Aleesami: Palermo nektet å selge meg for 55 millioner kroner

STUTTGART (VG) Haitam Aleesami (26) kunne blitt historiens nest dyreste norske forsvarsspiller i sommer, men Palermo nektet å selge venstrebacken.

Serie A-klubben Sassuolo var blant de som ønsket å sikre seg nordmannen før overgangsvinduet stengte, men Palermo skal ha krevd svært mye for å slippe Aleesami.

Bare Henning Berg-overgangen dyrere

Laget fra Sicilia ser åpenbart på 26-åringen som en viktig brikke i jakten på opprykk til den øverste ligaen i Italia.

– Jeg vet at de har prissatt meg høyt. Jeg har hørt at det er blitt nektet bud på seks millioner euro (55 millioner kroner) som har kommet i sommer. Det er det presidenten selv har uttalt. De har prissatt meg høyt, sier Oslo-gutten til VG.

En overgang på 55 millioner kroner ville i så fall ha gjort ham til historiens nest dyreste norske forsvarsspiller. Bare slått av Henning Bergs overgang fra Blackburn, på rundt 70 millioner kroner.

Ifølge agent Morten Wivestad var det flere italienske klubber som ønsket å kjøpe Haitam Aleesami.

– Jeg kan bekrefte at det har vært interesse fra Sassuolo og flere andre Serie A-klubber, men at det ble stoppet fordi han ble priset for høyt. Palermo vil rykke rett opp igjen. Haitam har fullt fokus på jobben han skal gjøre uansett hvor han spiller, sier Wivestad.

– Plusser og minuser

Foran kveldens VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland her i Stuttgart gjør også Aleesami det klart at han ikke bruker energi på overgangen som glapp.

– Jeg gidder ikke bry meg om det. Jeg har fokus på det jeg kan gjøre noe med. Og det er å være best mulig forberedt til hver trening og kamp, sier han.

– Hvor hektisk var egentlig de siste dagene av overgangsvinduet for din del?

– For min del var det ikke veldig hektisk. Jeg pratet litt med sportssjefen vår og mine agenter (Wivestad og Mike Kjølø). Så sa jeg bare fra om at vi får ta det videre hvis det ordner seg mellom klubbene. Det er de som må bli enige først. Hvis ikke, er det ikke noe vits i å ringe meg, sier Aleesami.

– Jeg har jo vært linket til flere klubber. Jeg vet at Palermo ikke ønsket å selge meg. Det er jo plusser og minuser ved det. Det er jo bra at klubben setter pris på meg som spiller, og at de ønsker å bygge laget rundt meg og de andre som er blitt i klubben. Ulempen er at man til enhver tid ønsker å spille på høyest mulig nivå. Jeg vet at det er klubber som har vist interesse. Så har det helt sikkert ligget ting bak der som jeg ikke har fått meg. Men det ble ikke noen overgang til slutt.

– Du er kanskje ikke typen som legger deg ned i protest, eller plutselig får vondt i ryggen?

– Nei, jeg kommer ikke til å møte opp på trening og sparke bort baller. Eller være negativ. Som jeg sa til sportssjefen: Det er ikke vits å ringe hvis dere ikke blir enige med en ny klubb.

Palermo har åpnet Serie B-sesongen med en seier og en uavgjort, og Aleesami mener sjansene er gode for at klubben er tilbake på øverste nivå om ett år.

– Klubben ønsker å gå opp igjen. Det er en klubb som skal være i Serie A. Spør du meg, så har vi den sterkeste troppen i ligaen. Men det er en tøff liga. Veldig annerledes, veldig fysisk. De fleste legger seg lavt i 5-3-2, og det handler om å ikke tape mot Palermo. Alle ønsker å slå Palermo, sier Haitam Aleesami.

PS! I VM-kvalifiseringskampen mot Tyskland klokken 20.45 i kveld spiller han sin 16. A-landskamp for Norge.