Dæhli om kritikken: De kan si så mye dritt de bare vil

STUTTGART (VG) Landslagets Mats Møller Dæhli (22) mener den knallharde dommen i sosiale medier etter stortapet for Tyskland er fortjent.

– De kan si så mye dritt de bare vil. Det er fortjent, sier Mats Møller Dæhli.

Etter en av de verste landskampene i moderne tid blir spillere og støtteapparat møtt med både galgenhumor, kritikk og hets av mange norske fotball-publikummere.

Skjelvik: – Folk får fryde seg, de som vil

– Det må de bare få lov til. Folk skal mene noe alltid. Så det får vi bare ta. Tyskland er verdens beste nasjon, og vi visste at det ville bli tøft. Folk får fryde seg, de som vil, sier Jørgen Skjelvik til VG.

– Folk er så ufine på nettet, og slenger dritt som de vil. Vi som står i det får bare ta det med et smil. Det er ikke så mye annet å gjøre, utdyper Rosenborg-midstopperen.

– Jeg har fått mye piss opp gjennom, så det tar jeg helt fint. De skulle ha vært utpå der selv og prøvd å løpe etter ballen. Det var ikke så fryktelig lett, tillegger han – med et skjevt smil.

– Jeg skjønner at folk er skuffet og irriterte. Det skal de få lov til å være. Det er bare å si unnskyld til alle som følger med og ser på, sier keeper Rune Almenning Jarstein.

– Hva skal man si? Vi var ikke i nærheten på noen områder. Da blir det seende sånn ut, sier Mats Møller Dæhli til VG.

– Verste fotballkampen jeg har vært med på

En oppriktig Jarstein la ingenting i mellom da han møtte pressen etter kampen.

– Det er lenge siden jeg har følt meg så liten. Flaut og pinlig. Det er bare å legge seg flate. Ikke bra, sier Hertha Berlin-keeperen.

Mats Møller Dæhli tok det også tungt.

– Det er den verste fotballkampen jeg har vært med på i hele mitt liv. Men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ga alt jeg hadde. Men vi var ikke i nærheten. Hjem å trene. Samle oss. I fotball kommer det alltid en ny kamp. Det er ikke noe annet å gjøre, sier en oppriktig Mats Møller Dæhli.

– Hva vil du si til de som tilsynelatende har mistet troen på landslaget?

– Jeg kan si beklager til det norske folk for resultatet og prestasjonen. Men jeg kommer aldri til å gi meg. Vi må bare fortsette. Det kommer alltid en ny kamp, og hvis vi vinner den – så ser det annerledes ut igjen.

– Men i dag føles det bare helt utrolig tungt, sier Dæhli.

– Det var fryktelig tungt. Vi sleit fælt utpå der. Vi prøver å prate med gutta foran oss, og vi ser at de løper alt de kan, men vi er ikke i nærheten, sier Skjelvik.

– Kunne man ha vært i nærheten?

– Nei, jeg tror ikke det. Tyskerne er såpass gode at vi hadde blitt utspilt uansett. Men når vi ligger under 3-0 etter 20 minutter, så gjør vi det ikke lett for oss selv.

