Drillo om kritikken av Semb: – Vet han gjør en god jobb

Egil «Drillo» Olsen (75) rykker ut med uforbeholden støtte til Nils Johan Semb (58) etter at toppfotballsjefen er blitt bedt om å trekke seg fra jobben.

Landslagets smertefulle nedtur med 0-6 for Tyskland i VM-kvalifisering, kvinnelandslagets skrekkelige EM (slått ut etter null poeng på tre kamper), og svake resultater for U21-landslaget. Lederansvaret er Sembs. Og pressen har kastet seg over ham med kritiske spørsmål.

VGs sportskommentator Leif Welhaven mener det er på tide at Nils Johan Semb trekker seg fra stillingen som toppfotballsjef, en stilling han har holdt siden oktober 2009.

Men Drillo understreker at det blir for lettvint å skyte på toppfotballsjefen – som også er hans mangeårige venn – og mannen som tok over for ham som landslagssjef etter det eventyrlige VM-sluttspillet i Frankrike i 1998 (slo Brasil 2-1), og med åttedelsfinale (0-1 for Italia).

– Jobben til Nils Johan Semb har én viktig oppgave; det er å ansette landslagstrenere å følge opp dem, og det har han gjort på en utmerket måte. Og meg bekjent så er folk veldig fornøyd med ham i den sammenheng. Jeg regner med at media er fornøyd med at han ansatte Lars Lagerbäck, og jeg har ikke hørt om noen som er kritisk til det, sier Egil Olsen.

Semb ble konfrontert om tillitsspørsmålet dagen etter braknederlaget for Tyskland i Stuttgart. Han uttalte da at han føler sterk tillit i ledelsen og fagmiljøet. Og at det ikke var indikasjoner på noe annet. Han svarte at det var uaktuelt å trekke seg fra jobben som toppfotballsjef etter det pinlige tapet mot regjerende verdensmester Tyskland.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt understreker også at ansvaret for sjokktapet i Tyskland, og de siste årenes svake resultater, ikke holdes av én person.

Drillo var en av mange tidligere NFF-topper som ble spurt – men var nokså taus om Sembs standing – da han ble kontaktet av VG i forrige uke. Han lar seg imidlertid intervjue nå fordi han føler at uttalelsen han ga gir inntrykk av han ikke stiller seg bak Semb. Det samme gjør tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal. I en e-post understreker han sin støtte til Semb.

– Det som ikke har kommet frem er at de aldersbestemte landslagene bare har ett tap over en lengre periode. Dette er også hans ansvarsområde. Men det er klart at kvinnelandslagets innsats i EM var en skuffelse, og for meg er det også skuffende å se at de er blitt mer ballbesittende, noe som også har skjedd med U21-landslaget. Jeg vet at Nils Johan jobber for å endre dette. Men det er en del andre sider ved jobben hans jeg ikke kjenner så godt. Blant annet utvikling av dokumenter for toppfotballen og landslagsskolen, sier Drillo.

I Sembs tid som toppfotballsjef har landslaget ramlet 54 plasser på FIFA-rankingen til 85. plass nå. I Drillos storhetstid på 90-tallet var Norge nummer to. Bare Brasil var foran. Drillo forklarer rankingfallet slik.

– Den perioden med Per-Mathias Høgmo må ta mye av skylden for det. Og faktisk er to av de beste periodene for landslaget 2009 (7-0-2) og 2010 (6-2-2). Helt frem til 2012 var vi på plussiden. Det er fra 2013 (da Høgmo tok over red.anm.) at vi har vært på minussiden hva resultater angår, og har falt på FIFA-rankingen. Og det er ikke lenge siden. Nå som Lagerbäck er kommet inn er jeg veldig optimist med tanke på å få landslaget på rett kjøl igjen, sier Drillo.

– Tror du Lars Lagerbäck, som ble hentet til Norge av nettopp Semb, hadde mistet gløden og lysten hvis Semb hadde blitt sparket eller sagt takk for seg nå?

– Det er ingen tvil om at det er Nils Johans fortjeneste at Lagerbäck er landslagssjef for Norge. Ingen andre hadde fått til dét. Men jeg vet ikke hvordan Lars hadde reagert på det, sier Drillo.

VG har stilt spørsmål til leserne om Semb er rett person i jobben som toppfotballsjef. Responsen var vært overveldende (nesten 25.000 svar). Foreløpig mener 89 prosent «nei, her trengs det endringer..».

– Det er kanskje ikke så rart når media så til de grader er negative. Men for all del, det er lov at journalister prøve å sparke Nils Johan. Grunnen til at jeg uttaler meg nå er at jeg ble tatt for inntekt for å ha stemt ja for å bli kvitt ham, men det stemmer altså ikke, sier Drillo.

Semb var også toppfotballsjef da Drillo fikk sparken som landslagssjef for fire år siden. Han var da på en ferietur til New York, og skal ikke ha vært involvert i prosessen av ledelsen i NFF.

– Jeg tror det er riktig at det var mange som håpet på at Nils Johan skulle si takk for seg på grunn av den saken mot meg. Det var nok mange som ville bli kvitt ham. Og det var mange som ble overrasket da han valgte å fortsette, sier Drillo.

– Hvem var det som ville bli kvitt ham i NFF?

– Det vet jeg ikke konkret, men det var folk i NFF-styret. Det er jeg ganske sikker på. Men det er kommet frem andre ting i boken, at det var stor misnøye med meg fra styret, som jeg ikke var klar over. Det sier litt om åpenheten i NFF. Men dette er litt på siden av Nils Johan, men han ble behandlet minst like dårlig som meg, sier Drillo.