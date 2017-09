Dæhli skadet igjen – misser landskampene i oktober

En lyskeskade har holdt Mats Møller Dæhli (22) ute av troppen til klubblaget St. Pauli de siste tre kampene. Nå ryker også landskampene mot San Marino og Nord-Irland.

Derfor vil ikke Tyskland-proffens navn være blant de utvalgte når landslagssjef Lars Lagerbäck presenterer troppen til bortekampen mot San Marino (5. oktober) og Nord-Irland på Ullevaal (8. oktober).

Dæhli bekrefter selv overfor VG at han har trøblet med lysken i to uker.

– Det er ikke så mye å si. Jeg er ikke aktuell for kommende kamper og samling. Vi prøver å finne best mulig vei videre for meg nå, sier 22-åringen, som er eid av Bundesligaklubben Freiburg, men utlånt til St. Pauli i 2. Bundesliga denne sesongen.

Fast hos Lagerbäck



Mats Møller Dæhli har spilt samtlige av Lars Lagerbäcks fem kamper som Norges sjef. Skadeomfanget virker å være litt i det blå foreløpig.

– Det er veldig kjipt og tungt, men jeg skal håndtere det på best mulig måte. Det er usikkert hvor lang tid det tar, melder landslagsspilleren.

I 2017 har han vært på gang igjen etter at han reiste på utlån fra Freiburg til St. Pauli i januar. Kultklubben fra Hamburg lå dårlig an i 2. Bundesliga, men klarte plassen og ble regnet inn som en av opprykkskandidatene ved sesongstart i år.

Etter åtte serierunder ligger laget som nummer åtte, men i den jevne serien har klubben en topplassering fortsatt fint innenfor rekkevidde.

Men de tre siste kampene har gått uten nordmannen, som ble byttet ut etter 74 minutter mot Nürnberg 11. september. Det var da skadeproblemene startet.

Ødegaard inn?



Dæhli hadde et skadeforfulgt år også i 2015 og måtte til slutt operere kneet på høsten etter å ha slitt med «Jumper's knee». I november 2016 returnerte han omsider til A-landslaget og kort tid senere fortsatte oppturen med utlånet til St. Pauli, som ble forlenget med ett år fra og med denne sommeren.

Lars Lagerbäcks assistenttrener Per Joar Hansen opplyser til VG at landslagets medisinske apparat har vært i kontakt med både Dæhli og St. Pauli angående skaden.

– Betyr Mats Møller Dæhlis skade at Martin Ødegaard er nærmere A-landslagets tropp?

– Det kan jeg ikke svare på her og nå. Jeg og Lars skal ha en diskusjon etter vi har sett gjennom kampene nasjonalt og internasjonalt. Vi får ta en vurdering etter det, sier Per Joar Hansen.

