– Drillo kan sove godt: Med Lagerbäck vet spillerne hva de skal gjøre

«Verdens tydeligste lederskap» sier den svenske journalisten Robert Laul om Lars Lagerbäck (68).

Aftonbladets profilerte reporter har fulgt den svenske treneren tett i 15 år.

– Med Lars Lagerbäck vet du presis hva du får. Det er ingen overraskelser. Drillo og andre kan sove godt om nettene og være sikre på at spillerne vet eksakt hva de skal gjøre på banen, sier Robert Laul.

– I alle lag som Lagerbäck har hatt, har spillerne visst hva de skal gjøre. Han er veldig tydelig.

– Minner han om Drillo?

– Nja, Lagerbäck og Drillo er ganske like i sin fotballfilosofi, men jeg vil si at Lasse er en mer offensiv fotballtrener. Både Lagerbäck og Drillo er diktatorer i det defensive, men mens Drillo er diktatorer begge veier, gir Lagerbäck mer frihet offensivt.

SVENSK FOTBALLEKSPERT: Robert Laul. Han bor for tiden i Washington. Foto: Carina Bergfeldt

Aftonbladet-reporteren har i løpet av årene har Laul blitt en av Sveriges mest anerkjente sportsjournalister, og samtidig har Lagerbäck blitt en nasjonens største trenerprofiler. Forholdet mellom dem har til tider vært turbulent og Laul fikk en gang beskjed om å dra «åt skogen».

– Har Lars Lagerbäck temperament?

– Ja, han har temperament hvis spillerne ikke forsøker å gjøre det som de er blitt enige om. Han blir ikke sint om noen gjør det dårlig, men hvis de bryter mot reglene – på eller utenfor banen – er han steinhard. Da kan han ha temperament. For det viktige i hans filosofi er at alle forsøker å gjøre det de er blitt enige om.

Laul husker godt det første intervjuet med Lagerbäck – i september 2001 – foran en kvalikkamp mot Makedonia.

– Han snakket om at Makedonia ville få problemer fordi de byttet ut så mange spillere. Han sa at kontinuitet er det viktigste for et fotballag.

– Rød tråd

– Det kommer Norge til å merke?

– Ja, det er en rød tråd i hele hans karriere. I EM 2016 hadde Island den identisk samme startoppstillingen i alle fem kampene. Han mener at kontinuitet er veien til suksess. Han kommer til å spille på 13–14 mann i Norge. Hvis noen snakker om at «her er det nye talenter som må inn på landslaget», så kommer de til å tale for døve ører under Lars Lagerbäck.

Robert Laul, som for tiden har pappaperm og bor i Washington, mener at dette er et smart valg både av Norges Fotballforbund og av Lars Lagerbäck.

– Lagerbäck er smart fordi han overtar et Norge som knapt kan synke lavere. Han kan ikke mislykkes. Og Norge får en «förbundskapten» som passer dem perfekt. Lagerbäck klarer å maksimere de kvalitetene som finnes.

Laul mener at det er «schysst» av Sverige å «låne ut» sin mest suksessfulle fotballtrener på lenge.

– Dere bør være takknemlige og sende noe av oljen over som takk, ler svensken.

– Hvor mye?

– Tja, skal vi si 25 prosent av produksjonen i Nordsjøen? Norge bør i hvert fall være i stor takknemlighetsgjeld.

– Snudde 180 grader

– Hvordan er egentlig ditt forhold til ham?

– Han var svensk landslagssjef i 11 år og av det som han opplevde som problematisk, var forholdet til mediene. Han betraktet mediene som et problem og en bekymring og hadde litt vanskelig for å håndtere at vi for eksempel prøvde å få fram nyheter om startelleveren.

– Men så sluttet han som landslagstrener og jobbet som ekspert hos Viasat et par år. Det ble helt annerledes da han overtok Island. Lasse snudde 180 grader. Han ble veldig åpen og tilgjengelig. Og han er veldig interessant å intervjue. Han gir mye bedre svar enn tidligere og er mer åpen i sin kommunikasjon.

– Jeg liker Lasse. Jeg ønsker ham lykke til med oppdraget. Det blir en dobbel smell for Sverige i og med at vi også mister ham som rådgiver for landslagssjef Andersson.

– Vi serverer våre småbrødre i fotball en veldig dyktig trener. Derfor bør vi få litt olje til gjengjeld!