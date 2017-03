Brikken Lagerbäck mangler

Kommentar BELFAST (VG) Lars Lagerbäck (68) kommer til å prioritere et tryggere defensivt spill for å få i gang igjen Norge, men det løser ikke automatisk problemet han «arver» fra sine to forgjengere: Norge mangler den definitive midtstopperen, lederen – han som du kan bygge et godt kollektiv rundt.

Gustav Valsvik. Even Hovland. Tore Reginiussen. Fredrik Semb Berge. Håvard Nordtveit. Jørgen Skjelvik.

Ser du den automatiske lederen her, han som er mye bedre enn resten? Det gjør ikke jeg.

Forren og Hovland

Det jeg ser er helt ok midtstoppere, med styrker og mangler i skjønn forening. Og her lå mye av problemet til Per-Mathias Høgmo: Han fant aldri stopperparet sitt.

Høgmo prøvde og trodde, på Nordtveit og Vegard Forren, på Forren og Hovland. Og flere andre kombinasjoner. Uten at han fikk noe trygt svar, kanskje bortsett fra en kort periode høsten 2015, da Norge plutselig ble tett med Hovlands inntreden.

Og Lars Lagerbäck har ganske sikkert sett det samme, så skarpe øyne har han, etter bare noen dager med disse spillerne: Her det få, om noen, som skiller seg ut. Og det er da Lagerbäck kanskje må tenke litt annerledes.

To måter

Det er to måter å gjøre det på: 1) Håpe at en av dem kliver frem, tar ekstra ansvar og blir Lagerbäcks definitive leder i forsvaret. 2) Du finner det beste paret (som jeg ville gjort), så lenge du ikke lenger har noen ener som er god med alle, som Brede Hangeland var, som Henning Berg, Ronny Johnsen eller helt tilbake til Rune Bratseths tid.

Og siden jeg mener Fredrik Semb Berge er den av stopperne som kan bli aller best, var mitt forslag å pare han med kollega Steffen Hagen i Odd. Fordi de er veldig gode sammen, og fordi Semb Berge, som Ronny Johnsen i sin tid, trenger å bli ledet. Og Steffen Hagen er en leder, som Henning Berg var for Ronny Johnsen.

Klok svenske

Det er noe med stopperpar og spisspar. Det er mange gode lag som ikke har hatt de to beste midtstopperne, men det beste paret. Det samme med spissene. Et eksempel: Manchester United vant en haug med titler med Steve Bruce og Gary Pallister som stopperpar. De var ikke de to beste stopperne, men de var det beste paret.

Lars Lagerbäck fremstår som en klok mann på meg. Når han nå skal velge sin første ellever, som han helt riktig sier at er en av fotball-lederens viktigste oppgaver, så ser han ganske sikkert at han må beskytte forsvaret godt. Derfor tror jeg fort du får se et norsk lag i en slags 4-2-2-2-formasjon mot Nord-Irland, der Stefan Johansen og Sander Berge beskytter stopperne (Hovland/Valsvik kanskje), med hurtige Omar Elabdellaoui og Jørgen Skjelvik på backene for å kunne løpe opp det som eventuelt går over hodene på stopperne.

Møller Dæhli

Så velger han ganske sikkert mye fysikk lenger frem på banen også, Alexander Søderlund som murvegg for Joshua King på topp er slett ikke utenkelig. Og kanskje får Jo Inge Berget en kantrolle, sammen med kvikke Tarik Elyounoussi.

Hvis han da ikke heller går for rappe og ballsikre Mats Møller Dæhli. At Lagerbäck sender på banen et fysisk sterkt nok lag mot et Nord-Irland som slår mye langt og prioriterer mye duellspill, det er ganske sikkert.

Det var kanskje ikke så enkelt å oppfatte da det skjedde, men signalet om et «Lagerbäck-lag» var kanskje aller tydeligst ved et valg han tok da han presenterte troppen til møtet med Nord-Irland: 1998-fødte Martin Ødegaard var byttet ut med 1998-fødte Sander Berge.

Det fortalte meg to ting: Lagerbäck er ikke redd for å bruke unge spillere, han heller. Men: Han prioriterer de som har internasjonal fysikk foran de som har internasjonal teknikk og pasningsspill. Han velger Berges fysiske tilstedeværelse over Ødegaards fotballhode, enkelt forklart.

Bödvarsson

Han gjorde noe av det samme med Island: Valgte Jon Dadi Bödvarssons løpskapasitet og fysikk i foran Kjartanssons målteft.

For det er ikke tilfeldig hvordan Lars Lagerbäck bygger landslagene sine. Han ser raskt hva han har, og later ikke som han har noe annet heller.

Det har vært en suksess-formel som - foreløpig -har vart i 20 år.

Mulig norsk lag (4-2-2-2): Jarstein – Elabdellaouie, Hovland, Valsvik, Skjelvik – Berge, Johansen – T. Elyounoussi, Berget – King, Søderlund.