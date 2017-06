Derfor er svenskene bedre enn Norge i fotball

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) Begge deltok i EM 2000. Siden har Sverige vært i seks sluttspill, og er på vei mot det syvende. Norge har ikke vært i noen og kommer ikke dit nå heller. Det kan være åpenbare grunner, både historisk og holdningsmessig, til at det er sånn.

«Jeg var opptatt av tre idretter i oppveksten, fotball, ishockey og bordtennis. Du kan tro jeg var misunnelig på svenskene.»

Sitatet tilhører tidligere landslagssjef Egil Olsen. Drillo vokste opp ved svenskegrensen på slutten av 1940- og -50-tallet, og han fikk den svenske overlegenheten kontra Norge i fotball inn med stor tydelighet. Som landslagssjef slo Drillo både Brasil, Italia, Tyskland og England, men aldri Sverige.

Det irriterer ham fortsatt – litt.

Best i alt

Men er det et land Norge alltid har hatt problemer med i fotball, så er det naboen fra Sverige. I den første landskampen i Sverige, i 1908, vant svenskene 11-3. I den første landskampen i Norge, i 1910, vant svenskene 4-0. De har slått oss ut av kvaliker, hatt stjerner både her og der, vært i VM-finale, bronsefinaler og EM-semifinale. Ja, de har til og med vunnet OL-gull i fotball. Og vunnet europeiske finaler for klubblag.

Norge har ikke klart noe av dette. Jo da, vi er omtrent halvparten så mange mennesker, men det er ikke hele årsaken til at svenskene er bedre enn oss i fotball.

«Stor, mental styrke».

Det var sitatet Norges landslagssjef Lars Lagerbäck brukte på mandagens pressekonferanse om sin gamle arbeidsgiver Sverige og deres fotballspillere. Og det ligger nok noe der.

Grundigheten

Mange har hevdet at bare Zlatan Ibrahimovic har vært forskjellen på Norge og Sverige de siste 10–12 årene. Men nå er Sverige kanskje bedre enn noen gang, uten Ibrahimovic, så da forsvant det argumentet.

Lars Lagerbäck pekte, da jeg snakket med ham for 10 dager siden, på grundigheten i talentjobbingen i Sverige på 1990-tallet for at jobben hans som svensk landslagssjef ble så suksessrik. Det er garantert én årsak til at svenskene er bedre enn oss.

Åge Hareide har vært klubbtrener i både Norge, Sverige og Danmark, samt landslagssjef i både Norge og Danmark. Få kan sammenligne nasjonene bedre enn Hareide. Han trente Helsingborg til serie- og cupmesterskap mot slutten av 1990-tallet, og 15 år senere tok han Malmö FF til de samme høydene.

Hareide går faktisk tilbake til 2. verdenskrig for å finne en årsak.

Nøytrale Sverige



«Fem år med krig kontra fem år med nøytralitet spilte nok inn».

Det mener Hareide. For da 2. verdenskrig var slutt, vant opplagte og godt trente svensker OL-gull i 1948 og da proff-forbudet på landslaget endelig ble opphevet før deres VM på hjemmebane i 1958, lyktes de der også.

Sverige kom til VM-finale og tapte 2-5 for Brasil i 1958. Forspranget til Norge, som var utlignet rett før 2. verdenskrig, var blitt enormt. Sverige kom til VM i 1970, 1974 og 1978. Malmö FF spilte finale i Serievinnercupen i 1979, IFK Göteborg vant UEFA-cupen i 1982 og 1987, de fikk en topptrener til de store ligaene (Sven-Göran Eriksson), landslaget var i semifinale i sitt eget EM i 1992 og spilte bronsefinale i VM 1994 – det første mesterskapet Norge deltok i siden 2. verdenskrig.

Åge Hareide opplevde ting i svensk fotball som er interessant, og som underbygger Lagerbäcks sitat om «stor mental styrke»: Grundigheten. Klisjeen om at svenskene ligner med på tyskerne, blant annet med grundighet, er en ting Hareide mener stemmer.

Tidlig opplærte



«Spillerne vet mye tidlig. De er godt opplært, de er nøyaktige, tidlig.»

Da Hareide trente Helsingborg, var den fremtidige Stabæk-treneren Jörgen Lennartsson juniortrener. Han ga Hareide godt opplærte spillere som Christoffer Andersson og Rade Prica, spillere han kunne ta rett inn på A-laget uten å starte med voksenopplæring. Det samme skjedde i Malmö FF.

Spillerne i Sverige får tidlig nok kunnskap om hva som trengs for å bli god. De er litt mer internasjonale i alt, de er litt grundigere fra de er unge, det stilles litt større krav, råskapen, viljen til å bli god er litt større. Så når de kommer opp på A-lagsnivå, blir ikke overgangen så stor som det ofte kan virke som det blir for norske spillere.

Fotballkultur

Enkelt fortalt har svenskene litt mer av det som kalles «fotballkultur», som de har med Drillos to andre favorittidretter, ishockey og bordtennis.

«Det aller viktigste er at de er godt opplært. De vet hva som kreves da de blir A-lagsspillere.»

Åge Hareide mener norsk fotball alltid har slitt litt der. Råskapen er ikke like stor. Han har merket seg forskjellen, etter å ha trent Molde, Rosenborg og Viking i Norge. Kravene er ikke de samme, det jobbes ikke like systematisk.

Men svensk fotball har også påvirket Norge i større grad enn omvendt. Bare Hareide, av norske trenere, har hatt suksess i svensk fotball. Seks svenske trenere har vunnet titler i Norge, Gunder Bengtsson, Benny Lennartsson, Jan Jönsson, Anders Linderoth, Erik Hamrén og Bo Johansson. Og Norge tok etter svenskenes stramme 4-4-2, innført i IFK Göteborg av Sven-Göran Eriksson på slutten av 1970-tallet.

En liten skål kan vi ta for at svenskene hentet tre landslagssjefer fra norske klubber: Olle Nordin fra Vålerenga, Tommy Svensson fra Tromsø og Erik Hamrén fra Rosenborg.

Må starte med barna

Kun rett før 2. verdenskrig og på 1990-tallet må vi kunne si at Norge matchet svenskene i fotball. Men 1990-tallets suksess var mye på grunn av en ekstremt god generasjon (spillere født 1969).

Det må nok en grundig gjennomgang av norsk fotball til for å finne flere svar på om treningsmetoder, holdninger og krav er gode nok til at norsk fotball igjen skal kunne sammenlignes med den svenske.

I øyeblikket virker avstanden å være stor.

Og det starter med barn og ungdom, ikke hos en A-landslagssjef.

