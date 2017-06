Dæhli etter skademarerittet: – Jeg er virkelig happy

ULLEVAAL (VG) Mot Sverige kan Mats Møller Dæhli (22) få sin første A-landskamp fra start på over to år. Den tunge nedturen orker han ikke å snakke om.

– Jeg håper å starte kampen. Men jeg er forberedt på å gjøre jobben min uansett. Enten om det er fra benken eller fra start, sier Dæhli til VG.

Han kom inn som et friskt pust på A-landslaget bare 18 år gammel, noen måneder senere debuterte han for Cardiff i Premier League – og den internasjonale fotballscenen lå og ventet på den talentfulle Oslo-gutten.

Orker ikke snakke om skademarerittet



Men nedrykk med Cardiff, klubbskifte og en skadeperiode på nesten to år satte en stopper for Mats Møller Dæhlis utvikling.

Nå føler han endelig at livet smiler igjen. Selv om arenaen «bare» er 2. Bundesliga, var han med på en solid snuoperasjon i kultklubben St. Paulis forrykende vårsesong. Nå tror han på bedre tider. Både på klubb- og landslag.

For han har jo fortsatt tiden på sin side, 22-åringen.

– Det skyldes jo skaden, da – som var veldig langvarig. Det tok veldig lang tid å komme tilbake. Det er noe jeg bare må håndtere. At folk sier du har vært borte lenge … Ja, jeg har det – fordi jeg har vært skadet. Det tok veldig lang tid. Jeg fikk flere tilbakeslag som gjorde at det tok lengre tid enn det trengte. Jeg kunne kanskje ha operert tidligere. Men det som har skjedd, det har skjedd. Jeg orker ikke å snakke så mye mer om hvordan det har vært, sier Dæhli.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan ting går nå. Jeg er i en god klubb, og jeg er i en god posisjon her på landslaget. Jeg er veldig glad for å være her, tillegger han.

Den tunge tiden har på langt nær spolert ambisjonene og drømmene, selv om han innser at tilbakestegene har vært tunge å fordøye.

– Jeg prøver ikke å snakke om skaden som har vært. Nå har dette vært en comeback-sesong. Det første halvåret spilte jeg ikke så mye i Freiburg av ulike grunner. Nå har jeg spilt fast i St. Pauli, og det har gått bedre og bedre. Nå føler jeg meg i god form. Jeg håper jeg kan ta enda nye steg neste sesong. Og da synes jeg at jeg begynner å komme opp på et veldig godt nivå.

Har ambisjoner om de største ligaene



Og han har selvsagt større ambisjoner enn å spille i 2. Bundesliga.

– Jeg har lyst til å spille på det høyeste nivået. Når jeg har spilt i Premier League og i Bundesliga, så har jeg følt at jeg har vært bra der. Jeg vil selvfølgelig tilbake dit. Men akkurat nå trives jeg veldig godt i St. Pauli. Jeg er virkelig happy. Fansen er fantastisk, det er en bra liga, og jeg føler vi har en god mulighet til å gjøre det bra neste sesong. Hvis vi spiller like bra som etter jul, kommer vi til å være med høyt oppe i serien.

For etter at «jumper's knee»-skaden holdt ham ute så lenge, handler det kun om en ting nå: Mest mulig spilletid for å komme tilbake på det nivået han var, og gjerne i en enda bedre utgave.

– Å være ute i rundt to år … Det går ikke noe lenger enn det. Det er derfor jeg valgte St. Pauli. Det føler jeg var et veldig, veldig godt valg, sier Mats Møller Dæhli, som er leid ut fra Freiburg til Hamburg-klubben hele neste sesong.

PS! Sist han startet en kamp for A-landslaget var borte mot Kroatia 28. mars 2015. Den kampen startet også Martin Ødegaard. Kroatia vant 5–1.

