Haitam Aleesami (26) knyttes til serie A-klubben Sassuolo. – Det er langt fra interesse til overgang, sier landslagsbacken.

Hans Palermo rykket ned fra Serie A sist vår og frister tilværelsen i Serie B denne sesongen. Sassuolo har altså vist sin interesse.

– En fin klubb. Om jeg kan havne der, vet jeg ikke så mye om, sa Aleesami på torsdagens pressekonferanse på Ullevaal.

– Jeg har fått med meg interessen, men det er ganske langt fra interesse til overgang, fastslo Oslo-karen.

– Det blir vanskelig å svare om bevegelse... Jeg er på landslagssamling, sa han.

Aserbajdsjan er altså Norges motstander i VM-kvaliken på Ullevaal fredag.

– Det blir tøft, men vi er godt forberedt, mente Aleesami.

Landslagstrener Lars Lagerbäck sa at de skal fortsette der de slapp forrige landslagssamling.

KAMPKLAR: Haitam Aleesami under fotballandslaget trening på Bislett stadion onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Vi vil fortsette vårt grunnspill og vår plan. Vi har hatt et bra forsvarsspill i de to første kampene. Men målsettingen er å variere forsvarsspillet litt mer. Når det gjelder angrepsspillet, skal vi fortsette å utvikle det. Vi vil skape problemer for dem. Vi får se i morgen om vi lyktes med det eller ikke, sa Lars Lagerbäck, som kan glede seg over å ha et skadefritt mannskap.

Norge tapte 1-0 i Baku i fjor.

– Jeg har sett den kampen, men Aserbajdsjans lag er mye forandret siden den gang. Den nye landslagstreneren har utviklet laget, slik at de spiller betydelig mer variert nå, fastslo Lagerbäck.

Midtjyllands Alexander Sørloth er en av formspillerne i troppen. Svensken vil ikke love ham startplass, men sier:

– Det finnes fordeler om man har en spiller som Tarik (Elyounoussi), som er kvikk, eller Sørloth eller Bjørn (Maars Johnsen) som er sterkere, eller Joshua (King), som dere vel gjetter at vi starter med, og det gjør jeg også, bekreftet Lagerbäck.