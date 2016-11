Beholder Henriksen og Berget – vraker Dæhli og Elyounoussi

PRAHA (VG) Landslagssjef Per-Mathias Høgmo beholder Markus Henriksen (24) på topp i skjebnemøtet med Tsjekkia fredag kveld.

Norges lag er klart og ser slik ut i 4-4-2/4-4-1-1: Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Vegard Forren, Haitam Aleesami – Per Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey, Stefan Johansen, Jo Inge Berget – Markus Henriksen, Joshua King.

– Ikke overrasket. Jeg hadde nok Diomande og Elyounoussi på «mitt» lag, men jeg ser godt hvordan han tenker. Høgmo bygger på det som fungerte i de gode periode i fjor, sier Max-ekspert og Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud til VG i Praha.

– Jeg tipper Henriksen kommer til å ligge helt på topp sammen med King. Så kan han etterhvert falle ned i en midtbanefemmer, fortsetter Skullerud.

Litt av Høgmos hodebry var om landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred skulle spille sentralt eller ute til kanten. Landslagssjefen har valgt å beholde ham ute til høyre, og prioritert Tetteys fysikk og ballvinneregenskaper sentralt.

Formsterke Tarik Elyounoussi hadde de fleste regnet med skulle starte. Men Olympiakos-proffen er på benken. Det samme er Mats Møller Dæhli, som ut fra de tre første treningene virket å bli drillet inn i 11'eren.

Berget beholder plassen



Men mot Tsjekkias offensive backer er motoren til Malmös svenske seriemester Jo Inge Berget blitt prioritert, tross en svak match mot San Marino sist.

– Jeg skjønner at Høgmo velger Jo Inge Berget på grunn av arbeidskapasiteten og at han er toveisspiller. Jeg synes heller ikke det er så galt at Per Ciljan beholdes ute på kanten. Stefan Johansen og Tettey virket godt sammen da Norge var gode i fjor høst, begrunner Skullerud.

Vegard Forren ble prioritert foran Håvard Nordtveit og Stefan Strandberg i midtforsvaret. Siden sist er også Jonas Svensson ute og erstattet av en Omar Elabdellaoui på skaderetur.

– På grunn av Tsjekkias sterke høyreside er jeg enig i valget av Forren. Vi kan vente oss en del innlegg, og Forren passer godt i rollen med hodespillet sitt, mener Tor Ole Skullerud.

Les også: Forren drømmer om nytt England-eventyr