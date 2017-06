De valgte bort Norge – og endte i fotball-VM

SANDVIKA (VG) Tre profiler som i sin tid valgte vekk det norske landslaget, kom alle til fotball-VM. Ohi Omojuanfo (23) innrømmer at det kunne vært lettere med Nigeria – men vil ikke gjøre som kompisen Mathis Bolly gjorde.

Eliteseriens toppscorer har både Holmlia-oppvekst, spill i Lillestrøm og afrikansk tilhørighet felles med Bolly, men der kameraten valgte Elfenbenskystens landslag for fire år siden, er Ohi Omoijuanfo fast bestemt på å etablere seg i troppen til Lars Lagerbäck.

En smell som gjorde at han måtte avbryte dagen derpå-treningen sammen med de andre reservene fra Tsjekkia-kampen, skal ikke hindre Stabæk-spissen i å få A-landslagsdebuten for Norge i privatkampen mot Sverige i morgen.

Tre endte i VM



Men Ohi Omoijuanfo kommer ikke til Russland-VM neste år. Det kan Bolly gjøre – om han løftes tilbake i landslaget han faktisk ikke har spilt for siden 2014, året han fikk spilletid i mesterskapet i Brasil.

Mikkel Diskeruds USA-landslag ligger an til VM-plass halvveis inn i den nord- og mellomamerikanske kvalifiseringen, og Adam Larsen Kwarasey burde litt godt an for et ny VM-deltagelse med Ghana, dersom de kvalifiserer seg.

– Det hadde vært lettere for deg å spille mesterskap om du hadde valgt Nigeria?

– Hvis du tenker statistikk, så ja. Men vi har en god gruppe her. Når jeg ser på treninger og alt, ser det bra ut, mye bra spillere. Må bare finne oppskriften på seier for å ta det neste steget og komme til et mesterskap, sier Omoijuanfo.

– Viste interesse



DE VALGTE VEKK NORGE - SLIK GIKK DET MATHIS BOLLY (26) * Valgte Elfenbenskysten foran Norge i 2013 Antall A-landskamper for Elfenbenskysten: 5 (siste i 2014) Mesterskap: Spilletid i VM 2014 U-landskamper for Norge: 3 for G19 Klubb i dag: Greuther Fürth (2. Bundesliga i Tyskland)

ADAM LARSEN KWARASEY (29) * Valgte Ghana foran Norge i 2011 Antall A-landskamper for Ghana: 24 (siste i 2016) Mesterskap: Spilletid i Afrikamesterskapet 2012 og VM i 2014. I troppen i Afrikamesterskapet i 2013. U-landskamper for Norge: 1 for U21 Klubb i dag: Vålerenga MIKKEL DISKERUD (26) * Valgte USA foran Norge for godt i 2013, men debuterte for USAs A-landslag allerede i 2010 Antall A-landskamper for USA: 38 (siste i 2016) Mesterskap: Spilletid i Gold Cup i 2013 og 2015. I troppen i VM 2014. U-landskamper for Norge: 1 for G19 og 3 for G18 Klubb i dag: IFK Göteborg VALON BERISHA (24) * Valgte Kosovo foran Norge i 2016 Antall A-landskamper for Kosovo: 5 Mesterskap: Kosovo er nå med i sin første kvalifisering. Landskamper for Norge: 20 for A-landslaget – 18 for U21, 1 for U23 og 37 for alle trinn fra G15 til G19 Klubb i dag: Red Bull Salzburg … OG DISSE HAR VÆRT I LIGNENDE SITUASJONER: Veton Berisha - valgte Norge foran Kosovo Mohammed Fellah - valgte Norge foran Marokko Omar Elabdellaoui - valgte Norge foran Marokko Joshua King - valgte Norge foran Gambia Lars Krogh Gerson – valgte Luxembourg foran Norge Bersant Cellina – valgte Kosovo foran Norge Elba Rashani - valgte Kosovo foran Norge Herolind Shala - valgte Kosovo foran Norge

Han var en gjenganger på norske U-landslag og sier oppmerksomheten NFF ga ham, hadde betydning for hans valg.

– I Norge var de tidlig med å vise interesse. Nigeria hadde også en samling før Norge nå. Da jeg ikke var med der, tok jeg det som et tegn på at de er fornøyde med spissene de har, innrømmer Ohi – som ikke hørte selv fra Nigeria etter det norske uttaket i mai, men sier agent Atta Aneke var i kontakt med dem.

Nå ble det likevel Norge, selv om Omoijuanfo først blir «låst» til det norske landslaget idet han har spilt en konkurransekamp (kvalifisering/sluttspill).

Det er derimot halvt amerikanske Bjørn Maars Johnsen (25) etter innhoppet mot Tsjekkia i lørdagens VM-kvalikkamp.

– Mitt valg var først og fremst hva familien trodde og følte. Jeg snakket med mor og far og om tilknytning. Så handlet det om hvem som kom først, og sånn har det vært de siste ukene med Lars (Lagerbäck). Hadde USA ringt i ettertid, ville jeg ikke tenkt på det. Jeg vil vise min lojalitet, og når jeg har bestemt meg, vil jeg gå «all-in». Jeg er stolt norsk, erklærer norskamerikaneren som uttaler mellomnavnet «Mars».

Han fikk aldri noen offisiell henvendelse fra USA.

– Isåfall var det bare snakk. Det var Lars som virkelig viste interesse. For meg var det et enkelt valg. Vi har mulighet å bygge noe sammen her, som en enhet, som et lag. Jeg er veldig klar for et sånt prosjekt, sier Johnsen, som kunne skapt sin egen drømmedebut på Ullevaal – om han ikke hadde blitt vinket av for offside (trolig feilaktig) eller fått dreisen på en heading i sluttsekundene mot Tsjekkia.

– Vil at alle skal spille for Norge



– På generelt grunnlag har jeg bestandig sagt at jeg vil at alle skal spille for Norge. At noen har valgt å spille for andre land, når de har vært i den situasjonen, respekterer jeg, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb.

– Har du noen gang tenkt om de som har valgt annerledes at «han burde vi hatt her i stedet»?

– Nei, men dette er gode spillere som kunne vært med og konkurrere. En som ville vært veldig aktuell, er nok Valon Berisha som har masse landskamper for Norge (20) og gjør det bra i Østerrike. De som har valgt annet, har garantert gjort en tung og grundig vurdering, sier Semb.