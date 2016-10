Styret i Norges Fotballforbund skal bestemme Per-Mathias Høgmos skjebne. Bare to av de åtte har erfaring med toppfotball som spiller eller trener.

De to er rogalendingene Bjarne Berntsen og Turid Storhaug.

Berntsen har både spilt landslagsfotball og vært kvinnelandslagstrener, mens Storhaug har 22 kamper med det norske flagget på brystet.

Kommunikasjonssjef Yngve Haavik vil ikke si hvordan evalueringen skal skje, men bekrefter at Per-Mathias Høgmo rapporterer direkte til styret – og ikke til toppfotballsjefen, som hans forgjengere gjorde.

– Vi vil informere nærmere om prosessen når evalueringen er gjennomført, opplyser Haavik.

Det er derfor uklart om toppfotballsjef Nils J. Semb på noen måte er involvert i prosessen.

Blant styremedlemmene som skal ta avgjørelsen, er Hans Olav Karde, som kjenner Høgmo godt fra Tromsø-tiden.

– Jeg representerte hovedsponsoren (Sparebank1 Nord-Norge) da han var trener i TIL, sier Karde til VG.

JUBLER: Fotballpresident Terje Svendsen og visepresident Mette Christiansen likte den norske seieren over San Marino. De er to av åtte i NFF-styret som nå skal avgjøre Per-Mathias Høgmos skjebne. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Føler du at din relasjon til Høgmo er for tett til at du kan være med på å evaluere/avgjøre hans videre skjebne?

– Det kan jeg ikke si at jeg føler. Den tid det kommer, så kan jo andre få vurdere det, svarer NFF-styremedlemmet.

– Du må henvende deg til presidenten. sier Karde.

Fotballpresident Terje Svendsen har ikke respondert på VGs gjentatte henvendelser.

Redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse mener at det ikke er noe problem at bare to av åtte styremedlemmer har toppfotballerfaring som spillere/trenere.

– Styret i NFF skal dekke en rekke funksjoner og er satt sammen for å ha den samlede kompetansen. Å ansette eller avsette landslagstrener er bare én av oppgavene.

– De vurderer nok at de har tilstrekkelig kompetanse. I tillegg regner jeg med at de bruker Semb og andre som rådgivere, sier Lerø - og viser til at for eksempel Drillo i går uttalte til NRK at 1.omgang «var så dårlig at jeg ikke trodde det jeg så».

– Det er ikke sikkert at det hadde vært noe bedre om NFF-styret hadde bestått av åtte tidligere eliteserie-trenere.

Fotballpresident Terje Svendsen sier at det blir en kjapp vurdering nå og så en grundigere evaluering etter Tsjekkia-kampen den 11. november:

– Det at forbundsstyret starter denne prosessen allerede nå, henger sammen med at resultatene ikke har vært i samsvar med ambisjonene. Styret skal i første omgang gjøre en kortsiktig evaluering inn mot Tsjekkia-kampen som ikke er mange ukene unna. Vi kommer til å gjennomføre en grundigere og mer omfattende evaluering i etterkant av Tsjekkia-kampen den 11. november, sier han på fotballforbundets hjemmeside.

Samfunnsredaktør Lasse Jangås i Nordlys mener at fotballpresidenten «falt igjennom på testen» da han meldte om en fremskyndet evaluering av Høgmos jobb.

– Han endrer altså sine planer som følge av ett enkeltresultat. Det er skuffende lederskap, selvsagt, men Høgmo lot seg ikke provosere, fastslår Jangås, en av de ytterst få aviskommentatorer som har forsvart Høgmo de siste dagene.

– Lederskap i verdensklasse, mener han om landslagssjefen.

– I en storm av motstand og press, der han blir så sterkt kritisert, ofte på sviktende grunnlag, har han klart å konsentrere seg om jobben han skal gjøre. Han holder fast på sin kurs og sine verdier, sier en imponert redaktør

til VG.

Etter 4-1 seieren over San Marino uttalte Per-Mathias Høgmo at han anså seg selv som rette mann for å fortsette som landslagssjef i VM-kvalifiseringen. Norge har til nå tatt tre av ni mulige poeng. Den store skuffelsen var 1-0-tapet i Aserbajdsjan.

– Forbundsstyret har forståelse for at både media og andre som glade i norsk fotball er kritiske. Samtidig er jeg opptatt av at vi gjennomfører en ryddig evalueringsprosess, og jeg har derfor ikke noen kommentarer utover de jeg nå har gitt før jeg har fått gjennomført denne med mitt eget styre, sier fotballpresident Terje Svendsen til fotball.no.

Terje Svendsen (60, Rosenborg), president.

Tidl. banksjef, finansdirektør viseadm. direktør i Fokus Bank.

Var styreleder i Rosenborg 2006-2012 og styremedlem 2000-2006.

Styreleder i Fotball Media, styremedlem Norsk Tipping og en rekke andre styreverv.

Styremedlem i NFF siden 2016.

Bjarne Berntsen (59, Viking FK), visepresident topp

33 A-landskamper.

Landslagstrener for kvinner og assistenttrener for menn. Trener for Bryne, Viking.

Tidl. adm. direktør i Viking og daglig leder i Rogaland Fotballkrets. Styreleder Norsk Toppfotball.

Styremedlem i NFF siden 2012.

Mette Christiansen (59, Valdres FK ), visepresident bredde.

Ungdomsskolelærer.

Har trent lag både på dame- og herresiden, sist som assistenttrener A-lag herrer i 2. divisjon for Valdres FK. Leder av trenerutvalget i NFF siden 2002. Medlem av breddekomiteen til NFF.

Har mellomfag fra Norges Idrettshøyskole med fordypning i fotball.

Styremedlem i NFF siden 2010.

Turid Storhaug (47, Klepp), styremedlem.

Direktør for avanserte materialer i National Oilwell VArco.

Bred erfaring fra næringslivet.

22 landskamper i fotball og 345 A-kamper for Klkepp.

Har vært trener for yngres jenter.

Utdannet sivilingeniør og MBA.

Styremedlem i NFF siden 2014.

Eli Arnstad (54, IL Fram), styremedlem.

Konsernbanksjef i Sparebank1 SMN

Har stor erfaring fra næringslivet, blant annet som adm. direktør i Enova fra 2001-2007 og en rekke styreverv.

Har også politisk erfaring blant annet fra Stortinget for Senterpartiet.

Ble styreleder i Trøndelag Fotballkrets fra 2010.

Styremedlem i NFF siden 2012.

Hans Olav Karde (69, Tromsø IL), styremedlem.

Administrerende direktør i SpareBank 1 Nord-Norge fra 1989 til 2013.

Har tidligere jobbet i Kommunaldepartementet og hatt rådmannstillinger i Tromsø og Harstad kommune. Har hatt flere nasjonale- og internasjonale styreverv innen bank og finans.

Var også styreleder for Tromsø 2018 og sjakk-OL 2014.

Fotballerfaring: yngres avdeling i Mjølner.

Styremedlem i NFF siden 2012.

Silje Vaadal (40, Ørn Horten), styremedlem.

Kommunalsjef Horten kommune.

Utdannet jurist.

Har tidligere vært leder for NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) og organisasjonssjef i Norsk Toppfotball.

Styremedlem i Fotball Media og European Football Professional Leagues).

Styremedlem i NFF siden 2016.

Leon Aurdal (58, Aalesund), styremedlem.

Mange års erfaring som leder i offentlig sektor, nå som rådmann i Sula. Tidligere blant annet konstituert adm dir ved sykehuset i Møre og Romsdal, ass. fylkesrådmann, høyskoledirektør.

Erfaring som spiller og leder i Sykkylven IL.

Utdannet cand. polit og har MBA fra Norges Handelshøyskole.

Styremedlem i NFF siden 2016.