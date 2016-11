Derfor tror Dæhli U21-laget snur: – Beste lagfølelsen jeg har vært borti

GARDERMOEN (VG) Han var det norske lyspunktet mot Tsjekkia og reiser rett til Drammen for å bidra for U21-landslagets EM-plass. Mats Møller Dæhli (21) trekker frem to ting som kan utligne de to baklengsmålene fra Serbia.

Kunstgressbanen i Drammen – og en moral og en så sammensveiset gjeng han ikke har opplevd maken til på noe fotballag han har vært en del av.

– Den beste lagfølelsen jeg har vært borti. De andre jeg snakker med på laget sier det samme. Det er noe spesielt. Det må vi prøve å få vist, sier Mats Møller Dæhli til VG.

Han kom inn for en hamstringskadet Per Ciljan Skjelbred umiddelbart etter at eks-RBK’er Borek Dockal hadde ballborret en motorvei gjennom det norske forsvaret og prosjektert 2-0 til Tsjekkia.

Rett før Norges skjebnekamp i Praha, der det ble 1-2-tap til slutt, spilte U21-landslaget EM-playoff i Serbia og tapte 0-2.

– Kan slå de beste der



Det betyr at Norge bør holde nullen og i så fall vinne med tre mål i returkampen tirsdag kveld for å gå videre til EM-sluttspillet neste sommer. Leif Gunnar Smeruds U21-landslag består stort sett av spillere født mellom 1994 og 1996 – pluss Real Madrid-spiller Martin Ødegaard (1998).

– 0-2 er ikke umulig, ikke i det hele tatt. Jeg har virkelig troen på at vi kan snu det i Drammen. Vi vet vi kan slå de beste der, melder 1995-modellen Dæhli.

IMPONERTE: Mats Møller Dæhli i kamp med tidligere Rosenborg-spiller Borek Dockal (nå Sparta Praha) under Norge-Tsjekkia fredag kveld. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Hva mener du er så spesielt med den gjengen?

– Når du taper 1-6 for England, møtes på neste samling med omtrent det samme laget, klarer å skape en enorm tro på at vi skal klare den playoff-plassen likevel og gjør det. Det sier litt om mentaliteten. Det var imponerende sist, mener Dæhli.

Usikker på startplass



Han var i sms-kontakt med Leif Gunnar Smerud og pratet med Martin Ødegaard etter den norske «dobbellandskampen» i hver sin hovedstad i Mellom-Europa. Men Dæhli vet ikke om han løftes rett inn i førsteelleveren til Smerud i Drammen.

– På U21 er det ikke bare å gå rett inn. Jeg konkurrerer på lik linje med alle på laget. Det er masse gode spillere: Ghayas (Zahid), Morten (Thorsby), Moi (Elyounoussi), (Alexander) Sørloth, Veton (Berisha). Det blir knalltøft, men jeg har sagt at jeg vil spille og følte meg bra mot Tsjekkia, sier 21-åringen.

Han spilte sin første kamp på A-landslaget siden mars 2015. Det er 17 matcher siden. Dæhli fikk bevege seg mye inn i mellomrommet, satte opp pasningskombinasjoner og kom til en avslutning der han ikke traff ballen skikkelig.

– Jeg føler jeg gjør jobben min, jeg prøver å endre kampbilde til en viss grad og prøver å spille ball. Sånn sett er jeg fornøyd, men det spiller ingen rolle når vi ikke gjør det bra til slutt, sier Mats Møller Dæhli etter å ha båret trøyenummer 13 i sin A-landskamp nummer 13.

