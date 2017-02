Kommentar LA MANGA (VG) Når det ble umulig med Ståle Solbakken, så går det ikke an å si mye galt om Norges Fotballforbunds valg av Lars Lagerbäck som ny norsk landslagssjef i fotball.

For er det noe denne fotballnasjonen trenger nå så er det ro, forutsigbarhet og stabilitet. Det får Norge med Lars Lagerbäck.

Samtidig: Det er en klar innrømmelse om at NFF fjerner seg fullstendig fra den veien forgjengeren Per-Mathias Høgmo staket ut gjennom sine tre år som landslagssjef, der Norge skulle spille en annen type fotball, en nødvendig måte å endre på for å komme videre.

Tydelig stil

Nå er det mer tilbake til «Drillo» og det han sto for. Og Ståle Solbakken står for mye av det som Drillo gjorde, selv om det er store nyanser. Sånn sett går det en rett linje fra Solbakkens «nei» til valget av Lagerbäck. Derfor er også Lars Lagerbäck en god nummer to, og han er så voksen at han heller ikke trenger å høre at han var kandidat nummer en: For det var Ståle Solbakken, og det innrømmet da også toppfotballsjef Nils Johan Semb fra podiet på Ullevaal stadion.

Heldigvis.

Med Lars Lagerbäck får Norge tydelighet – uten den minste tvil:

– Jeg er ikke opptatt av underholdning. For meg handler det kun om å vinne, sa Lagerbäck fra podiet på Ullevaal stadion onsdag. Det skal være effektivitet, ingen «dikkedarier», at Norge skal spille som Lagerbäck spilte med både Sverige og Island: Det var ikke vakkert, men det sørget for seks sluttspill med to skandinaviske nasjoner, pluss et med Nigeria.

Lars Lagerbäck blir «realisten» der Per-Mathias Høgmo var «drømmeren». Begge deler kan fungere, Høgmos tanker og måte å lede på fungerte sånn ganske ok en stund. Før det ble helt tomt til slutt. Lagerbäck er ingen drømmer. Her er det ingen lovnader om noe annet enn en tydelig spillestil, utført av det svensken kaller «en liten spillergruppe».

Ekspert på landslag

Med tre landslag og sju sluttspill er det ingen tvil om at Norge nå har fått tak i den skandinaviske «landslagseksperten». I en alder av 68 år er det heller ingen tvil om at Lagerbäck har alt av erfaring.

Spørsmålet kan bli «sulten». Er svensken virkelig motivert for nok en jobb, en jobb som er ganske lik den han har hatt gjennom 18 år?

Det er det gode spørsmålet. Men på pressekonferansen onsdag virket Lagerbäck, som vanlig: Altså det var ikke mulig å se noen ting på han. Lagerbäck er litt «is», han er rutinert, han virker rolig i nesten alle situasjoner, inkludert under kampene.

Kommentaren fortsetter under videoen

Det siste er viktig. Kamplederen er kanskje den viktigste delen av landslagssjef-jobben, og der er Lagerbäck litt som Trond Sollied: Iskald, beregnende, uten de store emosjonene, som ofte står i veien for bruk av logikk og smartness.

For det viktigste for en landslagssjef er egentlig ganske enkelt: Ta ut rett tropp, få de rette tankene inn i den troppen i den korte tiden de er samlet, få inn få, men tydelige beskjeder som ikke er til å misforstå når det gjelder måte å spille fotball på, ta ut «rett» lag – og være den beste kamplederen, han som ser hva som skal og må gjøres hvis ting ikke fungerer, som ikke bytter spillere for å bytte, men for å skape en endring, en kamp-påvirker.

Garantisten

Der har Lagerbäck vært god, både i samspill med Tommy Søderberg (2000-04) og alene med Sverige (2004-09), samt med Island (2012-16). Han har mer enn 200 kamper som landslagssjef, enda flere hvis vi tar med tiden som U-21-sjef på begynnelsen av 1990-tallet, i den tiden han ble kjent med Nils Johan Semb.

Så ingen i Skandinavisk fotball vet bedre enn Lars Lagerbäck hvordan lede et landslag og hvordan et landslag kommer seg til et sluttspill.

Sånn sett har Norge gjort det rette valget. Hvis noen er en garantist for sluttspill i Skandinavia, så er det Lars Lagerbäck.

Og det er det fotball-Norge lengter etter, drømmer om, ønsker seg – mer enn det meste: Et sluttspill. Norge har ikke vært med siden EM 2000. Det blir minimum 20 år siden, hvis Lagerbäck tar Norge til EM 2020, som selvsagt er både hans og NFFs målsetning.

Nødløsning fungerte i 1990

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Da Drillo kom inn som en nødløsning i 1990, hadde ingen forventninger om noe. Han endte som en (litt kontroversiell) folkehelt etter to VM-sluttspill på 1990-tallet.

Så det er ingen grunn til at ikke Lars Lagerbäck blir kjørt i hest og kjerre på Karl Johan senhøsten 2019 – om han tar Norge til et sluttspill.

Jeg kan i hvert fall garantere at Lagerbäck blir en større suksess for Norge enn den forrige svensken som ledet Norge: Tord Grip vant ikke en eneste landskamp fra 1987-88.

Det kommer Lagerbäck til å gjøre.

Det starter mot Nord-Irland på Windsor Park i Belfast 26. mars.