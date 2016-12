Bradley-agent bekrefter interesse for Norge-jobben

Agent Ron Waxman er overbevist om at tidligere Stabæk-trener Bob Bradley (58) kan tenke seg å ha samtaler med NFF-ledelsen om den ledige landslagsjobben.

– Bob likte seg veldig godt i Norge, og koste seg i de to årene han var der. Det er smigrende for ham å bli koblet til landslaget, sier Waxman til VG.

Bradley fikk sparken i Premier League-klubben Swansea etter bare 85 dager i jobben. Amerikaneren overtok etter italienske Francesco Guidolin i oktober, men etter bare to seirer på elleve kamper i ligaen var det slutt etter 1-4-tapet hjemme mot West Ham 2. juledag.

I Norges fotballforbund pågår prosessen med å finne erstatteren etter Per-Mathias Høgmo som fikk sparken i november. Bradley var i sin tid nevn som mulig landslagssjef på grunn av sin fantastiske jobb i Stabæk i 2014- og 2015-sesongen.

Nå blir han naturlig nok linket igjen, og etter det VG erfarer var han på lista over aktuelle kandidater allerede før han fikk sparken i Swansea.

– Bob vil helt sikkert snakke med landslagsledelsen. Det er klart han vil det, og så får man eventuelt se hva det fører til, sier Waxman.

– Har du allerede hørt fra noen i Norges Fotballforbund?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om.

Han vil heller ikke å si noe om eventuelle økonomiske rammer, men det er liten tvil om at det kan bli en av de største utfordringene i eventuelle forhandlinger. Høgmo tjente rundt fire millioner kroner som landslagssjef for Norge, men internasjonalt er det en relativt lav sum.

– Det økonomiske kan jeg ikke si noe som helst om, sier Waxman.

Har trent Egypt og USA



Agent bekrefter at det allerede har vært mye interesse fra klubber som ønsker å knytte til seg 58-åringen. Bradley har en høy stjerne i hjemlandet USA, og en kort periode i kriserammede Swansea har ikke ødelagt ryktet til den sympatiske amerikaneren hvis sønn Michael Bradley spiller i Toronto FC.

– Det har vært noen tekstmeldinger og forespørsler, ja. Jeg kommer til å snakke tett med Bob fremover, sier Waxman som bekrefter at Bradley fortsatt er i Wales.

HAR LANDSLAGSERFARING: Bob Bradley gestikulerer på sidelinjen i en kamp mellom Egypt og Libanon i mai 2012. Foto: Hussein Malla , AP

Bradley har tidligere vært trener for det amerikanske landslaget, og han var trener for Egypt i to år før han kom til Stabæk før 2014-sesongen. Der klarte han å skape et topplag, og sportslig leder i Stabæk, Inge André Olsen, er klokkeklar på at Bradley er rett mann for Norge:

– De som styrer med dette i Norge Fotballforbund bør kaste all ribbe, pinnekjøtt og lutefisk til side. De bør komme seg i kontakt med agenten til Bob fortest mulig. Det er den beste mannen Norge kan få, sa Olsen til VG i går kveld.

FCK-trener Ståle Solbakken skal også være en meget het kandidat til den norske landslagsjobben, og etter det VG erfarer er han fortsatt i den såkalte tenkeboksen. 48-årinen har en unik posisjon i den danske storklubben der han er både trener og sportsdirektør. VG har vært i kontakt med Solbakken i dag, og han avkrefter at han skal ha fått et kontraktsforslag fra NFF.

– For alle er det en ære å trene sitt land. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Svarer jeg at det er en interessant jobb, ser det ut som at jeg søker – og svarer jeg at det ikke passer nå, så virker det superarrogant, sa Solbakken til VG tidligere i år.

NFF-presidenten: – Vi registrerer jo det som skjer



Fotballpresident Terje Svendsen ønsker ikke å kommentere konkrete navn i jakten på ny landslagstrener.

– Vi er fortsatt i kartleggingsfasen, og jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere enkeltpersoner. Det har gått litt på tomgang nå i jula, men jeg regner med at det blir en avklaring i løpet av januar, sier Svendsen til VG.

– Er det naturlig at det gjøres initiativ overfor Bradley nå?

– Jeg kan ikke kommentere enkeltkandidater, men vi registrerer jo det som skjer og så lar vi prosessen gå sin gang.

– Hvor stor utfordring er det med de økonomiske rammene dere har i ansettelsen?

– Det er ikke fastlåste rammer, men slik lønnsnivået er på trenere utenom Norden sier det seg selv i hvilken grad vi er konkurransedyktige. Det har jo innskrenket kandidatlisten, sier Svendsen.

– Hvor mange kandidater er det på den lista nå?

– Det vet jeg faktisk ikke, for det er det toppfotballsjef Nils Johan Semb som har kontroll på.

VG var i kontakt med Semb i går kveld, men han ønsker ikke å kommentere Bradley eller andre kandidater.