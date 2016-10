Derfor gikk det galt for Høgmo

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) 9. september 1992 så jeg optimismens landslag slå San Marino 10-0 på landslagsarenaen. Det ble starten på en åtte år lang epoke, den beste i norsk fotballs historie.

24 år, en måned og to dager senere, sitter jeg på samme sted og venter på samme motstander. Optimismen er erstattet med pessimisme og skepsis, til noe som lovet så godt, men som på et år ble til fortvilelse.

Hva skjedde egentlig på veien fra Ullevaal stadion, fullsatt mot Kroatia 6. september 2015 og til kvelden da det ble nok for de fleste, i Baku mot Aserbajdsjan 8. oktober 2016?

Svak start

Etter et svakt 2013, og en dårligst mulig start for den nye landslagssjefen, Per-Mathias Høgmo, tross voldsomme vyer om endring (planen var neppe at det skulle bli til det verre etter en negativ spiral det siste året under Drillo), fortsatte 2014 med prøving og feiling.

Kanskje i overkant, men likevel til å forstå. Høgmo måtte få tid til å sette sitt preg på laget og måten å tenke på, og han fikk det. Og selv etter en svak kvalik-åpning hjemme mot Italia, tok det seg opp akkurat da det måtte: Norge vant de tre siste kvalik-kampene høsten 2014, og drømmen om EM var der.

2015 åpnet også på en forferdelig måte, og da vi kom til høsten for et drøyt år siden, var kritikken allerede merkbar: Høgmo hadde ikke gjort det lettere for seg selv ved å snakke om at landslaget skulle spille «forsvar som Atletico Madrid og angrep som Manchester City», at vi skulle dominere kamper, spillemessig – og at vi måtte lære oss å spille ut motstandere.

Null baklengs

Alt vel og bra i teorien, men i praksis presterte landslaget til stryk, og Høgmos hode var allerede et tema. Men noe hadde blitt bedret sommeren 2015, og det ble viktig noen måneder senere: Norge sluttet å slippe inn mål. Vel var det ikke så spennende å se på, men med Even Hovland på plass i midtforsvaret, stoppet baklengsmålene, og dermed også tapene.

Så reiste landslaget til Bulgaria, vant etter en solid kamp, og som kom Kroatia. Publikum har teft, de følte at noe var på gang, og foran et fullsatt Ullevaal spilte Norge sin beste landskamp under Høgmo, vant 2-0 over Kroatia, fulgte opp med solide 2-0 i Malta.

Og plutselig var en direkte EM-plass mulig – hvis Italia ble slått i den siste kvalik-kampen, på bortebane.

Startet i Italia

Det er nesten nøyaktig et år siden, og det er på mange måter her det begynner å gå galt. For Norge tok ledelsen mot Italia, etter 23 minutter ved Alexander Tettey, og i 50 minutter, fram til utligningen i det 73. minutt var Høgmo i EM – mot alle odds. Siden Alessandro Florenzis scoring i Roma, har det stort sett gått galt for Per-Mathias Høgmo. Åtte tap på de 11 siste kampene er nå en ting.

Det andre er evnen til å takle med- og motgang. Kanskje mest det første. Etter at det løsnet høsten 2015 ble ting voldsomt positivt. Selv det tidligere så kritiserte støtteapparatet til Høgmo, fikk nå kred for jobben som ble gjort. Analysen på hvorfor man lyktes høsten 2015 ble ikke gjort godt nok. Men mange ville ha æren.

Sånn er det ofte – det er suksess som er vanskeligst å takle. Kanskje ble troen på egen trylling for stor da Ungarn var motstander i play-off. Ja, Barcelona kan kanskje spille med en såkalt «falsk nier», altså at du spiller uten spiss. Men de har ballen hele tiden. Norge har ikke det, og det var ikke etterpå at Høgmo ble kritisert for laguttaket sitt – det var i forkant.

Sa ting folk ikke vil høre

Så taper Norge, Høgmo tar ikke kritikk, og det gjør han heller ikke når han har brukt flere måneder på å tenke seg om. Det fremsto merkelig, og han kan neppe ha fulgt gode råd her: Alle så jo at laguttaket var feil. Og feil gjør alle. Men du står deg best på å innrømme det.

Poenget er at du drar med deg unødvendig negativitet inn i neste kamp, i neste kvalik. Etter flere tap, var intervjuene med Høgmo en opplevelse folk overhode ikke kjente seg igjen i. Hadde de sett samme kampen?

Min oppfatning er klar: Har det vært for dårlig, strekk armene i været, si det som det er, og si minst mulig.

Elendigheten fra Ungarn ble i stedet dratt inn i vårkampene 2016, mot Estland og Finland, som var elendige. En meningsløs kamp mot Portugal fulgte, før enkeltspillere fikk vist ting i kampene mot Island og Belgia i begynnelsen av juni.

Burde ikke spilt

Og det var stadig endringer på laget. All erfaring viser at det motsatte lønner seg. 69 spillere på tre år? For mye prøving og feiling.

Så spørsmålene var mange før høsten startet, med en ny tabbe: Kampen mot Hviterussland burde aldri vært spilt. Norge var elendige, og opptakten til møtet med Tyskland var bekmørk. I stedet for en god treningsuke, ble den ødelagt av en meningsløs kamp mot et lag som overhode ikke lignet på Tyskland.

Den siste tiden har kritikken kommet – fra mange hold. Fra spillere mot Høgmo, fra media mot Høgmo, fra spillere mot media. Ja, til og med FIFA-rankingen er blitt kritisert. Noe er galt, på meg virker det ikke som spillerne er villig til å gå den ekstra meteren, sette inn foten der det gjør vondest. Det burde de gjort, for en landslagssjef som har holdt sin hånd over dem på dårlige dager.

Og de har det vært mange av.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Tallenes tale

Det er ikke nødvendigvis Høgmos feil at det ser så håpløst ut for tiden. Han kan ikke markere spillere eller score mål, men det er nå en gang sånn at det er en leders jobb å få spillerne til å gjøre akkurat disse tingene.

For tallene levner tingen tvil: Motstanderen scorer på 31,3 prosent av sjansene sine mot Norge. Norge scorer på 19,4 prosent av sine sjanser.

Da vinner du ikke mange fotballkamper.

Og til slutt mister du jobben din.