De var langt nede da Per-Mathias Høgmo (56) ble norsk landslagssjef. Nå drømmer flere Djurgården-supportere om at han skal returnere.

– Han har heltestatus her. Så mange fans drømmer om å få Høgmo tilbake, sa Viktor Adolfsson da han snakket med VG tirsdag.

– Utrolig tungt

Han er styreleder i Djurgårdens supporterklubb, Järnkaminerna.

– Samtidig er det litt delte meninger. Det er en del som tror at fallhøyden kan stor fra det han gjorde her sist. Mange har også fått med seg resultatene han har hatt med det norske landslaget, sier Adolfsson.

Høgmo hadde enorm suksess som redningsmann i Djurgården i 2013, han kom inn i mai og ledet laget til sikker plass etter knallsterke resultater. Den svenske stockholmsklubben prøvde å forlenge engasjementet med nordlendingen og ville betale ham en årslønn på rundt 10 millioner kroner, men i september samme år takket han ja til jobben som norsk landslagssjef.

– Det var utrolig tungt da han dro den gangen, han er et fantastisk menneske, minnes supporterlederen.

DEN GANG DA: Per-Mathias Høgmo under sitt suksessvikariat i Stockholm som Djurgården-trener. Foto: Magnus Sandberg , VG

Tror Djurgården følger Høgmo

Det er helt andre toner enn det vi hører om samme mann her i Norge. Og etter en grusom start på VM-kvalifiseringen var Høgmo ferdig som landslagssjef onsdag. Kanskje er det duket for en Høgmo-retur til svensk fotball?

– Jeg tror absolutt at Djurgården følger situasjonen rundt Høgmo, sa Aftonbladet-journalist Per Bohman til VG tirsdag kveld, snaut 12 timer før Høgmos pressekonferanse.

For den svenske storklubben er for tiden på jakt etter en ny trener. Tidligere Haugesund-trener Mark Dempsey fikk sommerjobb og gjorde sine saker bra i høst, men partene klarte ikke å komme til enighet om en lengre kontrakt.

– Vanskelig for Høgmo

I Sverige er Özcan Melkemichel et hett navn på ryktebørsen. Han ledet AFC United til et smått sensasjonelt opprykk til Allsvenskan denne sesongen, og kobles nå til jobben i Djurgården.

– Mange tror det blir Melkemichel. Men Djurgården har vært uten trener i en måned nå, prosessen tar tid, forteller journalisten.

– Uansett vil det jo være vanskelig for Høgmo å snakke med Djurgården mens han er under kontrakt med landslaget. Men om klubben får sjansen, tror jeg absolutt at de vurderer å ta kontakt med ham, sa Bohman til VG tirsdag.