siste kampene». Men dette var bare noen dager etter Sveits-kampen. Sagt halvveis på spøk, sa Drillo i november for tre år siden.

