Dæhli tilbake på landslaget - Ødegaard fortsatt ute

ULLEVAAL/OSLO (VG) Landslagstrener Per-Mathias Høgmo (56) tok i dag ut troppen før VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia om åtte dager.

Freiburg-spiller Mats Møller Dæhli er tilbake i A-landslagstroppen etter å ha hatt store skadeproblemer de siste årene.

– Vi ønsker å ha han inn i A-troppen. Han fyller en rolle og var en av våre beste spillere før han ble skadet. Sannsynligheten for at han får spilletid er relativt stor. Det er gledelig at han er tilbake for fullt, sa Høgmo på dagens pressekonferanse.

Landslagstreneren understreker at 21-åringen er tiltenkt en rolle på venstrekanten.

ENDELIG TILBAKE: Mats Møller Døhli ble byttet ut mot Kroatia i 1-5-tapet i EM-kvalifiseringen i mars 2015. Siden da har han hatt store skadeproblemer. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Real Madrids Martin Ødegaard er fortsatt ute av troppen, og skal spille playoff-kamp for U21-landslaget.

Martin Samuelsen er fortsatt en del av A-landslagstroppen til tross for at han får lite spilletid i Championship-klubben Blackburn der han er på lån fra West Ham.

U21-landslaget møter Serbia borte i den første playoffkampen samme dag som seniorene møter Tsjekkia. Fire dager senere avgjøres EM-skjebnen for de norske fremtidshåpene på Marienlyst.

Har snakket ut med Forren



Med i troppen er også Molde-stopper Vegard Forren som kom i søkelset etter uttalelser om den norske troppen i forbindelse med kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan og San Marino i oktober.

– Vi har lagt den saken bak oss. Det har vi gjort. Jeg har hatt dialog med Vegard og har ikke lyst til å gå i detaljer, forklarte Høgmo på spørsmål fra VG om han hadde snakket ut med Forren.

Tirsdag ble det kjent at midtbanespiller Ole Selnæs har fått karantene i fire kvalifiseringskamper etter at han skjelte ut dommeren i kjølvannet av 0-1-tapet mot Aserbajdsjan. Det betyr at St. Etienne-spilleren kun kan spille privatlandskamper de neste 11 månedene.

– Vi avventer en tilbakemelding fra FIFA. Vi har bedt om grundigere forklaring, men ikke fått det. Jeg synes straffen virket veldig streng. Ole er i god form, men med han ute gir det muligheten for andre. Vi har en tropp nå der en del av de rutinerte spillerne som har vært mye ute med skade er tilbake, forklarte Høgmo.

Den norske troppen til landskampen mot Tsjekkia i Praha fredag 11. november:

Rune Allmenning Jarstein (Hertha Berlin), André Hansen (Rosenborg), Ørjan Nyland (Ingolstad), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Haitam Aleesami (Palermo), Jo Inge Berget (Malmö), Adama Diomande (Hull), Mats Møller Dæhli (Freiburg), Tarik Elyounoussi (Olympiakos), Vegard Forren (Molde), Pål André Helland (Rosenborg), Markus Henriksen (Hull), Even Hovland (Nürnberg), Ruben Yttergård Jensen (Groningen), Stefan Johansen (Fulham), Joshua King (Bournemouth), Martin Linnes (Galatasaray), Håvard Nordtveit (West Ham), Martin Samuelsen (Blackburn), Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlin), Stefan Strandberg (Hannover), Jonas Svensson (Rosenborg), Alexander Söderlund (St. Etienne), Alexander Tettey (Norwich).