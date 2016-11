Ciljan ett av Høgmos tre spørsmålstegn

PRAHA (VG) Dagen før Norge møter Tsjekkia i VM-kvalifiseringen er tre posisjoner Per-Mathias Høgmos (56) store utfordring.

Høgmo innrømmet overfor VG tidligere i uken at han har et spørsmålstegn i hver lagdel. Det største spørsmålet dreier seg om Per Ciljan Skjelbred.

Hvor skal 29-åringen spille? Høyrekant eller sentralt?

– Per behersker begge de to rollene godt. Han var en sterk bidragsyter gjennom hele kvaliken som endte med 19 poeng i fjor, samtidig så er han god i den sentrale rollen, sittende av to. For oss handler det om å komponere dette laget best mulig, kommenterte Høgmo på spørsmål fra VG om hva Ciljan kan tilføre sentralt i banen.

Hvor Per Ciljan Skjelbred spiller får ringvirkninger:

• Spiller Ciljan på høyrekanten er det etter alt å dømme Tettey som spiller sentralt. Da vurderes Tarik Elyounoussi opp mot duoen Alexander Søderlund/Adama Diomande på topp.

• Spiller Ciljan sentralt, vil Elyounoussi spille høyrekant, og enten Søderlund eller Diomande på topp.

HVOR? Her er Per-Mathias Høgmo og Per Ciljan Skjelbred under mandagens trening i Berlin. Men hvor skal Ciljan spille mot Tsjekkia?

NRKs Tom Nordlie viste til at Høgmo tidligere i uken snakket om viktigheten av kontringer mot Tsjekkia.

Hverken Ciljan eller Dæhli er vel det jeg forbinder med kontringskanter?

– Når jeg tenker på kontringsfasen så er den basert på sånn Tsjekkia har fremstått hvor de står med backene høyt. Det er vanskelig å forutsi hvor mye vi kommer til å ha ballen, svarte Høgmo.

VG spurte Nordlie om hvor han ville benyttet Ciljan.

– Jeg ville helt klart valgt Ciljan sentralt. Sammen med Stefan Johansen. Da får du bare ballvinneregenskaper og bedre rytme mot etablert og i kontringsfasen, sier NRKs fotballekspert Tom Nordlie - som isåfall ville plassert Tarik Elyounoussi på høyrekanten.

De to andre usikkerhetsmomentene dreier seg og om stopper- og spissplassene:

• Hvem blir Hovlands stoppermakker?

• Hvem skal spille på topp med King?

På stopperplass er alternativene Stefan Strandberg, Vegard Forren og Håvard Nordtveidt.

VG spurte Molde-stopper Vegard Forren om konkurrentene.

– Det ser jeg på som en veldig fair duell. Vi er to gode stoppere. Vi har også Stefan (Strandberg). Det er alltid krig om plassene. Det handler om vise seg frem på trening og vise at du gjerne vil bidra, sier Vegard Forren.

– Jeg vil ikke favorisere hvem jeg har lyst til å spille med. Så lenge jeg spiller, er jeg fornøyd, sier King til VG om spissduellen.

I den sammenheng stilte NRKs Carina Olset konkret spørsmål om hvilke egenskaper han ønsket i angrep.

– Laget får dere i morgen. Det har jeg ikke behov for å utdype nå.

På oppfølgingsspørsmål om Joshua Kings viktighet for laget svarte han:

– Ingen er uunnværlige, avsluttet Høgmo kort.

Under er Norges sannsynlige startellever, med de ulike utfordrerne til de nevnte plassene:



Jarstein- Elabdellaoui, Hovland, Forren/Nordtveit/Strandberg, Aleesami - Elyounoussi /Ciljan, Ciljan/Tettey, Johansen, Dæhli - Elyounoussi/Søderlund/Diomande , King

