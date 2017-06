Det er 40 år siden Norge var så dårlige

Kommentar Det er liten tvil om at Lars Lagerbäck (68) står foran sin største utfordring som fotball-leder når han nå skal prøve å gjenreise norsk landslagsfotball, en nasjon som ikke har vært så langt nede i den internasjonale gjørma på 40 år.

Og derfor er lørdagens kvalifiseringskamp mot Tsjekkia på Ullevaal stadion faktisk langt viktigere enn det kan virke som i utgangspunktet.

Negativitet

For det haster nå. Det haster med å gi folk noe å tro på. Det haster med å få inn en ny giv hos spillerne. Nå handler det om ære, om samvittighet og om selvfølelsen, ikke bare til spillerne og lederne av norsk fotball, men om nordmenns selvfølelse.

Etter flere år i ingenmannsland er det blitt populært å snakke negativt om norsk landslagsfotball. Det er naturlig. Og de eneste som kan stoppe negativiteten er Lars Lagerbäck og en gjeng utvalgte spillere, som svensken samlet i Sandvika mandag.

Det vil hjelpe om de starter på lørdag, selv om Norge ikke kan komme til VM. Men skal Norge igjen få respekt som motstander, så må det vinnes fotballkamper.

Nå.

Slik er de faktiske forhold når vi skriver juni 2017:

All time low



* På FIFA-rankingen har Norge nådd all-time-low med en 87. plass blant 206 nasjoner. Foran oss er Færøyene, Gabon, Kapp Verde og Kongo. Det er så vidt Norge er foran Kypros. Problemet med en så svak plassering er at det går ut over seedingen til de fremtidige kvalifiseringene. Og det gjør ikke Norges vei inn i et mesterskap lettere om vi havner i pulje fire, som lett kan skje hvis tapsrekken fortsetter.

* I kamper som betyr noe (poeng-kamper, kvalik eller play-off), har Norge tapt sju av de åtte siste. Siden seieren over Malta 10. oktober 2015, for 20 måneder siden, er det blitt tap mot Italia, Ungarn (to ganger), Tyskland, Aserbajdsjan, Tsjekkia og Nord-Irland. Kun lilleputten San Marino har Norge klart å slå.

HJALP IKKE: Selv med gode spillere som Einar Jan Aas (til venstre) og Arne Larsen Økland (til høyre), fikk ikke Tor Røste Fossen sving på det norske A-landslaget rundt 1980. Foto: Henrik Laurvik , NTB scanpix

* For å finne en så elendig rekke med poeng-kamper må vi tilbake til da Tor Røste Fossen var landslagssjef. Fra oktober 1978 til oktober 1980 tapte Norge sju av åtte poengkamper og spilte uavgjort i den åttende. Det nærmer seg altså 40 år siden Norge var så elendige.

* Det samme finner vi om vi tar de fem første kampene i en kvalifisering. Norge står med fire tap på de fem første kampene i denne VM-kvalifiseringen. Sist gang Norge sto med fire tap etter fem kamper var i kvaliken til EM 1980.

* Sist Norge allerede var ute av en kvalifisering etter fem kamper, var til VM 2002, under Nils Johan Sembs ledelse. Da sto Norge uten seier (0-4-4) da to kamper gjensto, og hadde 0-2-3 på de fem første.

Mulig å ta mange poeng

Så det kan knapt bli dårligere, det er Lars Lagerbäcks fordel. Rock bottom. Samling i bånn. Lengre ned går det ikke an å komme: Alle klisjeene kan brukes på norsk landslagsfotball akkurat nå.

Og nettopp derfor er kvalik-kampen mot Tsjekkia langt viktigere enn det kan se ut til ved første blikk. For Tsjekkia-kampen er den første av tre hjemmekamper mot nasjoner Norge fint kan ta poeng mot, hvis skruen strammes til og Lagerbäck klarer å lage et kollektiv som igjen blir gjerrige innenfor egen 16-meter. Det er fullt mulig å slå både Tsjekkia, Aserbajdsjan og Nord-Irland hjemme, og Norge bør slå San Marino borte. Med mange poeng på disse kampene, vil Norge komme opp på en anstendig poengsum og kanskje rykke opp et par plasser på tabellen i gruppe C også, selv om VM går uten Norges deltakelse.

FOTBALLJOURNALIST: Knut Espen Svegaarden er landslagskommentator og fotballjournalist i VG. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Kvinnene til EM

Og det er viktig. Ikke bare for FIFA-rankingen, men for at de som steller med norsk landslagsfotball, og folket, skal få tro på at Norge, etter flere år i feil retning, nå har noe på gang igjen.

Som kvinnene har, der A-landslaget både skal til sluttspill og har hatt en spiller i en Champions League-finale.

Lars Lagerbäck må finne sin Ada Hegerberg, og herrelandslaget må begynne å vinne fotballkamper igjen.

Det bør starte lørdag, og med seier over Tsjekkia så kan det gi folk lyst til å se treningskampen mot Sverige neste tirsdag også.

Glem utvikling. Glem neste kamp. Det gjelder å vinne.

Nå.