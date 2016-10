Aleesami får skryt av fryktet Palermo-sjef

SANDVIKA/BAKU (VG) På en Palermo-trening nylig ble Haitam Aleesami (26) vinket bort til klubbens sportssjef. Han skulle få møte en helt spesiell person.

– Jeg ble bedt om å komme, og så viste det seg at eieren ville møte meg, forteller Norges venstreback til VG.

På vei til landskamp i Aserbajdsjan går minnene til møtet med fotballverdenens kanskje mest fryktede klubbeier. Maurizio Zamparini.

VG statistikkekspert Geir Juva har talt seg frem til at mannen har forårsaket 60 trenerskifter siden han inntok bransjen i 1987. 39 av disse i Palermo. Det har gitt ham kallenavnet «mangiallenatori» som betyr «en som spiser managere».

Vil ikke tippe



Aleesami velger ikke å tippe hvor mange trenere han har byttet, men smiler når temaet kommer opp.

– Det er vel en del, kan jeg tro. Det var en del i fjor i alle fall. Men det er slik det fungerer i Spania og Italia. Se bare på Valencia, som fyrer trenere bare fordi det ikke fungerer. Det er en del av gamet.

NÅDELØS SJEF: Palermo-eier Maurizio Zamparini fotografert i juli i fjor. Foto: Luca Bruno , AP

– Hva sa han til deg?

– Han sa «fortsett som du gjør nå, du har spilt flere gode matcher», og så sa han at han hadde sett meg på landslaget tidligere.

Når VG opplyser om at tallet på skifter er 60, flirer Aleesami.

– Sånn er det, vet du. Det handler om å levere!

En av beste signeringer



Og akkurat det har Oslo-mannen gjort i sin nye klubb. Plassen på venstrebacken virker sikker, og torsdag ble han meldt som en av sommerens ti beste signeringer i Serie A.

– Man blir bedre av å komme til et nytt miljø. Alt er mye bedre enn jeg var vant til i IFK Göteborg. Treneren vil spille fotball, og er opptatt av detaljer, som at jeg ikke skal ligge 30 centimeter for langt inn. Kroppsspråk og personlighet er fokusert på. Og alt skal være kvalitet; pasninger skal slås med fart og presisjon, forteller Aleesami.

PS! Ryktene har lenge svirret om Zamparini kan være på vei ut av Palermo-portene. Ifølge italienske medier er en kinesisk investorgruppe langt på vei enig med eieren om et oppkjøp til rundt 100 millioner euro før jul.