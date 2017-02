Drillo mener Nordlie kunne vært en bra mann for Norge

Egil «Drillo» Olsen har diskutert jakten på ny norsk landslagssjef med Nils Johan Semb. Selv kunne han godt ha tenkt seg Tom Nordlie for Norge.

To ganger i uken trener veteranene Olsen og Nordlie unge fotballspillere i Vallhall.

– Dette er veldig gøy. Vi har holdt på et halvt års tid nå. Vi coacher nesten bare på valg. Ikke noe annet, sier Drillo til VG.

Vil ha en trener som står for Drillo-stilen



Han har et slags defensivt ansvar mens Nordlie tar seg av det offensive. Og den tidligere landslagssjefen har lært å kjenne Tom Nordlie så godt at han mener han kunne ha vært en bra mann for et NFF som lenge håpet å få førstevalget Ståle Solbakken på kroken.

– Tom står for veldig mye av den samme fotballen som jeg står for. Vi diskuterer jo en del fotball i forbindelse med dette prosjektet, og vi er stort sett enige om det aller meste.

– Så det kunne vært en bra mann i dine øyne?

– Ja. Det kunne det, svarer Egil Olsen.

Nordlie selv sier til VG at han ikke har blitt kontaktet av NFF, og vil heller ikke kommentere eget kandidatur.

I går meldte Dagbladet at en ny norsk landslagssjef kan komme til å bli presentert allerede i dag.

Drillo er tydelig på at han ønsker en trener som dyrker prinsippene han selv innførte, og sørget for suksess, på 1990-tallet.

– Veldig kort og sikkert veldig lite overraskende, så håper jeg på en trener som står for det jeg kaller fremoverrettet fotball, gjennombruddshissig fotball. Der er jeg faktisk litt på lag med tendensene internasjonalt også. Den ekstreme «styre kampene»- og pasningsfotballen er litt på retur. Så jeg håper på en trener som står for det. Jeg hadde naturligvis i utgangspunktet håpet på en Lars Lagerbäck, men så vidt jeg skjønner er han veldig fornøyd med slik som han har det.

– Så vi kan ikke forvente å få Islands frelser hit?

– Det virker ikke sånn.

Vil ikke være vikar igjen



– Hvilke andre typer ser du som står for den fotballen du foretrekker, da?

– Nei, jeg har ikke lyst til å komme med flere navn. Det er ikke så veldig mange å plukke i. Men det er klart det er flere som kan stå for det jeg står for. Det er ikke så rart at jeg helst vil ha en trener som står for det.

– Det er veldokumentert at NFF har vært i kontakt med Ståle Solbakken, Bob Bradley og Ole Gunnar Solskjær. Føler du at det går en rød tråd gjennom alle kandidatene man går etter?

– Det er stor forskjell på de tre der. Men det betyr ikke at det er noe rangering fra Nils Johans side at han har snakket med de tre. Det vet jeg ikke nok om. Jeg har ikke noen kommentar til det, for så vidt. Jeg lar Nils Johan jobbe som han vil selv. Jeg blander meg ikke opp i det.

– Men han spør deg kanskje litt om råd underveis, dere har jo kjent hverandre og jobbet sammen i mange år?

– Ja, vi har nå snakket sammen litt, det har vi.

– Hvis han trenger en vikar mot Nord-Irland (28. mars) og ringer deg, hva får han til svar da?

– Da vil jeg foreslå at Nils Johan tar den jobben selv.

– Det er helt uaktuelt at du tar det en tredje periode?

– Yes! Det er helt uaktuelt.

– Og det handler om hva?

– Nei, det går litt på... Skal du gjøre noe sånt, selv om det hadde vært som vikar for n'te gang, så har det noe med guts, overskudd og tæl å gjøre. Det merker jeg, det har jeg ikke. Jeg har nok erfaring, kunnskap og mye av det som skal til. Men mangler den siste gløden. Og det har litt med alder å gjøre, naturligvis.

– Til slutt: Vet du hvem som blir ny norsk landslagssjef?

– Nei, det vet jeg ikke.

– Du hadde kanskje ikke sagt det uansett?

– Det kan godt hende. Men nå kan jeg være veldig ærlig, si nei - og ha god samvittighet, svarer Drillo og ler.

Han avviser at han savner å trene voksne lag på den store fotballscenen. Og stortrives med å coache unge, håpefulle fotballspillere to dager i uken.

– Alternativet er å ikke jobbe i det hele tatt. Det er veldig enkelt. Jeg er 74 år, melder Egil Olsen.

