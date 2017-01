Bratseth tror Solskjær og Bradley kan sette fart på Solbakken-forhandlinger

Endringer i trenerkabaler i romjulen gjør at Rune Bratseth (55) mener NFF nå «har langt bedre kort på hånden» i forhandlingene med Ståle Solbakken (48).

Først ble Bob Bradley sparket i Swansea tredje juledag. To dager senere gjorde Mark Dempsey sitt inntog i trenerteamet i Molde.

Bradleys kandidatur for stillingen som norsk landslagssjef ble med ett tema. Amerikanerens agent bekreftet interesse for Norge-jobben, mens Bradleys tidligere sportsjef i Stabæk, Inge André Olsen, ba Semb ta kontakt med Bradley umiddelbart.

Samtidig skjer det ting i Molde. Der har Mark Dempsey blitt ansatt i klubbens trenerteam, mens Solskjær får en mer administrativ rolle.

– Dette er to navn det absolutt er verdt å stanse ved for NFF. De kjenner norsk fotball godt og har internasjonal erfaring, to ting jeg er helt sikker på er veldig, veldig viktig, sier Rune Bratseth til VG.

– Bedre kort på hånden



Den tidligere landslagsstopperen og sportsdirektøren i Rosenborg mener NFF har styrket sin posisjon rundt forhandlingsbordet med Ståle Solbakken.

– Det er klart at når det plutselig er flere kandidater tilgjengelig for forbundet, så får de langt bedre kort på hånden for å få til en kjappere avklaring, sier Bratseth.

Mannen med over 200 kamper for Werder Bremen tolker omstruktureringen i Molde først og fremst som et forsøk på å finne tilbake til suksessformelen fra Solskjærs første periode i klubben.

Fotballekspert Lars Tjærnås tror Solbakken er NFFs klare førstevalg, og at «de gir han den tiden han trenger», men:

– Kun hvis de føler det er realistisk at han kan si ja. Dette handler om timing, og jeg forventer uansett at de har hatt en prat med Bradley nå etter han ble tilgjengelig. De signalene han har gitt da vil styre litt av hvor utålmodige de blir med Ståle, men jeg tror som sagt de er så tent på å sette den ballen i mål at de ikke presser han FOR tøft, sier Tjærnås, som også legger til:

– Jeg er mindre sikker på hvor het Ole Gunnar er som kandidat. Han har et godt navn i NFF, men det er en stund siden han har hatt suksess, og fotball er ferskvare.

Tjærnås håper på abcd-tankegang

Tjærnås tror Solbakken, Bradley og Solskjær alle har vært under NFFs lupe.

– Jeg håper de jobber på følgende måte. A: Setter opp hvilke kvaliteter de ønsker seg B: Ser på hvilke navns som fyller de kriteriene, og som det kan være realistisk å få tak i. C: Rangerer dem. D: Avklarer med nr 1, og går raskt videre nedover hvis han er utilgjengelig, forklarer Tjærnås, som tror Solbakken har vært NFFs nummer en på denne listen.

Bratseth mener det er utelukkende positivt at flere aktuelle navn dukker opp.

– Det er ikke sånn at det finnes kun én mann som kan gjøre jobben, selv om Ståle har pekt seg veldig ut. Norge er ikke i noen posisjon hvor de kan velge absolutt hva de vil. Så attraktive er de ikke, og så mye penger det ikke - heldigvis kan man kanskje si.

