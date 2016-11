Drillo ber Høgmo spille med risiko: – Ville tatt store sjanser

BERLIN (VG) Etter å ha analysert Tsjekkia konkluderer eks-landslagssjef Egil Olsen (74): Tsjekkia er bedre enn han trodde. Men Norge er bedre i angrep. Derfor lyder Drillo-rådet: Vær dristig.

Tidenes norske landslagssjef – med 71 seirer på 137 kamper i to perioder mellom 1990 og 2013 – anbefaler å løpe litt risiko etter å ha utviklet en Tsjekkia-analyse for det Oslo-baserte akademiet FotballPro.

Drillo har sett Tsjekkia mot Nord-Irland og hentet ut tallmateriale fra denne kampen og mot Aserbajdsjan. Begge kampene ble spilt i Tsjekkia og endte 0–0. I tillegg har EM-finalisten fra 1996 møtt Tyskland i Hamburg og tapte i likhet med Norge 0–3 for verdensmesteren.

Høgmos systemvalg: Mot 4-4-2 – og Helland-vraking

0–0 og uflaks



GIR RÅD: Egil «Drillo» Olsen. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Vi må ikke la oss lure. De er bedre enn både Nord-Irland og Aserbajdsjan (som slo Norge) og var uheldige i de kampene, sier Drillo til VG, som har fått tilgang på analysen til trenerlegenden og Bjørn Inge Dalen i FotballPro.

– Er Tsjekkia bedre enn Norge?

– Det er et åpent spørsmål. Men her er det muligheter. De er relativt dårlige fremover, solide bakover, kanskje litt lite fart, men solide i luften – og kantspillerne er de beste de har. Angrepsmessig kommer de til mye innlegg og avslutter gjerne angrepene med innlegg. Sånn er de litt like Norge, vurderer Drillo.

Ladislav Krejcí (Bologna) og Jiri Skalák (Brighton) er flankene Drillo snakker om. Norges tidligere landslagssjef ville vært opptatt av at egne backer stengte for innleggsmulighetene og at stopperne må rydde unna i luften.

Jarsteins suksesshistorie: – Ingen hissigpropp lengre

Men først og fremst ville han tenkt offensivt for at det norske landslaget skal vinne sin første borteseier i Tsjekkia/Tsjekkoslovakia noensinne.

– Jeg ville vært dristig og tatt store sjanser offensivt. Selvfølgelig ta kontringsmulighetene, men mot etablert forsvar ville jeg tatt en del sjanser. Og ikke vært så redd for kontringer med stor fart imot. Jeg ville vært dristig, for 0–0 er ikke et godt resultat, mener 74-åringen.

– Føler du Norge må vinne?

– For å ta annenplassen, må vi det. Taper vi nå, står med vi i praksis med null poeng (San Marino-poengene strykes for å avgjøre toertabellen). Da skal det være kjørt. Med seier er vi med, med uavgjort er vi ikke helt ute, men da må Norge vinne resten utenom Tyskland, analyserer Drillo.

Brukt flere spillere



Karel Jarolim overtok som landslagssjef etter et mislykket EM i Frankrike (ett poeng på tre kamper). På de tre første kvalikkampene har han hatt 21 forskjellige spillere i startoppstillingen. Høgmo har brukt 16 og slet med spesielt mye forfall før Tyskland-kampen.

– Det er et gunstig tidspunkt å møte Tsjekkia på. De har slitt med skader, er gjennom et generasjonsskifte og brukt mange spillere. På topp er vi bedre enn Tsjekkia med Joshua King og Tarik Elyounoussi fremme, fastslår Drillo.

Norges landskamper mot Tsjekkia/Tsjekkoslovakia 1920: OL-kamp i Brüssel. 4-0 til Tsjekkoslovakia. 1970: Privatlandskamp på Ullevaal. 2-0 til Tsjekkoslovakia. 1988: Privatlandskamp i Bratislava. 3-2 til Tsjekkoslovakia. Norske mål av Gøran Sørloth og Simen Agdestein. 1991: Privatlandskamp på Ullevaal. 3-2 til Tsjekkoslovakia. Norske mål av Jan Åge Fjørtoft og Mini. 1995: EM-kvalifisering på Ullevaal. 1-1. Norsk mål av Henning Berg. EM-kvalifisering i Praha. 2-0 til Tsjekkia. 2005: VM-playoff på Ullevaal. 1-0 til Tsjekkia. VM-playoff i Praha. 1-0 til Tsjekkia. 2011: Privatlandskamp på Ullevaal. 3-0 til Norge. Norske mål av Mohammed Abdellaoue (2) og John Arne Riise. 2014: Privatlandskamp i Praha. 2-2. Norske mål av Tarik Elyounoussi og Morten Gamst Pedersen.

Som norsk landslagstrener møtte han Tsjekkia tre ganger. I 2011 vant Drillos Norge 3–0 på Ullevaal. I EM-kvalifiseringen i 1995 rappet tsjekkerne EM-billetten til England fra Norge ved å klare 1–1 på Ullevaal og vinne 2–0 i Praha.

I elefanthukommelsen til Olsen blir ett navn kjapt nevnt når bortekampen for 21 år siden blir tema.

– Röthlisberger.

Den sveitsiske dommeren med fornavn Kurt ble grusom for Drillo i 1995. Tsjekkia ble blant annet forært en straffe da det mest sannsynlig burde vært vinket for offside i forkant.

– Før kampen sa en tsjekkisk kollega til meg at «denne dommeren er kjøpt». Jeg sa «Makan til sludder». Så fikk de et gedigent billig straffespark og senere ble han dømt på alle bauger og kanter, så jeg er ganske sikker på at han var kjøpt og betalt, sier Drillo om dommeren som under to år senere ble utestengt fra all fotball for livstid i forbindelse med en bestikkelsesskandale i en Champions League-kamp i 1996 – året etter at han dømte Norge.

