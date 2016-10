Disse kan overta for Høgmo

Etter poengtapet mot Aserbajdsjan, krever flere bytte av landslagssjef. VG har tatt en kikk på aktuelle kandidater.

Egentlig skiller ett navn seg tydelig ut: FC København-trener Ståle Solbakken, som nylig ble pekt på av tidligere landslagssjef Åge Hareide. Men også Ole Gunnar Solskjærs navn vil bli diskutert dersom jobben skulle bli ledig.

Problemet for begge er at de er under langtidskontrakter. Og San Marino-kampen kommer allerede tirsdag.

– Jeg synes det er for tidlig å snakke om hvem som skal bli den neste landslagssjefen før stillingen er ledig, men jeg kan si så mye som at Solbakken er en utmerket kandidat. Han har stor erfaring, sa Nils Arne Eggen til VG tidligere denne uka.

Toppkandidatene:

Ståle Solbakken (48)

Norges for tiden mest suksessrike fotballtrener. Droppet avtalen med NFF i 2011 for å ta over Köln. FC København-kontrakt ut 2018-sesongen. Familien bor på Hamar.

FAVORITT: Mange peker på FC København-trener Ståle Solbakken som Norges neste landslagssjef. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Ole Gunnar Solskjær (43)

Hadde så stor sukess med Molde at Cardiff hentet ham til Premier League. Skuffende sesong i Rosenes by i år, men et stort trenernavn. Kontrakt med Molde ut 2019.





Kandidater som er ledige nå:

Tor Ole Skullerud (45)

Har trent flere aldersbestemte landslag. U21-landslagssjef for bronselaget i 2013. Assistenttrener under Høgmo samme høst. Har siden tatt seriegull med Molde. TV-ekspert som er ledig på markedet nå.

Nils Johan Semb (57)

Trente Norge fra 1998 til 2004 - fikset EM-plass i 2000. Toppfotballsjef nå og sånn sett ledig dersom NFF vil omprioritere oppgavene.

Trond Sollied (57)

Suksessrik i Norge med Bodø/Glimt og Rosenborg, før han fikk seg et navn internasjonalt gjennom jobber i Nederland og Belgia. Men karrierenpilen peker feil vei og uten jobb siden 2013.

Lars Lagerbäck (68)

Tok Sverige til alle mesterskap fra 2000 til han ga seg i 2009. Ledet Nigeria i 2010-VM. Stor suksess med Island de siste årene. Er tilknyttet det svenske landslaget i en rådgiverrolle, men det vil neppe stå i veien.

MESTERSKAPS-EKSPERT: Lars Lagerbäck hadde enorm suksess med Island under sommerens EM. Foto: Robert Pratta , Reuters

Per Joar Hansen (50)

Erfaring fra norsk og svensk toppserie, og tok Norges U21-lag til EM i 2013. Tok gull med Rosenborg i 2013. Arbeidsledig siden han fikk sparken sommeren 2014.

Tom Nordlie (54)

Har trent en rekke lag i Norge. Kjent som redningsmann. Trener nå Skeid i 2. divisjon.

Erik Hamrén (59)

Suksess i Tippeligaen med Rosenborg etter å ha ført Aalborg til dansk tittel. Senere svensk landslagssjef hvor han fikset EM-deltakelse i 2014 og 2016. Arbeidsledig nå.

Kjetil Rekdal (47)

Mangeårig topptrener med VIF-seriegull i 2005 og cuptriumf med Aalesund i 2009 som høydepunktet. Ferdig som trener etter denne sesongen - blir sportsdirektør.

Kandidater under kontrakt:

Dag-Eilev Fagermo (49)

Har stabilisert Odd i toppen av Tippeligaen. Tydelig på spillestil. Frittalende. Kontrakt ut 2018-sesongen.

Kåre Ingebrigtsen (50)

To strake seriemesterskap med Rosenborg med tydelig 4-3-3-formasjon. Ingen sukess i Europa. Kontakt ut 2020-sesongen,

Ronny Deila (41)

Førte Strømsgodset til seriegull i 2014, og ble hentet til Celtic hvor ligatitlene rant inn. Champions League glapp dog begge årene. Kontrakt med Vålerenga fra 1. januar 2017 ut 2021-sesongen.

