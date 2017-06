Dæhli: – Vi må vinne tilbake folkets tillit

ULLEVAAL (VG) Mats Møller Dæhli (22) mener kampen mot Tsjekkia var et stort skritt i riktig retning for det det handler om for landslaget nå: Vinne tilbake folkets tillit.

– Nå som vi ikke kommer til VM blir det viktigste for oss å vinne tilbake folkets tillit frem mot neste EM-kvalifisering. Det gjør vi gjennom gode prestasjoner det neste året, og jeg synes dette var et stort skritt i riktig retning, sier Mats Møller Dæhli til VG.

Les også: VG-børsen: Denne mannen var banens beste

– Vi fikk publikum med oss



Han fikk spille den siste halvtimen for Jo Inge Berget, og har stor tro på at Lars Lagerbäck vil sørge for fasong over det norske laget fremover. Lagkameratene føler også at 1-1-kampen mot Tsjekkia kan være et vendepunkt i et nitrist siste år for landslaget.

– Vi får bygge videre på det vi gjorde mot Tsjekkia, sier Tore Reginiussen.

Les også: Fikk synstrøbbel etter hodesmellen – ute mot Sverige

– Jeg synes vi fikk publikum med oss. Det var utrolig artig. Vi spilte ok fotball, og det var et stort skritt i riktig retning, sier Alexander Søderlund.

– Jeg føler at vi burde ha vunnet matchen med tanke på slutten av andre omgang. Vi står på, vi vinner mange baller og skaper mange sjanser. Vi er farligere enn Tsjekkia, sier Tarik Elyounoussi.

Olympiakos-spissen spilte en meget god kamp, men fikk mye kritikk for at han ikke sentret til Alexander Søderlund da de to norske angriperne var alene med Tsjekkias keeper.

– Jeg tror han gjør det neste gang, sier Søderlund.

– Hvis det hadde stått om en tur til VM, så hadde det vel vært totalt katastrofe, da?

– Ja, da hadde det vært totalt katastrofe. Men nå trengte vi ikke å vinne, så det var ikke så viktig. Det er sånt som skjer. Vi har tatt det opp oss i mellom. Og jeg har gitt klar beskjed, svarer St. Etienne-spissen.

– Vi gleder oss veldig til å møte Sverige nå. De klarte å vinne mot Frankrike på slutten av kampen. Vi må også begynne å vinne kamper, sier Bjørn Maars Johnsen, innbytterdebutanten som var nær ved å bli norsk matchvinner på overtid.

Les også: Søderlund om Tariks valg: – Jeg var litt sint