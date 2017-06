Bakke om Rosted: – Mangler frykt

ULLEVAAL (VG) Høflig og litt beskjeden utenfor banen. Men når Sigurd Rosted (22) tar på seg fotballstøvlene, forvandles han til en nesten hensynsløs spiller.

Trener Geir Bakke mener Sarpsborg-kometen har mange av de egenskapene som har vært mangelvare hos norske landslagsmidtstoppere de siste årene.

– Jeg er glad for at det endelig er en forsvarer som kommer frem. Mange er bekymret for det som skjer rundt seg, men Sigurd bryr seg ikke om skygger. Han mangler fryktgenet. Han er så uredd at han får seg noen kilevinker iblant, men derfor er han også unik i begge boksene, sier Bakke til VG.

Les også: Lagerbäck: Derfor er Sverige foran Norge

– Kompromissløs og elegant



Samtidig mener østfoldingenes trener at den tidligere Kjelsås-spilleren har en eleganse over forsvarsspillet sitt som ikke altfor mange midtstoppere har.

– Selv om han er kompromissløs, er han elegant også. Han kan dra av folk. Han kan passere et ledd. Og han er blant de raskeste spillerne våre. Det som er litt artig er at han både har disse egenskapene samtidig som han ikke er redd for noe. Han går gjennom duellene uten at noe stopper ham. På offensive dødballer holder han internasjonal klasse, sier Geir Bakke om spilleren som har scoret tre dødballmål i Eliteserien denne sesongen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

GOD STEMNING: Sigurd Rosted (nærmest) og resten av landslaget trente i fint sommervær på Ullevaal stadion mandag. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Jeg har hørt helt fra tiden i Kjelsås at jeg er en «elegant» stopper, og det er noe jeg tar med meg. Jeg liker å ta med ballen fremover. Det er viktig for meg å bidra offensivt også, selv om jeg er midtstopper, sier Sigurd Rosted til VG.

Sportssjef Thomas Berntsen drar sammenligningen til en tidligere forsvarsbauta med 100 A-landskamper for Norge.

– Jeg liker egentlig ikke å sammenligne spillere, men han minner meg om Henning Berg. Sigurd er enormt god i luften og i posisjoneringsspillet. Han kommer til å vokse inn i dette landslaget på et eller annet tidspunkt, sier Berntsen.

Les også: Celina møter Ødegaard og gamle lagkamerater

– En drøm



Rosted ble kalt inn til tirsdagens privatlandskamp mot Sverige etter at Tore Reginiussen måtte melde forfall, men starter trolig på benken. Trolig starter Lars Lagerbäck med Håvard Nordtveit og Even Hovland i midtforsvaret.

Hvis Rosted får debuten vil det være en drøm som går i oppfyllelse for Oslo-gutten som fyller 23 år 22. juli.

– Det hadde vært utrolig moro. Veldig stort og en drøm som går i oppfyllelse. Jeg håper å få noen minutter. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å bli med videre her, sier Sarpsborg-stopperen.

Les også: Søderlund om Tariks valg: – Jeg var litt sint

Han har hatt en litt mer utradisjonell karriereutvikling enn de fleste andre landslagsspillerne i og med at han ble «voksen» i 2. divisjonsklubben Kjelsås. Debuten i Eliteserien kom først som 21-åring.

– Jeg hadde tanker om å gå til Vålerenga eller Skeid da jeg spilte G16 i Bjerkealliansen – som var en sammenslåing mellom Hasle/Løren, Linderud og Årvoll. Men jeg fikk tilbud om å være med i Kjelsås. Det gikk veldig fort med at jeg fikk spille på A-laget, så det ble en fin vei for meg, sier Sigurd Rosted.

Les også: Dæhli: – Vi må vinne tilbake folkets tillit