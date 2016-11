Åtte i Tsjekkia-troppen spilte ikke

Tarik Elyounoussi og Jo Inge Berget scoret, men en tredjedel av Per-Mathias Høgmos Tsjekkia-tropp var ikke på banen i helgen.

Åtte av 24 spilte ikke (to av dem med karantene), Alexander Søderlund var den eneste som ble byttet inn, men man kan kanskje glede seg over at det var 16 som var med fra start. Slik var helgen for landslagsspillerne:

Rune Almenning Jarstein, Hertha Berlin: Holdt nullen for fjerde gang denne sesongen, men Borussia Mönchengladbach hadde bare to avslutninger på mål da Hertha vant komfortabelt 3-0. Er i toppslag, har den fjerde beste redningsprosenten av de faste Bundesliga-keeperne, delt med Bayerns Manuel Neuer.

NØKKELMANN: Rune Jarstein er god i kamp etter kamp. Her omfavnes han av Sebastian Langkamp og Niklas Stark etter en strafferedning mot Borussia Dortmund. Foto: AP

André Hansen, Rosenborg: Enkel dag på jobben på Lerkendal. Hadde lite å gjøre. Sjanseløs på scoringen, Glimts eneste avslutning på mål.

Ørjan Håskjold Nyland, Ingolstadt: Benket. Tidligere B-lagskeeper i Liverpool Martin Hansen kom inn da Ingolstadt tapte 0-2 i lokalmøtet med Augsburg. I åtte seriekamper på rad hadde Nyland sluppet inn minimum to mål pr. kamp. På totalt 15 kamper i Bundesliga har han ennå ikke vunnet.

Martin Linnes, Galatasaray: Virker helt ute av laget. Spilte de første 39 minuttene av sesongens første seriekamp, deretter ikke vært på banen i ligaen. På benken i helgen også, da Galatasaray tapte for serieleder Istanbul Basaksehir. Veteranen Sabri virker å ha opsjon på høyrebackplassen.

Omar Elabdellaoui, Olympiakos: Skadeplaget. På vei tilbake. Har bare spilt to og en halv kamp denne sesongen. Ikke på banen da Olympiakos slo Panathinaikos søndag. Blir tøft å komme inn igjen, i kamp med eks-Sevilla-back Diogo Figueiras.

Jonas Svensson, Rosenborg: Ny stødig kamp. Arkitekten bak 2-0-scoringen mot Bodø/Glimt. Svensson har hatt en bunnsolid sesong.

Vegard Forren, Molde: Ingen stor kamp mot LSK på Åråsen. VG gir ham en 4'er på børsen. Involvert i baklengsmålet. Klarte ikke å stå frem i en kamp der Molde trengte poeng for å kvalifisere seg til Europa League.

Even Hovland, Nürnberg: Gode opplevelser bak seg, Nürnberg har kommet seg etter en dårlig start, og er nummer åtte. Hovland har startet de syv siste seriekampene, og er uten tap i de seks siste. Seier 1-2 borte over Erzgebirge Aue.

Haitam Aleesami, Palermo: Har spilt 90 minutter i samtlige seriekamper for Palermo denne sesongen, også mot Milan søndag. Regnes på de fleste statistikknettsteder som en av lagets bedre spillere, men tapte en hodeduell i forkant av Milans seiersmål. Og Palermo sliter, ligger nest sist.

ETABLERT: Haitam Aleesami spiller uke etter uke på høyt nivå i Serie A. Her er venstrebacken i duell med Milans Ignazio Abate. Foto: AFP

Stefan Strandberg, Hannover 96: Spilte hele kampen da tabellfirer Hannover kom tilbake fra 0-2 og greide 2-2 borte mot lederlaget i 2. Bundesliga, Eintracht Braunschweig. Ikke involvert i noen av baklengsmålene. Har spilt samtlige minutter i samtlige åtte seriekamper siden han kom til klubben, uten å score veldig høyt på børsen til fotballmagasinet Kicker.

Jo Inge Berget, Malmö FF: Scoret det første målet da seriemester Malmö avsluttet sesongen med 3-0-seier hjemme over Hammarby. «Skapte farligheter med sine konstante bevegelser», oppsummerer Stefan Alfelt i Aftonbladet. Har vært god i høst.

Mats Møller Dæhli, Freiburg: Ikke i troppen da Freiburg sensasjonelt tapte 0-3 borte for Wolfsburg. Har ikke spilt i serien denne sesongen. Av de syv siste kampene Dæhli har vært involvert i, så har fem vært U21-landskamper. Innbytter i 1. runde i cupen, og startet i 2. runde mot 2. Bundesliga-laget Sandhausen (scoret et mål i kampen som endte 3-3).

Tarik Elyounoussi, Olympiakos: Scoret det andre målet da Olympiakos vant 3-0 i storkampen mot Panathinaikos. Dermed er Olympiakos allerede syv poeng foran nettopp Panathinaikos, etter bare åtte serierunder. Elyounoussi har etablert seg på laget.

Pål André Helland, Rosenborg: Spilte hele kampen mot Glimt. Kom til flere avslutninger, men ikke skarp nok foran mål. Målgivende til 1-0-målet.

Markus Henriksen, Hull: Spilte 90 minutter da Hull snudde 0-1 til 2-1 over Southampton. Hull Daily Mail mener at han sliter litt med å finne sin plass i laget, men at han bidro med stor innsats i 2. omgangen. Startet i den tredje kampen på rad (inkludert en i ligacupen).

INNE PÅ LAGET: Markus Henriksen i duell med Ryan Bertrand. Foto: REUTERS

Ruben Yttergård Jenssen, FC Groningen: Spiller fast og var på banen hele kampen da det ble 1-1 mot Nijmegen. Groningen ligger ett poeng over nedrykksstreken, og har bare vunnet to av 12 kamper. Yttergård Jenssen har ikke vært involvert i noen av de 14 scoringene.

Stefan Johansen, Fulham: Har fått et løft i Fulham den siste måneden. Spilte hele kampen da laget vant 2-0 borte over Brentford på fredag. Sto bak forarbeidet til det første målet.

Håvard Nordtveit, West Ham: På benken hele kampen da West Ham spilte 1-1 mot Stoke. Fikk tillit i starten av sesongen, men har nå spilt to minutter på de seks siste kampene.

Martin Samuelsen, Blackburn: Sittende på benken, igjen. Får ikke tillit i et lag som ligger nest sist i Championship. Har bare fått starte én seriekamp.

Per Ciljan Skjelbred, Hertha Berlin: Spilte hele kampen mot Borussia Mönchengladbach. Har en meget høy stjerne som defensiv midtbanemann i et av Bundesligas beste lag.

Alexander Søderlund, St. Etienne: Slapp til de siste 20 minuttene i bortekampen mot Metz (Ole Selnæs var på benken). Søderlund begynte sesongen lovende med mål og assist i sine to første innhopp, men har siden vært anonym.

Alexander Tettey, Norwich: Har startet i 13 av 16 seriekamper, men i 2-3-nederlaget mot Leeds var han ute med karantene. Får ros i regionsavisen Eastern Daily Press for å gjøre jobben sin som ballvinner, men kritikk samme sted for å gi den bort for lett.

Joshua King, Bournemouth: Dyttet inn som midtspiss mot Sunderland. Spilte hele kampen. Var skapende og hadde en bra sjanse i sluttminuttene. To mål og en målgivende på sine ti seriekamper.

Adama Diomande, Hull: Spilte ikke. Soner tre kampers karantene etter å ha slått til Bristol Citys Marlon Pack i ligacupen.