Denne gangen er Høgmo helt avhengig av å treffe på taktikken for å beholde jobben

Kommentar PRAHA (VG) En fotballtrener/leders kanskje viktigste jobb er kampledelse, ta ut rett lag, være forberedt på motstander, legge en så god taktikk som mulig og foreta de gode byttene – hvis det viser seg nødvendig.

Den delen av jobben er langt viktigere enn det meste andre på en samling, og derfor er det også mange år siden jeg sluttet å kalle jobben for «landslagstrener.» Landslagssjefen er mer en leder, en som skal holde hodet kaldest og ta de rette avgjørelsene på kort tid, under tøft press.

Det er en evne som ikke alle har. Ofte koker det for mye i hodet på lederen, han klarer ikke tenke rasjonelt og være iskald nok til å ta de avgjørelse som trengs.

Mister jobben

Er Per-Mathias Høgmo flink der? Han må være det fredag kveld, ellers mister han, høyst sannsynlig, jobben sin.

Samme dag som Norge møtte San Marino på Ullevaal, stakk jeg innom landslagsarenaen på formiddagen for å høre på Drillos forhåndsanalyse. Den var, som alltid, interessant. For er det noe vår gamle landslagssjef var god på i sin tid, så var det å unngå blemmer mot antatt svakere motstandere.

Nå gjør han det til et eget fag, ved grundige analyser foran hver landskamp.

Enda mer interessant var det at da jeg returnerte til Ullevaal på kveldstid, så hadde Per-Mathias Høgmo en helt annen tilnærming til kampen enn det Drillo forklarte at han ville gjort, noen timer tidligere.

«Få touch, tidlige innlegg,» sa Drillo. Det ble mange touch og sene innlegg.

Har bommet mye

Nå gikk det bra til slutt, men Norge og Høgmo var bare 13 minutter unna den store katastrofen. Etter min mening fordi han ikke mørnet San Marino med mange, tidlige innlegg.

Det er ikke første gang han har bommet på uttak og taktikk, etter min mening. Kroatia borte, med et altfor lite fysisk sterkt lag. Ungarn borte, uten en spiss, en som kunne holde på ballen på topp. Tyskland hjemme, med et merkelig uttak på høyresiden. Så har han selvfølgelig truffet noen ganger også, som mot Kroatia hjemme og Bulgaria borte.

Så spørs det hvordan Høgmo angriper kampen mot Tsjekkia i Praha fredag. Analysen fra Drillo er ganske klar: Tsjekkia, nummer 40 på FIFA-rankingen, er klare favoritter, har vært ekstremt uheldige i de to hjemmekampene mot Nord-Irland og Aserbajdsjan (65 prosent ballinnehav og skapt 10–12 målsjanser i begge kampene), har veldig gode backer og kantspillere (Skalec og Krejci) og er flinke til å variere spillet sitt, kort, langt, holde på ball og spille tidlig.

Muligheter her, Norge

Deres gjennombruddsstyrke er deres styrke, evnen til å komme seg til muligheter, skape sjanser. At det løsner foran mål, er kun et tidsspørsmål. For Per-Mathias Høgmo er det avgjørende for hans videre jobb med A-landslaget, at det ikke løsner for Tsjekkia akkurat på fredag...

Er så Norge, nummer 81 på FIFA-rankingen, sjanseløse?

Nei. De gjør feil, i farlige soner, spiller ballen noe tversover, er dårlige til å orientere seg, og har noen farlige (for seg selv) oppspill.

Det er her Norges sjanser ligger: Være skjerpet og klar når muligheten byr seg, ligge i riktig og tidlig press, reagere kjapt for å utnytte overgangsmulighetene.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Dødballer

I tillegg har vi alltids dødballene, der tsjekkerne hverken er spesielt svære og har ingen enorm luftstyrke. Det kan utnyttes, men da må innleggene, enten det er fra cornere eller frispark, være nøyaktige.

Så spørs det om Høgmo gjør som Drillo ville gjort denne gangen, eller om han er av en helt annen oppfatning enn sin forgjenger som landslagssjef – som mot San Marino.

For i fotball finnes ikke fasiten før kamp, bare gode analyser.

Få er bedre på det enn Drillo.