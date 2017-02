Assistent-jakten: Perry drakk kaffe med Lagerbäck sist helg

Lars Lagerbäck og Nils Johan Semb starter snart jobben med å skaffe svensken assistent. Tidligere Rosenborg og U-landslagstrener Per Joar Hansen kjenner den nye landslagssjefen godt. Han er ledig på markedet.

– Ja, jeg har kjent ham i mange år. Vi rakk en kaffe sammen før frokost på nordisk trenerseminar i Göteborg sist helg, sier Perry til VG. 51-årige Hansen har ikke hatt noen trenerjobb siden han fikk sparken i Rosenborg for tre år siden.

I 2012 førte Per Joar Hansen U-landslaget til EM, men var ikke med på bronsen i sluttspillet i Israel sommeren etter. Da hadde han hoppet av for å trene RBK for andre gang.

En jobb som assistent vil være meget attraktiv for mange i Fotball-Norge. Da Lagerbäck trente Island gjorde han sin assistent Heimir Hallgrimsson mer til en sidestilte kompanjong. Han er nå Island-trener. Samtidig vil ikke det samme presset ligge på assistenten, som det vil på landslagssjefen.

– Kan du være aktuell som Lagerbäck-assistent, Per Joar Hansen?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Han skal lage sitt eget team og kommer helt sikkert til rekruttere noe bra, svarer Hansen.

Han bedyrer at de to ikke snakket om det norske landslaget under seminaret i Sverige. Han ble først kjent med Lars Lagerbäck som Sundsvall-trener på begynnelsen av 2000-tallet. Lagerbäck var da landslagssjef og er vokst opp i Ovansjö, 10 mil vest for Sundsvall.

Mulige Lagerbäck-assistenter Per Joar Hansen (51) Trente U-landslaget til EM-sluttspillet i 2012 etter en imponerende seier over Frankrike i playoff. Har vært to perioder som hovedtrener i både i Rosenborg og Sundsvall. Ingen trenerjobb siden 2014. Leif Gunnar Smerud (35) Trente Hønefoss i tre sesonger før han i 2014 tok over U-landslaget. Var nær ved å ta dem til EM-sluttspillet sist høst - tapte playoff for Serbia. Har vikariert som kvinnesjef – var assistent der i 2009. Brede Hangeland (35) Har fersk erfaring fra både landslaget og Premier League. Spilte sin 91. og siste landskamp i 2014. Mangeårig kaptein for Norge. La sist sommer opp etter 238 kamper i Premier League. Kjetil Rekdal (48) Vålerenga s sportssjef er for første gang siden 2000 uten trenerjobb. 83 landskamper. Tom Nordlie (54) Skeid-treneren hadde fra 1999 til 2014 jobb i seks forskjellige toppklubber. NRK-ekspert på fotball. Erland Johnsen (49) Har trent yngres landslag de siste årene etter et 10-år som klubbtrener. 24 A-landskamper. Gunnar Halle (51) Lang erfaring som assistent. Trener yngre landslag. To VM for Norge som spiller. 64 landskamper. Jan Halvor Halvorsen (51) Ledig på markedet etter 20 år som trener. Sist i Fredrikstad, Bodø/Glimt og NY Red Bulls (assistent). Steinar Nilsen (44) Tidligere Italia-proff som har trent både Brann og Tromsø (tre perioder – siste 2015). Nå i sivil jobb. Ola By Rise (56) Syv års erfaring som landslagsassistent. Sluttet med Drillo. Nå kommunaldirektør i Trondheim.

Perry er svært begeistret for ansettelsen av Lars Lagerbäck.

– Jeg tror dette blir veldig bra. Norge får en trener med vanvittig pondus. Det finnes knapt en person i verdens som har større erfaring i få landslag til mesterskap. Jeg tror dette er en veldig riktig ansettelse i forhold til hvor norsk fotball står nå, mener Per Joar Hansen.

Leif Gunnar Smerud (40) trener det norske U-landslaget nå.

– Leif Gunnar kunne vært en fantastisk assistent, men han er samtidig selvstendig og har U-21-landslaget. Han er en trener med et ekstremt stort utviklingspotensial. Så det gjelder å utvikle ham på best mulig måte for fremtidige oppgaver i norsk fotball, svarte Nils Johan Semb på VGs spørsmål etter pressekonferansen i Ullevaal-garderoben tirsdag.

Smerud overtok i 2014 U-landslagsjobben etter Tor Ole Skullerud (46), som nå trener Strømsgodset.

– Vi har ikke startet den prosessen ennå, meldte Semb til VG tirsdag kveld. Toppfotballsjefen antydet på Ullevaal at prosessen med å danne et team rundt Lagerbäck for alvor starter 10. eller 11. februar. Svensken vil helt åpenbart ha langt færre rundt seg enn Per-Mathias Høgmo.

– Det sier seg selv at en del av de administrative posisjonene er knyttet til Fotballforbundet. De kommer til å fortsette. Så kommer vi til å ha diskusjoner på det sportslige teamet som skal være nærmest Lars – assistent, analyse, scouting. Vi skal bygge et sterkt team som gjøre at vi både får scoutet bra i hjemlig liga og der vi har spillere ute. Og naturligvis også i forhold til motstandere, sa Semb.

– Vi har bestemt en ting. Det er et at jeg vil ha en norsk assistent, som forhåpentligvis kan spillerne i dag mye bedre enn meg. Gjerne også som kjenner til dem litt mer enn som bare fotballspillere, meldte Lagerbäck selv fra podiet.

Både Hansen og Smerud har god kjennskap til dagens generasjon landslagsspillere.

– Jeg vil ikke ha noen formening om hvem han bør ha med seg, sier Ola By Rise (56). Han var norsk assistent i hele syv år – under både Åge Hareide og Egil Olsen – fra 2006 til 2013. By Rise trives som nå kommunaldirektør i Trondheim og ser ikke for seg noe comeback for egen del.

– Nyheten om Lagerbäck var litt overraskende, men positiv. Han har stor erfaring, er trygg på seg selv, og har en tydelig spillestil, sier By Rise.

Saken fortsetter under bildet hvor Lagerbäck passerer Tom Nordlie (til høyre) på vei inn på pressekonferansen.

– INTERESSANT: Her har det gått noen sekunder siden Lars Lagerbäck entret Ullevaal-garderoben som ny norsk landslagssjef. Tom Nordlie (til høyre) synes jobben som landslagsassistent er interessant. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

NRK-ekspert Tom Nordlie (54) tror Lars Lagerbäck får en assistent «fra NFF-sfæren». Eirik Horneland (32) har hatt en høy stjerne som G19-trener, men har nå tatt over som hovedtrener i Haugesund. Han er erstattet av Pål Arne Johansen (37). Mens G17- og 15-landslagene trenes i samarbeid av de tidligere landslagsspillerne og England-proffene, Erland Johnsen (49) og Gunnar Halle (51).

Høgmo-assistent Jarl Torske (67) jobber nå som fagsjef for de yngre landslagene. I NFF jobber også tidligere kvinnelandslagssjef Even Pellerud (63), som tidligere trente Lillestrøm og Konsvinger i eliteserien.

Drillo lanserte rett før Lagerbäck-ansettelsen Nordlie som en mulig erstatter for Per-Mathias Høgmo. Nordli traff Lagerbäck for første gang på trenerseminar i 1999. Kan Nordlie være aktuell?

– Jeg forholder meg til kontrakten jeg har med Skeid, men denne type jobb vil være interessant. Jeg er begeistret for ansettelsen. Lagerbäck står for stram organisering og gjennombruddshissig fotball, sier Nordlie – som var den første som gratulerte svensken med jobben under pressekonferansen.

– Etterpå takket han meg for fine ord og sa at jeg jo pleier å være kritisk og ærlig, ler Tom Nordlie.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen har trukket frem Kjetil Rekdal (48) som en mulig erstatter Høgmo. Rekdal er nå sportssjef i Vålerenga etter å ha vært hovedtrener i fire klubber gjennom 15 år.

– Men han må være sjef og er nok heller ingen god link inn til NFF, mener Mathisen. Han er usikker på hvem som blir assistent.

– Men det er en meget attraktiv jobb å få være så tett på Lars Lagerbäck, mener Mathisen. På Island gjorde Lars Lagerbäck etter hvert nåværende trener, Heimir Hallgrimsson, til sin sidestilte kompanjong. I sin tid trente han etter samme modell Sverige sammen med Tommy Söderberg.

Blant tidligere norske topptrenere uten jobb i dag finnes også Jan Halvor Halvorsen (53), Trond Sollied (57), Knut Tørum (45) og Steinar Nilsen (44). Mens tidligere landslagskaptein, Brede Hangeland (35), har lagt opp og har fersk erfaring fra både landslaget og Premier League.

Ingen av dem kjenner Lars Lagerbäck bedre enn Per Joar Hansen. På nyttårsaften ble trønderen spurt av Stjørdalens Blad om sitt forsett for 2017. Han svarte:

– Jeg liker det svenske begrepet lagom. Det betyr akkurat passe/ikke for mye eller for lite av noe. Så lagom blir mitt nyttårsforsett.

Og akkurat nå synes nok ganske mange i Norge at Lagerbäck er «lagom» som norsk landslagssjef.