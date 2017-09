Kommentar I kveld spiller Norge sin 226. kvalifiseringskamp gjennom historien (VM og EM). Jeg vil påstå at sjansen for poeng, i teorien, aldri har vært mindre.

Det har selvsagt vært mange tøffe motstandere på veien til Stuttgart 4. september 2017, og sammenligninger mellom kamper er alltid vanskelig. Likevel står jeg for påstanden, og her kommer noen av begrunnelsene:

* På 89 kvalik-kamper til VM (siden 1934), har Tyskland vunnet 70 og tapt kun to – hjemme mot Portugal (0-1) i 1985 og hjemme mot England (1-5) i 2001.

* Tyskland er nummer to på FIFA-rankingen (bak Brasil) mot Norges 85. plass.

* Tyskland vant prøve-VM i 2017 – med sine nest beste spillere. På 10 landskamper i 2017 står tyskerne med åtte seirer og to uavgjorte. ·

* Tyskland står med sju seirer på sju forsøk i VM-kvalifiseringen så langt. Målforskjellen er 29-2.

* Norge har aldri slått en toppnasjon (Spania, Italia, Tyskland, England, Nederland) på bortebane i en kvalik-kamp.

Via Drillo, og delvis Nils Johan Semb, fikk norske fotballsupportere mange fine stunder fra 1991-2000. Og Norge ble en slags «giant killer», i det landslaget vårt slo både Italia, Spania, Nederland, England, Brasil og Mexico.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Men vi må ikke glemme at dette enten skjedde på nøytral bane (sluttspill) eller på hjemmebane i kvalifisering.

På bortebane, i kvalifisering, så har ikke Norge mye å rope høyt for. Jeg fant fem tilfeller som jeg vil kalle «sterke prestasjoner». Rangert blir de sånn:

* 6. november 1968, VM-kvalik, Frankrike-Norge 0-1. Mål: Odd Iversen.

Frankrike var ikke en så stor fotballnasjon den gangen som nå. Men de hadde nådd VM i 1966, der de ble slått ut i gruppespillet. Norges seier i Strasbourg for snart 49 år siden ga litt gjenklang i fotball-Europa, og den var delvis årsaken til at Sverige, og ikke Frankrike, kom til VM i Mexico 1970.

* 13. oktober 1993, VM-kvalik, Polen-Norge 0-3. Mål: Jostein Flo, Jan Åge Fjørtoft og Ronny Johnsen.

Dette var kampen da Norge sikret seg VM-plassen, og det var samtidig nasjonens første seier i Øst-Europa i kvalifiseringskamp noen gang. Polen var rangert bak Nederland og England i puljen, men var et godt lag den gangen også.

* 27. mars 1999, EM-kvalik, Hellas-Norge 0-2. Mål: Ole Gunnar Solskjær (2).

Erik Mykland var tilbake, og dette var starten på en seiersrekke i 1999 som varte i ni kamper. Hellas var ikke fantastiske på det tidspunktet, men fem år senere vant de EM. Dette var kampen som sørget for at de definitivt var ute av EM-diskusjonen til 2000.

* 10. oktober 1998, EM-kvalik, Slovenia-Norge 1-2. Mål: Tore André Flo og Kjetil Rekdal.

En viktig seier, mot den verste konkurrenten i puljen, i starten på kvaliken. Både Norge og Slovenia kom til EM, der de havnet i samme pulje og spilte 0-0 i den avgjørende kampen.

* 29. oktober 1980, VM-kvalik, Sveits-Norge 1-2. Mål: Åge Hareide og Svein Mathisen.

Dette var det eneste hjemmetapet Sveits hadde i den kvalifiseringen.

35 borteseirer har Norge på sine 112 kvalifiseringskamper. Men ser vi hvem de er kommet mot, så ser du raskt at ingen er i nærheten av nivået og statusen til Tyskland av i dag:

* Kypros (4), Malta og Luxembourg (3), Hviterussland, Sveits, Slovenia, Island, Aserbajdsjan og Ungarn (2), Polen, San Marino, Frankrike, Armenia, Skottland, Hellas, Latvia, Albania, Georgia, Romania, Bosnia, Moldova og Bulgaria er nasjonene Norge har slått på bortebane.

I kveld heter oppgaven «Tyskland». Og det var en selvsikker landslagssjef som møtte pressen søndag. Joachim Löw lovet scoringer. Og da øker selvsagt sjansen for tysk seier.

Norges eneste sjanse ligger i en klassisk undervurdering, at tyskerne er litt «ferdige» med en kvalik de ser ut til å vinne lett, at spillerne allerede har begynt å tenke seriespill igjen til helgen – og at Norge kan gjøre dem frustrerte.

Norge har gode resultater på bortebane, sterke uavgjorte mot England, Nederland og Italia. I tillegg har Norge vunnet treningskamper mot Italia – og Tyskland – på bortebane.

Den siste kom så sent som i Drillos comeback-kamp som landslagssjef i 2009, i Düsseldorf (0-1, Christian Grindheim).

Men det er noe helt annet å rane tyskerne i en kvalik-kamp.

Avspark: 20:45.