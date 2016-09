455 dager uten seier for Nyland

Ørjan Håskjold Nyland (26) kom til Ingolstadt og Bundesliga 1. juli i fjor. 455 dager senere står han fortsatt uten seier.

Nå har ikke den norske landslagskeeperen stått fast for sin nye klubb – før i høst. Men han har stått, totalt, 13 kamper, 990 minutters spill, og det kan ikke bare ha vært moro for en keeper:

23 baklengs

Ni tap, fire uavgjorte og 25 baklengsmål på 13 kamper er det blitt på keeperen, som kom fra Molde 1. juli 2015.

11 av kampene er i Bundesliga, åtte tap og tre uavgjorte, 23 baklengs. I tillegg har Håskjold Nyland spilt to cupkamper, der en endte uavgjort og en med tap. Den uavgjorte kampen gikk til ekstraomganger og straffer. Straffesparkkonkurransen vant Ingolstadt.

– Det må føles rart for Nyland, uansett om han sier han «ikke tenker over det». Det er viktig å vinne, og det må være merkelig å være en keeper som fortsatt står uten seier, sier David Bernreuther i «Kicker» til VG. Han følger Ingolstadt tett for fotballmagasinet.

Håskjold Nyland har den tredje laveste redningsprosenten av keepere som har spilt samtlige minutter denne sesongen (54,55 prosent). Han har 12 redninger og 10 baklengsmål.

Og det gir garantert ikke selvtillit å slippe inn to mål i snitt pr kamp over så lang tid. På veien, etter en ny glipp på landslaget mot Hviterussland, mistet også Håskjold Nyland den plassen han har hatt hevd på siden Per-Mathias Høgmo overtok landslaget for to år siden.

– Nyland hadde et vanskelig første år. Han fikk få sjanser. Men det bedret seg mot slutten av 2015/16. Og i sommer så det lovende ut, men i høst har det bare blitt «greit nok», sier Bernreuther i Kicker.

Jarstein vinner kamper

Og med en konkurrent (Rune Almenning Jarstein) som spiller på det bedre lag, i den samme ligaen, og som også er med og vinner kamper, og som var Norges beste spiller i den svake kampen mot Tyskland på Ullevaal 4. september (0-3), kan det fort bli benken for Håskjold Nyland for Norge i tiden som kommer.

Det blir neppe noen ny diskusjon på landslaget om hvem som står i målet mot Aserbajdsjan 8. oktober. Bare skader kan hindre Almenning Jarstein denne gangen.

Rune Almenning Jarstein har spilt 39 kamper for Hertha Berlin i samme tidsrommet som Håskjold Nyland har vært i Ingolstadt. Han har vært med på 18 seirer (seiersprosent 46), og han slipper inn 1,33 mål i snitt pr kamp.

Almenning Jarstein ligger midt i haugen på redningsprosenten denne sesongen: 66,67 er hans tall – mot Håskjold Nylands 54,55.

Nå er ikke statistikk alt, men det virker ikke som Ingolstadt klarer å vinne med Ørjan Håskjold Nyland bakerst. Det viser i hvert fall fakta.

– Han har ledet forsvaret bra, er blitt god i tysk, og vært helt ok. Ørjan Nyland var dårlig mot Bayern München, og han mangler på en måte «den store kampen». Det er nesten rart han får fortsette i mål så lenge Ingolstadt fortsatt ikke har vunnet med han mellom stengene, sier David Bernreuther i Kicker.

Rune Almenning Jarstein står med 42 A-landskamper for Norge, Håskjold Nyland med 23.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Nyland.