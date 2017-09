Disse slo Tyskland i 2009: – Største i karrieren min

Norge slo Tyskland 1-0 borte i Egil «Drillo» Olsens comeback som landslagssjef i 2009. To av spillerne har liten tro på at det samme kan skje mandag kveld.

– Det var like sjokkerende da som om vi skulle vinne i kveld. Det er stort å slå Tyskland uansett, selv om det var en treningskamp, sier Thorstein Helstad til VG.

Det norske laget hadde ikke vunnet på åtte kamper før Christian Grindheim ble matchvinner i det 63. minutt av privatkampen på LTU Arena foran 45.000 tilskuere 11. februar 2009. Det var Drillos første kamp etter at han tok over for Åge Hareide.

MÅLET: Christian Grindheim scoret kampens eneste mål. Her jubler han sammen med Thorstein Helstad (18). Morten Gamst Pedersen delvis skjult. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg glemmer ikke det. Det var det største i min karriere. Jeg er veldig stolt av den prestasjonen. Det var en stor opplevelse, mimrer Trond Erik Bertelsen, den mangeårige Fredrikstad og Viking-backen.

• Slik startet Norge (4-5-1): Rune Jarstein–Tom Høgli, Kjetil Wæhler, Brede Hangeland (kaptein), Trond Erik Bertelsen–Daniel Braaten (Erik Nevland fra 87.), Christian Grindheim (Fredrik Strømstad fra 79.), Martin Andresen, Per Ciljan Skjelbred (Erik Huseklepp fra 87.), Morten Gamst Pedersen–Thorstein Helstad (Bjørn Helge Riise fra 65.)

Bertelsen stoppet på fire landskamper. Tyskland-triumfen ble den siste. I dagens tropp er keeper Rune Jarstein den eneste som er igjen fra seieren.

– Det var en stor opplevelse. Jeg husker det godt. Det viser at det er mulig. Det er en følelse man husker. Det var kjempegøy. Bare synd det ikke var en kvalifiseringskamp, sier Jarstein til NTB.

Etter kampen mente Drillo at Tyskland undervurderte Norge:

– Alt er mulig



Å slå Tyskland i en VM-kvalikkamp virker umulig. Siden 1934 har de spilt 90 kamper som har endt i 70 seiere, 18 uavgjorte og to tap mot England i 2001 og Portugal i 1985.

– Alt er mulig i fotball, men det blir knalltøft. Tyskland er verdens beste lag, kanskje. Drillo var flink til å formidle at det var mulig, dersom vi hørte på han. Forrige kamp var oppløftende. Jeg håper de kan bygge videre på det, sier Bertelsen.

DEN GANG DA: Egil Olsen og Ola By Rise feirer når kampen i 2009 ble blåst av. Frode Grodås til venstre. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

• Slik startet Tyskland (4-4-2): Réne Adler–Andreas Hinkel, Heiko Westermann, Per Mertesacker, Philipp Lahm–Bastian Schweinsteiger, Torstein Frings (Marko Marin fra 68.), Michael Ballack (kaptein), Piotr Trochowski (Mezut Özil fra 78.)–Miroslav Klose, Mario Gómez (Stefan Kiessling fra 68.)

Med seier for «Die Mannschaft» i Stuttgart i aften kan de bestille hotell til neste sommers VM i Russland. For Lars Lagerbäck og co. er så godt som alt håp ute allerede.

– Alt går i fotball. Det viste Luxembourg mot Frankrike (0-0 søndag kveld), men da må alle elleve ha dagen sammen og ting klaffe, sier Helstad og legger ærlig til:

– Men om det skjer er en annen ting. Hvis vi skal være realister, så vinner Tyskland.

Ser bedring under Lagerbäck



VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden mener at en norsk seier aldri har virket mindre realistisk enn i kveld.

– Det var en god gammeldags norsk gevinst borte den gang, hvor vi lå lavt og tett bakover, tok kontringene og var gode på dødballer. Det er oppskriften i dag også. Tyskland er glad i å sende masse folk fremover, så det finnes plass å kontre i, mener Helstad.

– For å kunne stå imot må alle ha 100 prosent dagsform og vilje, og så må vi ta vare på de mulighetene vi får offensivt, for jeg er sikker på at vi kommer til å få noen muligheter, er analysen til Jarstein før kampen.

Han kan fort få mye å gjøre mandag kveld i Stuttgart. Norge tapte hjemmekampen 3–0 for ett år siden.

Slik har Lagerbäck endret Norge:

Søndag ettermiddag fikk Lagerbäck spørsmål om det faktisk var mulig å slå Tyskland.

– Ja, det tror jeg definitivt, svarte svensken.

Han har vært norsk landslagssjef siden januar da han overtok etter Per-Mathias Høgmo.

– Jeg synes det virker som det er bedring. Det er litt mer plan og gutta drar litt mer i samme retning enn under Høgmo, så kommer det jo en stor test i dag. Ingen forventer at vi skal levere noe, mener Helstad.

PS! Norge har møtt Tyskland kun to ganger i VM-kvalik. Det var i 1953. Borte ble det 5-1-tap, mens på Ullevaal stadion endte det 1–1.