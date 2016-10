Bussjåfører, håndverkere og butikkmedarbeidere - det er San Marino, det

De har vunnet én landskamp på 137 forsøk. San Marino møter Norge med en gjeng håndverkere – og med et lite håp om å revansjere historiske 0–10.

Tidspunktet for et sensasjonelt resultat kunne neppe vært bedre. Norge kommer neppe til VM i Russland (2018) etter lørdagens pinlige tap mot Aserbajdsjan (1-0), og har null poeng etter to kvalifiseringskamper.

Kommentar: – Det er nok Høgmo, gå av

NTB har intervjuet Europa-miniputtens landslagssjef Pierangelo Manzaroli foran tirsdagens VM-kvalifisering på Ullevaal. Han synes fortsatt ti baklengsmål fra forrige Oslo-besøk for 24 år siden svir.

Den gangen var det stakkars Pierluigi «GiGi» Benedettini som ble helt surrete av målfesten til Drillos menn. Benedettini var bussjåfør. Yrket kom foran fotball. Han parkerte bussen en time før landskampene, kledde seg i keeperdrakten, og ba til Gud om minst mulig baklengsmål.

Artikkelen fortsetter under bildet



MÅLFEST: Erik Mykland har scoret mot San Marino i 10-0-matchen, og feirer meg «Myggen-dansen». Foto: BJØRN S. DELEBEKK , VG

Hans gamle lagkamerat Manzaroli lever i troen på en sensasjon med et mannskap som består av flere yrkessjåfør, snekkere og butikkmedarbeidere. Ifølge Manzaroli er det bare to spillere i landslaget som er heltids proffer.

I oktober 1992 vant det norske landslaget sin største seier noensinne. 10–0 over San Marino ble starten på veien mot USA-VM snaut to år senere.

– Den kampen husker jeg godt fordi jeg spilte den. Vi møtte et fysisk sterkt og meget godt norsk lag. Samtidig var vi ikke skikkelig i gang med vår egen sesong. Vi klarte oss mye bedre hjemme (0-2-tap) ikke så lenge etter, sier Pierangelo Manzaroli til NTB.

Les også: Eggen og Helland: – Snakk mindre, spill mer



Han er født i badebyen Rimini og spilte 38 landskamper for San Marino før han startet som trener.

Når NTB snakker med ham på telefonen tusler han rundt i Belfast og grubler på laguttaket mot Nord-Irland i 0-4-tapet lørdag. Her gjelder ikke bekymringer om laghotellet er fint nok eller flysetene de mest behagelige.

Hverdagen dreier seg ikke sjelden om å få sammen nok spillere til å fylle benken. Lørdag ble Mirko Palazzi utvist etter 49 minutter og pådro seg karantene mot Norge.

San Marino hang godt med lenge. Nord-Irland ledet bare 1–0 da det var spilt 79 minutter. Men så raknet det, og nordirene, som var i EM-sluttspillet i Frankrike gjorde tre mål på 11 minutter.

Artikkelen fortsetter under bildet



ØKER LEDELSEN: Kyle Lafferty gjør 2-0 på Windsor Park. San Marino-keeper Simoncini er sjanseløs. Foto: Reuters

San Marino ligger fjerde sist på FIFA-rankingen og har bare vunnet én (slo Liechtenstein) av sine 137 landskamper. Målforskjellen er 21–591.

– Hele historien vår er egentlig utrolig med 30.000 statsborgere i San Marino. Det er jo bare en liten del av flere byer i Norge. I min tropp til kampen tirsdag, finnes det ingen profesjonelle spillere. Vi har også trøbbel på flere områder nå. Noen av gutta er skadd, og andre får ikke fri fra jobben denne gangen, sier Manzaroli litt oppgitt.

Sjekk denne: Miniputt stoppet Norges overmenn

– Hvilke norske spillere liker du best?

– John Arne Riise og Tore André Flo (spilte henholdsvis i Roma og Siena) var begge svært gode. Og Haitam Aleesami klarer seg bra i Palermo.

– Ole Gunnar Solskjær?

– Å ja. Solskjær selvfølgelig. Takk for at du minnet meg på ham, og jeg beklager at jeg ikke husket ham.

– Hva er taktikken på Ullevaal?

– Vi skal spille godt organisert, kjempe hardt og gå etter et resultat. Så er det ting vi ikke kan påvirke. Men Luxembourg holdt på å slå Bulgaria borte nylig, så hvorfor kan ikke vi presse Norge?, sier han.

– Hva vet du om dagens norske lag?

– Resultatene har ikke vært de beste i det siste, men det er et yngre lag som sikkert kan bli godt på sikt.

I november 2014 klarte San Marino 0–0 hjemme mot Litauen. Det var første gang på ti år at landslaget unngikk tap, og Manzaroli hadde en stor kveld.

Han er heltidsansatt som landslagssjef, og alt annet enn tap på Ullevaal, vil være som en halv seier.

– Været. Hvordan blir været i Oslo? Ikke for kaldt håper jeg.

Manzaroli har ikke bare en ribbet tropp å bekymre seg for.