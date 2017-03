DERFOR kan vi ha tiltro til Lagerbäck

Kommentar BELFAST (VG) Stefan Johansen (26) drar på seg kapteinsbindet mens Lars Lagerbäck (68) overvåker det hele, på Windsor Park i Belfast. Det er en god mulighet for at dette blir et kjent, norsk scenario i årene som kommer.

For det er mange og gode grunner til å ha reelle forventninger til svenskens trener/leder-gjerning for Norge. Lars Lagerbäck har knapt sin likemann når det kommer til det kanskje viktigste av alt for en landslagssjef: Få nasjonen han leder til et sluttspill.

Nå er sjansen minimal for at seks kamper, fra dagens utgangspunkt, er nok til å få Norge til VM 2018. Ingen forventer det, selv fra kvalik-eksperten Lagerbäck, selv om han dro til med «10-40 prosents sjanse» i går. Men EM 2020 bør det være godt håp om.

Startet mot England

Grunnene er fra 78 kvalik-kamper, siden Lars Lagerbäck første gang satt som Tommy Søderbergs assistent, på Råsunda i Stockholm 5. september 1998, og så Sverige vinne 2-1 over England i EM-kvalik.

Han har ledet landslag, enten som assistent, sidestilt landslagssjef eller enerådig landslagssjef i åtte kvalifiseringer, til EM 2000, VM 2002, EM 2004, VM 2006, EM 2008, VM 2010, VM 2014 og EM 2016.

0,6 mål slippes inn pr kamp

Resultatene er ganske oppsiktsvekkende, spesielt hvis vi sammenligner de med Norges i samme tidsperiode.

* Lagerbäck har tatt sine landslag til seks sluttspill og en play-off på åtte forsøk. Kun VM 2010 bommet han på. På samme tid har Norge kommet til et sluttspill og vært i play-off tre ganger.

* Lagerbäcks seiersprosent på de 78 kvalik-kampene er 67 – mot Norges 47 i samme periode.

* Lagerbäcks tapsprosent er 15 – mot Norges 27 i samme periode.

* Lagerbäcks lag har tatt 2,2 poeng i snitt pr kvalik-kamp – mot Norges 1,7.

Og det kanskje mest klassiske Lagerbäck:

* Lagene hans har kun sluppet inn 0,6 mål pr kamp – mot Norges 1,0.

* Lagene hans har scoret 1,9 mål pr kamp – mot Norges 1,4.

Og dette er med Sverige og Island, land som du kan sammenligne med Norge. Likevel har Lagerbäcks lag et halvt poeng mer pr kamp, en scoring bedre pr kamp og en sammenlignet seiers/tapsprosent som er 32 prosent bedre.

Nummer to etter Solbakken

Tallene er ganske avslørende. Og det er i det store og hele forskjellen på et landslag som kommer til et sluttspill og et som ikke kommer dit. Marginene vipper i favør det laget som har Lagerbäck-tallene, mens Norge vippes vekk – så vidt. Fordi de alltid er litt for dårlige.

Og det er hovedgrunnen til at toppfotballsjef Nils Johan Semb la hele seg i å sikre norsk fotball Lagerbäck da Ståle Solbakken sa nei.

Det er mange forskjeller på Lars Lagerbäck og forgjengeren Per-Mathias Høgmo. Men den kanskje største, og viktigste, er rutinen når det gjelder landslag. Vel hadde Høgmo ledet både U-landslaget og kvinnelandslaget, det siste også i sluttspill, men det var mange år siden. Høgmo hadde vært klubbtrener siden 2003, og forskjellen på jobbene er stor. Høgmo hadde aldri landslagsrutinene inne da han overtok etter Drillo i 2013. Han måtte prøve seg fram.

Lars Lagerbäck har ikke gjort stort annet enn å lede landslag siden 1990, da han hadde det svenske U-landslaget. Så det er ganske klart at svensken vet mer om akkurat hva som skal til for og nå et sluttspill, hva som må prioriteres og hva som må unngås.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Vinne er viktigst

Fra podiet i går snakket han – blant annet – om at det var viktig å ha flest mulige timer fra siste trening og til kamp, at det ble tatt «litt hensyn til motstanderen» og at det viktigste var å ha «trygge personligheter på banen.» Og han mener at norske spillere kan bli best i verden på «valg».

– Og seirer gjør alle happy, sa Lagerbäck fra podiet på Windsor Park i Belfast.

Jeg tror ikke Norge kommer til VM 2018 – uansett. Men en seier borte mot Nord-Irland kan likevel være starten på noe som kan ende i EM 2020 for Norge – 20 år etter landets siste mesterskap.

Avspark: 20:45.