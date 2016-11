Disse bør styre norsk fotball

Kommentar Det er ingen kunst å kritisere det norske A-landslaget i fotball. De har lagt opp til det selv gjennom elendige resultater over tid. Spørsmålet er mer «hvorfor ble det sånn?» - og «hvordan komme ut av det?»

Og ikke minst: Hvem skal lede norsk fotball de neste årene?

Så, i stedet for, igjen, å kritisere de som styrer, er det tid for konstruktive forslag.

For meg er det liten tvil om at norsk fotball trenger en sterkere ledelse, både i administrasjonen, på styrerommet og blant de som styrer A-landslaget, fotballforbundets desidert viktigste lag – og ansikt utad.

«Snillismen» må bort. Det må stilles større krav til både spillere og ledere. For det er liten tvil om at noe har vært veldig galt rundt A-landslaget den siste tiden.

Og da må det gjøres noen bytter, som er blant en landslagssjefs viktigste oppgaver, på banen, og også må bli det for norsk fotballs beste i fremtiden. De beste kreftene må forenes nå, det er viktigere enn noen gang.

Jeg vil her begrunne mine kandidater til å lede norsk fotball ut av gjørma og inn i fremtiden, og det går - dessverre for Rosenborg - litt utover dem:

Fotballpresident: Ivar Koteng.

* I en tid da det virker som idrettslederne har overtatt politikernes tåkete språk og beslutningsvegring, står Rosenborgs styreleder der som en handlingens mann, uten alle klisjeene på kjøpet. Koteng tok raskt grep da han overtok som RBKs styreformann (etter Terje Svendsen, som er fotballpresident i dag), fikk på plass en ryddig organisasjon, et dyktig trenerteam – og så begynte laget å vinne fotballkamper. Og dermed ble også økonomien bedret på kort tid. Jeg kalte Koteng en «bøddel» den gangen, fordi han kappet hoder kjapt. Men det trengs en leder som ikke bruker et halvt år på å tenke seg om. Sånn er Koteng. Norsk fotball trenger en leder som han.

Koteng vil også forstå at det trengs mer fotballkompetanse i styret.

STERK LEDER: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Generalsekretær: Tove Moe Dyrhaug.

* Åpen, tilgjengelig, blid, rolig – og ikke minst dyktig. Moe Dyrhaug har hatt mange roller i Rosenborg, marked og media, og har i det litt stille jobbet seg opp til en sterk posisjon som klubbens administrative leder. Igjen er det orden i økonomien i Rosenborg, mye takket være Moe Dyrhaug. I alle sammenhenger er det en fordel å forstå mekanismene innen media. Det gjør Moe Dyrhaug bedre enn de fleste. Hun vil være et perfekt samlingspunkt i NFF-systemet. NFF leter jo etter en generalsekretær. Moe Dyrhaug er mitt forslag.

Dette er to ekstremt viktige stillinger. Jobben som toppfotballsjef vil jeg dele i to, eller endre til to manager-stillinger:

LEDET NORGE: Drillo (til venstre) i samtale med Rune Bratseth (i midten) og Jan Åge Fjørtoft. Foto: Pål R. Hansen , VG

Manager A-landslag og aldersbestemt: Rune Bratseth.

Manager A-landslag og media: Jan Åge Fjørtoft.

* I første rekke må NFF ta et oppgjør med seg selv: De kan ikke, på den ene siden, ha et kommersielt samarbeid med en medieaktør som lever av bettingreklame, og på den andre siden skyve ut kompetente mennesker (Fjørtoft og Bratseth) for å jobbe for en konkurrerende kanal som sender samme type reklame. Det går ikke.

Det må være enten eller. Og med Fjørtoft og Bratseth tilgjengelig igjen, med godkjennelse fra Viasat-sjef Stian Kleppo, så ville jeg brukt kompetansen deres for alt den er verd. Ingen i norsk fotball har det samme kontaktnettet i Europa som Fjørtoft. Ingen i norsk fotball har større respekt utad enn tidligere Werder Bremen- og landslagskaptein Bratseth. De to har kunnskap om fotball på høyeste nivå, og vil være svært viktige støttespillere for en landslagssjef.

STERK LEDER: Ståle Solbakken. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Jeg mener mediebiten i idrett er undervurdert. I et forbund som NFF er du nødt til å vite hvordan mekanismene fungerer i media, når og hvordan media jobber, ligge i forkant av eventuelle problemer. Ingen jeg kjenner kan dette spillet bedre enn Jan Åge Fjørtoft.

Og få vet bedre hvordan en spillertropp fungerer enn tidligere sportsdirektør i Rosenborg, Rune Bratseth. Han kjenner alle mekanismene.

Landslagssjef: Ståle Solbakken.

* Med et så sterkt team rundt seg, så kan norsk fotballs flinkeste fotballtrener, gå ut og vite at han kun har en ting han må gjøre: Bygge et landslag som bruker sine styrker og kamuflerer sine svakheter. Han skal være den sportslige lederen, der det viktigste er kampledelse, uttak av tropp og lag, finne riktig taktikk, bytte spillere mest mulig riktig – og være motivatoren, han du får lyst til å løpe gjennom piggtråd for. Som en tidligere sportssjef i FC København sa om Solbakken: - Ikke bare er han dyktig på de fleste områder, men han har også en prosent udefinert galskap.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Som trengs i jobben som norsk landslagssjef. I tillegg: Solbakken forstår media. Det er alltid en fordel.

Og til slutt: Det er ingen skam i å la Drillo ta analysene av motstanderen. Det har jeg selv sett at han, og de han jobber med, gjør bedre enn de fleste.

Til sammen utgjør disse menneskene en stor andel kunnskap, om både fotball, utøvende ledelse - og mediemekanismene som faktisk er en viktig del av norsk fotball.

Men er det noen som lytter, der borte på Ullevaal?