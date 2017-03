Derfor ville han ikke ha Jarstein som kaptein

OSLO/LONDON (VG) Hertha Berlin-keeper Rune Almenning Jarstein (31) er den norske spilleren som har hatt størst suksess utenlands denne sesongen, men Lars Lagerbäck vraket ham som ny landslagskaptein.

Stefan Johansen ble valgt, og Omar Elabdellaoui er den nye visekapteinen.

Under dagens pressekonferanse satt Lagerbäck, Elabdellaoui og Rune Almenning Jarstein på podiet, og VG begynte med å spørre Lagerbäck om hvorfor ikke Hertha Berlin-keeperen ble den nye kapteinen.

– Egentlig handler det om hans posisjon på banen. Jeg vil heller ha en som er ute på banen, som er i sentrum. For Rune er det litt lenger frem til de spillerne ute på banen. Det har ingenting med Rune som person å gjøre, forklarer Lars Lagerbäck.



FOR LANGT UNNA: Lars Lagerbäck vil helst ha en utespiller som kaptein. Her fra onsdagens trening i London. Foto: NTB SCANPIX

Det er to dager til hans første kamp med Norge, borte mot Nord-Irland, og kanskje, kanskje slippes laget allerede i morgen kveld. Lars Lagerbäck har ikke så veldig tro på hemmelighold og offentliggjør gjerne elleveren kvelden før kamp.

– Men jeg må sjekke med spillerne hva de ønsker, sier han.

VG spurte også hva som er nøkkelen til å vinne bortebane.

– Først og fremst handler det om ikke å slippe inn mål, og så har vi Joshua i form som scorer mye for tiden, sier Omar Elabdellaoui.

– Først og fremst må vi opptre solid defensivt, og så må vi være litt mer hissige foran mål, sier Rune Jarstein.

– Holder du «nollan» i fotball, har du prosentvis veldig stor sjanse til å vinne. Så tror jeg også det handler mye om det mentale. Vi skal ikke gå ut på banen for å være forsiktige. Vi vil helst dominere kampen, få den inn på våre vilkår, svarer Lars Lagerbäck.

Sky Sports spurte ham om hvordan han ser på norsk fotball fremover:

– For fremtiden er det mange veldig spennende, unge spillere. Men når det gjelder denne kvalifiseringen må vi være realistiske. Vi må vinne fem av seks kamper for å ha en sjanse.

Den engelske kanalen spurte også om han ikke synes det er rart at ikke Norge, med så mange gode spillere, ikke har vært i et sluttspill på 17 år.

– Hvis du ser på 90-tallet for eksempel, så hadde de jo flere spillere i de store ligaene. Men det er vanskelig for meg å ha et godt svar på det, siden jeg ikke kjenner dem så godt fra innsiden ennå, svarte Lars Lagerbäck.

Omar Elabdellaoui mener det er mye nytt å forholde seg til for spillerne under den nye sjefen:

– Å peke på ett punkt blir feil. Vi kommer til å tenke en del annerledes, til å være mer direkte. Når jeg har ballen, så vet jeg hva spissen er iferd med å gjøre. Vi skal forsøke å angripe rommet på motstanderens halvdel så fort som mulig, sier visekapteinen.