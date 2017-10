SAN MARINO (VG) Norges løpsmaskin Jo Inge Berget (27) og samboeren er blitt foreldre for første gang. Men det er alt annet enn sikkert at barnet vokser opp i Malmö de neste årene.

– Det er gøy. Det er fint. Alt er nytt, sier Berget, som sammen med samboeren Lena Marie Midtlyng (28) ble foreldre til lille Julian den 10. september.

– Det er er et annerledes liv. Det har vært mye meg, meg, meg hittil. Nå handler mye om ham. Det er morsomt, sier Malmö-spilleren til VG under tirsdagens pressetreff på spillerhotellet i San Marino.

Spesielle sovevaner

Nå blir det ikke lenger like mange timer på øyet i løpet av døgnet for den vanligvis soveglade opplendingen. I et intervju med det svenske fotballbladet Offside kommer det nemlig frem at landslagsspilleren har hatt noen helt spesielle sovevaner.

BABY-BLUNKET: Den nybakte pappaen Jo Inge Berget var i godt humør under tirsdagens pressetreff i San Marino. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Dersom forholdene ligger til rette for det, sover Berget gjerne hele 12 timer i løpet av et døgn; en fire timers blund på ettermiddagen etterfulgt av åtte timer på natten.

– Det er godt å sove. På dager der jeg er alene og ikke har noe annet å gjøre, så passer det seg godt, sier han.

I intervjuet med Offside forteller Berget at lagkameratene beskylder ham for å sove bort livet sitt. Når de andre drar for å spille golf etter trening, blir nordmannen gjerne hjemme for å ta seg en ettermiddagslur.

– Samboeren min pleier å si at hvis hun ikke hadde sett meg på fotballbanen, så hadde hun tenkt at jeg var den lateste personen hun noensinne har truffet, sier Berget til magasinet.

– Det blir kanskje ikke så mange døgn med 12 timers søvn nå som du er blitt pappa?



– Nei, nå har man litt andre ting å gjøre. Det var en luksus jeg kunne unne meg da jeg var alene, sier Berget og ler.

Det er kanskje ikke så rart at Berget har behov for noen ekstra timers søvn. For det er få som legger ned like mange meter som 27-åringen på fotballbanen. Ifølge Malmös fysiske trener Ben Rosen hadde nordmannen forrige sesong et snitt på cirka 2000 meter med høyintensiv løping per kamp. Overfor Offside kaller Rosen tallene for «amazing».

– Det har blitt veldig viktig for måten jeg spiller på. Før, da jeg spilte som «nummer 10», så løp jeg kanskje ikke like mye. Nå løper jeg opp og ned langs kanten hele tiden. Jeg har alltid hatt en god fysisk form, men jeg har nok blitt bedre på å bruke det nå enn tidligere, sier Berget.

En løpssterk og arbeidsvillig kantspiller rimer godt med kravene til landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Hvis han vil ha en spiller som jobber og løper for laget, så håper jeg at jeg passer inn der. Jeg tror nok spillestilen min passer godt inn i måten han vil spille på, sier Berget.

Det bekreftes av den svenske sjefen.

– Han har en fantastisk løpskapasitet. Det er alltid verdifullt med spillere som kan jobbe veldig hardt og være «toveisspillere». Han har en veldig, veldig bra fysikk, sier Lagerbäck, som drillet Berget som venstrekant under tirsdagens trening i San Marino.

Ønsker seg til større liga

Berget og samboeren Lena Marie Midtlyng bor for øyeblikket i Malmö, der han har spilt siden januar 2015. Men med en kontrakt som utløper allerede ved nyttår, altså om under tre måneder, er det stor sannsynlighet for at han kan flytte til et nytt land i januar.

– Jeg har sagt til Malmö at jeg gjerne vil prøve meg på et nivå som er høyere enn det jeg er på nå, sier Berget.

Denne sesongen har han i hovedsak blitt brukt på venstrekanten hos sin svenske klubb, hvor han har levert solide åtte scoringer i Allsvenskan.

Posisjonen hans i Malmö-laget spiller en avgjørende rolle i fremtidsvalget. Til Fotbollskanalen sa han nylig at «jeg har sagt det i tre år, jeg vil aller helst spille spiss». Ultimatumet er ganske tydelig: «Jeg kommer ikke til å signere for tre nye år for å være vingback».

– Hvilke ligaer drømmer du om?

– Som nordmann synes man Premier League er kult. Den drømmen lever selv om den kanskje er et lite stykke unna akkurat nå, sier mannen med elleve Premier League-minutter for Cardiff på sin CV.