10 andre har fått straff på Selnæs-nivå i VM-kvaliken

«Latterlig drøyt» var blant reaksjonene etter at Ole Selnæs (22) fikk fire kampers utestengelse. Men VGs gjennomgang viser at reaksjonen ikke er så uvanlig.

Materiale fra Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) viser at minst ti spillere og lagledere har fått fire kampers utestengelse hittil i kvalifiseringen til fotball-VM i Russland i 2018.

I alle tilfellene vises det til artikkel 49 (forseelse mot kampledere) i FIFAs «Disciplinary code». Her heter det at usportslig oppførsel overfor dommeren gir minst fire kampers utestengelse – inkludert suspensjonen man får for et eventuelt rødt kort (som ikke Selnæs fikk).

Her er noen av eksemplene:

* Chiles Jorge Valdivia fikk fire kampers karantene for «kraftige» protester etter 0-3-tapet mot Uruguay 17. november i fjor. I FIFAs kamprapport står det at han fikk rødt kort i 92. minutt. Bot: 10.000 sveitserfranc.

* Chiles Gary Medel, Ole Gunnar Solskjærs midtbaneterrier i Cardiff-tiden, fikk fire kampers karantene etter å ha fått rødt kort i sluttminuttene i 1-2-tapet mot Paraguay 1. september i år. Også her vises det til artikkel 49 – og tv-bildene viser at Medel kommer en med tirade i retning dommeren i tumultene som oppstår. Den nåværende Inter-spilleren fikk i likhet med Selnæs 5000 sveitserfranc i bot.

* Bolivias Marcelo Torrico (leder) fikk fire kampers utestengelse etter 1-2-tapet mot Paraguay 17. november i fjor.

* Chiles Manuel Suarez (leder) og Martin Tocalli (leder) fikk fire kampers utestengelse etter 4-1 over Venezuela på bortebane 29. mars i år.

– Veldig strengt



Også Grenadas Anthony Modeste (leder), Jamaicas Lance Laing og Upston Edwards, Tajikistans Farkhod Vasiev, Hounduras’ Jorge Luis Pinto (leder) har – med henvisning til artikkel 49 – fått fire kampers karantene i denne kvaliken.

– Vi synes fire kamper er veldig strengt. Vi må ha respekt for hva som kreves av oppførsel og hva man sier etter kamp, men vi synes fire kamper for banning og en utblåsning på vei inn i garderoben er mye. Derfor har vi bedt om en redegjørelse, sier landslagets pressesjef Svein Graff når VG gjør ham oppmerksom på at fire kampers utestengelse ikke har vært uvanlig håndheving av FIFA i den pågående VM-kvalifiseringen.

I redegjørelsen har de bedt om hva dommerens har sagt i sin forklaring til FIFA og hva som sto i rapporten etter matchen.

– Har dere sjekket om FIFA slår hardere ned på dommerutblåsninger enn tidligere?

– Nei, men vi har sjekket med noen på huset, og det har ikke vært noe mønster i det som de har registrert. Men det som skjer etter kamp, slås nok hardere ned på enn hva som blir sagt underveis, sier Graff.

Ekstraforklaring



Norges Fotballforbund har også sendt en FIFA «utvidet» forklaring der to nordmenn – en spiller og en i støtteapparatet – har vitnet for Selnæs' versjon av opptrinnet i spillertunnelen i Baku.

– Er dere trygge på at Selnæs ikke sa noe mer enn hva han har forklart?

– Vi har ingen grunn til å betvile hans versjon, som en annen spiller og en i støtteapparatet har gått god for. Da vil vi heller sette spørsmålstegn ved assistentdommerens språkforståelse for hva som ble sagt, svarer Graff.

NFF har tre dagers ankefrist når de mottar dommerens forklaring. Uansett blir ikke Ole Selnæs med A-landslaget til Tsjekkia neste uke.

– All erfaring tilsier at slikt tar tid. VI planlegger ikke han inn mot Tsjekkia, opplyser landslagets pressesjef.

Høgmo-assistent Martin Foyston var også en del av dommerbråket i Aserbajdsjan og ble også ilagt suspensjon. Det var grunnen til at han ikke satt på den norske benken i den påfølgende kampen mot San Marino (4-1).

– Vi har mottatt en orientering av FIFA i dag, som ønsker en forklaring av denne episoden. Den er allerede redegjort for, så vi gjentar hans versjon. Men vi planlegger for at han sitter på benken igjen mot Tsjekkia, sier Svein Graff.