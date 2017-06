Dæhli kan gå mot ny midtbanerolle – løper mest av alle i St. Pauli

SANDVIKA (VG) I Lars Lagerbäcks klassiske 4-4-2 forblir Mats Møller Dæhli (22) kantspiller. Men på sikt ser han for seg en ny rolle på sentral midtbane. Kanskje allerede kommende sesong i klubblaget St. Pauli.

Ved en håndfull anledninger i 2. Bundesliga denne våren ble Dæhli underveis i matchene flyttet ned fra 10’errollen til sentral midtbanespiller for klubben som tok 10 seirer på 17 seriekamper i 2017 – og gikk fra desidert sisteplass til å bli nummer syv i Tysklands nest beste liga.

– Jeg trivdes godt i de periodene, føler at det har gått veldig bra og bevist at jeg kan spille i den rollen, at jeg ikke er låst i en posisjon helt ennå. Så får vi se hvordan det ender opp til slutt og hvor trenerne tenker jeg er best, sier Mats Møller Dæhli.

Les også: Ødegaard garanterer at han blir i Heerenveen

Blitt «løpshest»



Han har stort sett vært «innoverkant» som seniorspiller. Antagelig har det sammenheng med at han fortsatt bare var tenåring, manglet litt fysikk og var naturlig å plassere på kanten da han slo gjennom i Molde og spilte Premier League-fotball for Cardiff.

Men tiden i Tyskland og spesielt det siste halvåret i Hamburg, etter at skadene omsider har sluppet taket, har Dæhli gått delvis vekk fra å være den klassiske 10'ertypen mange trodde han ville bli.

Tall fra klubben viser at nordmannen faktisk var den St. Pauli-spilleren som løp aller mest i snitt per kamp med sine 11,74 kilometer.

– I «Zweite Liga» er det veldig intensivt. Måten du spiller 10'er på der, er nok annerledes enn andre steder, tror Mats Møller Dæhli.

Han er blitt tildelt et stort arbeidsområde i motspillet uten ball – det Jürgen Klopp berømtgjorde som «Gegenpressing» i perioden den nåværende Liverpool-manageren gjorde Borussia Dortmund til en av de beste klubbene i Europa.

– Jeg har jobbet voldsomt med presspillet. Det måtte jeg forbedre for å håndtere tysk fotball. Jeg har forstått veldig tydelig hva rollen min er i det presspillet, beskriver Dæhli – som åpenbart merket en forskjell på den delen av fotballspillet etter overgangen fra Cardiff.

Artikkelen fortsetter under videoen!

Nå løper han mer, han sprinter oftere – og han har trent muskulaturen for å tåle det. St. Pauli har dessuten omorganisert Ewald Lienen fra hovedtrener til teknisk direktør og latt assistenten Olaf Janssen overta.

Alt om St. Pauli: Kultklubben som aldri vinner

– Likte det godt



Om Dæhli skal flyttes bakover i en mer sentral midtbanerolle, er det liten tvil om at en indreløperposisjon på en treermidtbane burde passe ferdighetene hans kanskje aller best.

– Absolutt. Det kan jeg spille. Det er ikke utenkelig at vi gjør det neste år, men det er selvfølgelig opp til treneren om hva slags system og roller han ønsker. De fire-fem gangene jeg ble trukket ned sentralt nå forrige sesong, funket bra, og jeg likte det godt.

– Det ga deg en slags opplevelse som gjør at du ser for deg en dypere midtbanerolle med tiden?

– Ja, og med tiden kommer også erfaring, det å lese spillet, bli sterkere defensivt. Jeg får en ny sesong nå på å etablere meg og utvikle meg i forsvarsspillet.

– Klarer jeg defensive, tror jeg at det kan gi meg enda bedre muligheter til å bruke de offensive kvalitetene jeg har; Å styre spillet, veksle tempo, spille gjennom ledd og gå forbi ledd, vurderer spilleren, som er på lån i St. Pauli fra Bundesliga-klubben Freiburg hele kommende sesong.