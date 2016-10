Bildet som forteller alt om situasjonen

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) Han har vært oppgitt over norsk presse en stund – Per Ciljan Skjelbred (29). Før kampen mot San Marino viste han tydelig hva han mente om både temaer og spørsmål – fra podiet på landslagsarenaen.

På mange måter oppsummerer det situasjonen som har oppstått den siste måneden: Landslaget vinner ikke, forklaringene godtas ikke – og frontene med media tilspisses.

Det er egentlig ganske logisk, og det er heller ikke så veldig farlig.

Savner perspektiv

Med hendene foran ansiktet, satt han noe av tiden da spørsmålene kom. Skjelbred, kaptein for Norge siden Brede Hangeland trakk seg fra landslagsspill i 2014, har gått lei. Han syns vi krisemaksimerer, overskriftene er for store, tålmodigheten for liten. Skjelbred sammenligner oppslagene rundt landslagets svake kamper med krigsoppslag – og blir oppgitt.

Han savner perspektivet. Og at media har mer realisme.

Noe han er i sin fulle rett til å mene. Vi, mer enn noen, må tåle kritikk. Og det tåler vi godt.

Medieskapt? Nei



Problemet oppstår i det Ole Kristian Selnæs og Joshua King bryter meninger, og kritiserer hverandre litt, i media, og landslagskapteinen mener det også er medieskapt.

For det er det ikke.

Og at to landslagsspillere kritiserer hverandre – litt – er heller ikke farlig. Det er mer situasjonen som gjør det til et tema. For å si det enkelt: Hadde Norge vunnet i Aserbajdsjan så hadde ikke spørsmålene og oppslagene kommet.

Sånn er mekanismene. Vinner du, leter ytterst få etter noe annet enn positive vinklinger. Taper du, letes det med flomlys. Og spillerne hjelper godt til, med klaging på banen, på dommeren, på media – og til slutt på hverandre.

Utad har i hvert fall Per-Mathias Høgmo håndtert spørsmålene om spillernes kritikk på en fremragende måte: Han sier at det må være takhøyde og at det ikke er et problem at spillerne sier meningen sin. Hva han sier internt, er en helt annen sak.

Jeg regner med at han har tatt tak i det der.

For Høgmo kjemper for sitt landslagsliv. Og han trenger en samlet spillergruppe mer enn noen gang.

Negativ spiral

For negativiteten er til å ta og føle på. Selv den berømte kampen mot tirsdagens motstander, San Marino i 1992 (10–0) ble knapt nevnt i går. Med seier i Aserbajdsjan ville kampen for 24 år siden ganske sikkert vært et hyggelig tema.

I øyeblikket er det fronter, ikke gamle kamper, som preger landslagsbildet. Det er diskusjoner om spillere som ikke presterer, sjanser som ikke settes og en landslagssjef som har tapt 52 prosent av kampene sine på tre år.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Sånn blir det i motgang. Da blir hvert ord veid og analysert. På podiet søndag, etter hjemkomst fra Aserbajdsjan, var Per-Mathias Høgmo egentlig ganske flink. Men alt som ble stående igjen var at «hjemreisen hadde gått smooth» ...

I NFF er det mange som mener media ikke kan nok om fotball. Jeg tror nok vi kan kontre og si at mange i NFF neppe kan nok om hvordan media fungerer heller. Og det er, enten de vil eller ei, en viktig del av det å være leder for et lag eller en stor bedrift som NFF er.

Taper du fotballkamper blir du analysert i hjel.

Vinner du fotballkamp etter fotballkamp, da kan du si stort sett hva du vil, folk lytter og folk er nysgjerrige på hva du gjør.

Selv sprettballer kan du snakke om da.