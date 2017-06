Bjørn (25) lover å snakke norsk snart: – Bedre enn de forventet

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagsledelsen vurderte å holde spillermøter på engelsk på grunn av amerikanskfødte Bjørn Maars Johnsen (25). Det blir ikke nødvendig likevel.

– Norsken min er bedre enn de forventet, sier han og ler.

Norges New York-fødte spisskjempe uttrykker seg på amerikansk. Det er lenge siden han har bodd i Norge; siden 2012 har han spilt i Spania, Portugal Bulgaria og Skottland.

Les også: Maars Johnsen i bråk med manageren: – Jeg er veldig emosjonell

Derfor ble det, under pressekonferansen da landslagstroppen ble offentliggjort, nevnt at man vurderte å holde spillermøter på engelsk for at Maars Johnsen skulle forstå alt.

– Det var en spekulasjon før jeg hadde truffet Bjørn. Men vi har jo pratet en del nå, og det virker som han forstår min rare svensk ganske bra. Jeg tror at det kommer til å bli svensk for det meste. Det virker i hvert fall sånn, sier landslagstrener Lars Lagerbäck.

Bjørns far kunne egentlig ikke komme og se sønnens landslagsdebut. Men det kom ikke på tale, forteller Maars Johnsen:

Mer komfortabel med engelsk

Maars Johnsen forteller at han forstår norsk ganske bra, og at han har planer om å begynne å snakke språket med pressen ganske snart.

– Jeg bodde i Norge i rundt fire år. Jeg er her hvert år. Men jeg vil snakke på engelsk nå fordi det er mer komfortabelt. I løpet av de neste pressetreffene vil dere trolig se meg begynne å snakke på norsk. Lars snakker bare svensk uansett, så jeg må forstå ham enten jeg liker det eller ikke, sier spissen.

Hele historien: Bjørn tok bakveien inn på landslaget (VG+)

Han bruker norsk uttale når han nevner norske lag- og stedsnavn, som gamleklubben Vålerenga eller Nesodden, der faren hans er fra. Resten går foreløpig på engelsk.

– Noen av gutta på laget snakker engelsk til meg, det er ikke så vanskelig for de som spiller i England. Jeg tar det litt etter litt. Når jeg føler meg mer komfortabel, skal jeg begynne å snakke norsk, sier han.

Les mer: Lagerbäck advarer Sander Berge

Hearts-spissen, som ut av ingenting dukket opp i den norske landslagstroppen, var mannen alle ville snakke med under mandagens pressetreff i Sandvika. Interessen var så stor at landslagets presseansvarlig til slutt måtte gripe inn og avslutte pressetreffet, som var langt på overtid.

Slik svarer Lagerbäck på spørsmål om hvordan han vil bruke Maars Johnsen:

– Handler ikke bare om headinger

På Ullevaal Stadion et par timer senere trente landslaget foran flere hundre barn i anledning «Barnas Dag». Ingen av barna VG snakket med, visste hvem Maars Johnsen var. Men det var ham alle de oppmøtte journalistene fulgte med på.

25-åringen løp rundt på gresset, for det meste med et stort smil om munnen. Han glimtet til med en flott stikker, men viste ikke nok til at man kunne vurdere det virkelige nivået hans.

Lest denne? – Hvis spillerne ikke er motiverte nå, så har vi funnet feil spillere

Spissen ruver et hode over de fleste av sine nye lagkamerater; bare Sander Berge (196 cm) og Gustav Valsvik (195 cm) er på høyde med ham. Maars Johnsen er 195 cm på strømpelesten – «196 på en god dag», sier han selv – men han håper å kunne tilby mer enn bare luftstyrke.

– Forhåpentligvis kan jeg komme inn med noe nytt. Det er handler ikke bare om headinger fordi jeg er en høy spiller. Jeg håper å kunne bidra med «drive» og press. Vi må vise at vi ikke er redde for noen, sier Maars Johnsen.

Slik spilte han seg inn på landslaget:

Planlegger å skrive bok

Til tross for at intervjuene har kommet på løpende bånd siden han ble tatt ut i landslagstroppen, forteller han ikke hele historien om sin uvanlige vei til det norske landslaget. Den sparer han nemlig – trolig til en bok.

– Det er en veldig god historie som jeg kommer til å fortelle veldig snart, på en annen måte, ikke foran pressen.

– Hvordan vil du fortelle historien?

– Vi får se. Jeg er i kontakt med et forlag nå, så vi får se.

– Kanskje historien min kan hjelpe unge, norske spillere i fremtiden. Den viser at hvem som helst i hele verden, så lenge de er norske, kan spille for landslaget, sier Maars Johnsen.