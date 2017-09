Bakke slår alarm om «hypen»: – Ikke plass til Ødegaard-type i Sogndal

Tidligere landslagsprofil Eirik Bakke mener landslaget må slutte å dyrke individualistene – og heller skape et sterkt kollektiv.

I et intervju med Eurosport drar Sogndal-treneren paralleller mellom Sogndals vilkår i norsk fotball og landslagets forutsetninger i internasjonal fotball. Begge er små – og har ikke råd til å la individualistene ta for stor plass.

Bakke er sitert på at «litt for mange kommer litt for lett til det i unge alder og blir hypet opp».

Les også: Ødegaard bekrefter ny kontrakt

– Martin Ødegaard er en veldig god spiller og alt det der, men det skal fungere i et kollektiv. I Sogndal har jeg ikke råd til å ha en slik på laget. Her må alle fungere om vi skal få resultat. Norge skal møte de beste internasjonalt, litt som oss som møter de beste i Norge. Slik jeg er oppvokst med fra jeg var ung, var laget det viktigste, og ut fra det komme gode spillere. Nå føler jeg at vi er litt på andre veien, sier Bakke i intervjuet.

Les også: Tidligere NFF-topper tause om Sembs posisjon

Den tidligere Leeds-spilleren, som spilte for landslaget under Nils Johan Semb og Åge Hareide fra 1999 til 2008, utdyper:

– Jeg tror vi må tilbake til å lage gode lag. Vi har mange gode individualister, men klarer de ikke å være en del av laget, så er de ikke på laget. Det var der Nils Johan Semb og Drillo var. De var veldig opptatte av laget, struktur, defensiv organisering, hvordan vi skal fremstå og hva vi skal gjøre når vi vinner ballen, sier Bakke.

Eirik Bakke har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

Skeptisk til svensk landslagssjef

Det pinlige 0-6-tapet mot Tyskland, har skapt debatt i Fotball-Norge. Talentsjef Håkon Grøttland i Norges Fotballforbund (NFF) er enig med Bakke i at norsk fotball har vært for ivrige etter å dyrke individualister de siste årene.

– Jeg tror kanskje at vi de siste ti årene har snakket litt for mye om fotball som en individuell idrett. Vi snakker om enkeltspilleren og hans reise for å bli god, men glemmer at alle som har lyktes, har vært en del av et kollektiv. Jeg følger Bakke 100 prosent på at vi skal flagge laget og kollektivet mye høyere enn vi har gjort, sier Grøttland til VG.

Se video: Fagermo langer ut mot Eliteserie-rivaler:

Han er samtidig opptatt av at man trenger forskjellige spillertyper i et godt kollektiv.

– Du må ha ulike egenskaper for å få det til å fungere. Skal Ødegaard fungere, så må han få brukt egenskapene sine, og da må man tilpasse laget ved å bruke de riktige spillerne rundt ham. Vi må dyrke ulike typer, men det må ende i et lag som fungerer, sier Grøttland.

Kommentar: Skal vi si at det holder nå, Semb?

Bakke sier også at han helst skulle sett at landslagssjefen var norsk.

– Jeg liker ikke når landslagssjefen ikke er norsk. Det skal være norsk landslagssjef. Han vet verdiene og hva vi står for. Lagerbäck er sikkert en flott type, men han er svensk. Det er ikke alltid lett å komme inn å forandre ting her. Vi må ta vare på de verdiene vi er gode på, og som har gitt oss resultat over tid, føler jeg. Det er alltid en nordmann som bør trene Norge, det er min mening, sier Bakke.