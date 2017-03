Berget: – Det har vært litt slapt fra oss der oppe også

BELFAST/OSLO (VG) Jo Inge Berget (26) tar på seg sin del av skylden for at landslaget ikke leverte gode nok resultater under Per-Mathias Høgmos (57) ledelse.

– Vi har alltid prøvd å være gode defensivt, men vi har sluppet inn for mange mål. Det er ikke bare slik at det er forsvarerne sin skyld, for det har vært litt slapt fra oss der oppe også. Vi har ikke forsvart oss som et lag. Det må, og skal, vi gjøre nå – vi skal jobbe som én enhet, lover Berget dagen før bortemøtet med Nord-Irland på Windsor Park i Belfast.

Også Joshua King har gitt uttrykk for at det trengs å strammes opp i rekkene på det norske landslaget, noe han håper den nye landslagssjefen tar tak i.

Nord-Irland kom seg, i motsetning til Norge, til fjorårets EM-sluttspill i Frankrike. Det norske høydepunktet i kvalifiseringen var da Berget spilte hovedrollen og Norge slo Kroatia 2–0 på Ullevaal stadion i EM-kvalifiseringen. Berget scoret 1–0 før han skjøt og Vedran Corluka satte ballen i eget mål.

Berget ble belønnet med en solid 9-er på VG-børsen, og skapte litt «skjeggfeber» rundt landslaget en periode.

– Vi gjorde en veldig god kamp mot Kroatia, og vi håper jo det samme skal gjenta seg her. Det var jeg som var heldig å få æren av å sette scoringen, men det er det samme hvem som gjør det mot Nord-Irland. Jeg husker vi var veldig gode defensivt mot Kroatia. Alle jobbet godt sammen defensivt, og så fikk vi de to målene, mimrer Berget som bare noen uker tidligere hadde bidratt sterkt til å få Malmö FF inn i Champions League med to bortemål mot gamleklubben Celtic.

Det langte skjegget har han for øvrig beholdt, men om viking-stilen blir noen suksess i Belfast gjenstår å se. Sjansen er i alle fall stor for at Berget starter på kanten slik han gjorde det ofte mens Høgmo var trener.

MÅLFARLIG STOPPER: Gareth McAuley jubler etter en scoring for WBA mot West Ham i februar. 37-åringen har seks mål i Premier League denne sesongen. Foto: Peter Nicholls , Reuters

Utenfor sesong



Nå starter en ny era på landslaget under Lars Lagerbäcks ledelse, og den svenske veterantreneren har også gitt uttrykk for at han synes spillerne må heve aggressiviteten.

– Vi har fått høre av ham at det er viktig å være aggressive og vinne sin kamp i kampen. Jeg skal i alle fall gi alt, jobbe, slite og løpe det jeg kan – og forhåpentligvis bidra til at vi skal score noen mål, lover 26-åringen som ennå ikke er i gang med sesongen i Malmö.

– Det tror jeg ikke skal bli noe problem. Formen kjennes bra, og jeg tror jeg skal klare å løpe like mye nå som om et halvt år, mener Berget.

Etter fire kamper er Nord-Irland på annenplass i gruppen med syv poeng – fire mer enn Norge som må vinne i Belfast for å ha håp om å klare en annenplass og mulig playoff.

– Det blir jo en tøff kamp. De er kyniske og triller ikke så mye ball, de slår langt og gjør det enkelt. De er veldig farlige på dødball med mange gode hodespillere, advarer Berget.

ENDELIG SKADEFRI: Alexander Søderlund har trent for fullt de siste fire ukene. Her snakker han med keeper Rune Almenning Jarstein før treningen på kamparenaen i Belfast. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Forberedt på krig



Dersom Alexander Søderlund får sjansen på topp, så skal han bryne seg på stopperduoen Gareth McAuley og Jonny Evans. McAuley har scoret imponerende seks mål for WBA i Premier League denne sesongen, og det har blitt noen fulltreffere på landslaget også for den sterke midtstopperen.

– De har noen store, sterke midtstoppere. Hvis jeg får spille, så må jeg være forberedt på å gå ut i krigen. Evans og McAuley er gode fysisk, og aggressive i rygg. Men vi får prøve å lure dem litt ut av posisjon, så skal vi nok få muligheter, sier Søderlund.

Han har slitt lenge med lårskader, men er nå tilbake for fullt.

– Jeg har trent skikkelig i fire uker uten problemer nå, så det ser veldig bra ut. Nå satser jeg på at scoringene også kommer snart, sier Saint-Étienne-spissen som ikke har puttet siden en cupkamp i januar.