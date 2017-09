Bild gir strykkarakter til «skrekkelig svake» Norge

STUTTGART/OSLO (VG) Den tyske storavisen Bild er ikke nådig i sin kritikk av Norge etter mandagens forestilling. Lars Lagerbäcks menn beskrives som «skrekkelig svake».

Er du norsk landslagsspiller i fotball og befinner deg i Tyskland, er det kanskje like greit ikke å kjøpe dagens Bild. Om du likevel gjør det, må du belage deg på slakt.

Den tyske storavisen viser nemlig ingen nåde overfor de norske landslagsgutta etter at Tyskland gikk seierende ut av mandagens kvalifiseringskamp med sifrene 6-0.

På en skala fra 1-6, der 1 står til verdensklasse og 6 til stryk, ender hele forsvarsfireren bestående av Haitam Alesaami, Jørgen Skjelvik, Håvard Nordtveit og Omar Elabdellaoui med den svakeste karakteren.

Gjort? Sjekk VG-børsen og sett din egen børs her!

NORSK SLAKT: Bild er ikke nådig mot de norske stjernene. Merk at karakteren 1 er best og 6 er dårligst. Faksimile: BILD

Resten av laget står til 5, den nest dårligste karakteren, ifølge Bild.

Norge blir i det store og hele omtalt som «skrekkelig svake», og avisen gjør et poeng av at trener Joachim Löw til og med kunne unne seg en dotur før kampen var over.

For å gni det inn blir det også poengtert at Norge befinner seg på en 85. plass på FIFA-rankingen, mellom Libya og Mauritania.

Dæhli om kritikken: - De kan si så mye dritt de bare vil

På den andre siden mottar det tyske landslagsspillet en enorm hyllest av samme avis. Thomas Müller, Mesut Özil, Julian Draxler og Timo Werner, spillerne som ledet an fremover i kalasseieren mandag, får alle toppkarakter, og spesielt sistnevnte blir hyllet.

Timo Werner har på sine åtte første landskamper scoret seks mål, ett foran skjema til den tidligere målmaskinen Miroslav Klose.

De mange baklengsmålene fikk ekspertene i VGs studio til å reagere:

Tyskland har mer enn ett bein plassert i VM-sluttspillet etter seieren over Norge.

Die Mannschaft står med åtte seirer på åtte mulige og trenger bare ett poeng for å ha sikret deltakelse i Russland til neste år.

Slik ble Norge slaktet etter kampen: - Jeg har sjelden sett et så svakt lag