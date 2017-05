Lampard: Conte kan bygge et dynasti om han blir i Chelsea

Etter at Chelsea-trener Antonio Conte (47) vant sin fjerde strake klubbtittel som trener, tror klubblegenden Frank Lampard (38) at italieneren kan bygge et dynasti om han blir i klubben.

Innbytter Michy Batshuayis sene scoring var nok til å avgjøre fredagens bortekamp mot West Bromwich og samtidig sikre Chelseas sjette ligagull gjennom tidene.

Og en italiensk trener ved navn Antonio Conte skal ha mye av æren for det, som har kommet inn med en enorm vinnervilje og krav til spillergruppas innsats og mentalitet.

Antonio Conte: Alder: 47 I Premier League: 35 kamper, 28 seire, 3 uavgjort, 5 tap. Scoret 76 mål, 29 sluppet inn. Månedens manager i oktober, november og desember 2016. Premier League-debut: Mot West Ham 15. august. Chelsea vant 2-1.

Den italienske manageren vant tre strake Seire A-titler med Juventus i perioden 2011-14 før han tok over det italienske landslaget etter VM i 2014. Etter to år og et EM som endte med tap for Tyskland i åttendedelsfinalen på straffesparkkonkurranse, signerte han en treårsavtale med Chelsea i starten av april 2016.

Men selv om Conte tok sin fjerde strake tittel som klubbtrener er hans fremtid på Stamford Bridge usikker. Han har lenge vært koblet tilbake til Italia og Inter Milan.

Klubblegende Frank Lampard tror Conte har potensiale til å bygge et dynasti i klubben om han blir.

– Hvis du er Chelsea-fan er det det du håper på nå, sa Lampard under fredagens sending av Friday Night Football.

Lampard var i klubben i 13 år og vant tre Premier League-trofeer med klubben. Han mener årets mann er den italienske 47-åringen fra Lecce.

– N'Golo Kanté er årets spiller, men årets mann er Conte. Han er sjefen, han fikk laget opp fra 10.plass i fjor til å bli mestere i år. Jeg tror han kommer til å få mye støtte i sommer, og han trenger støtten.

- Må rotere mer

I årets sesong spilte bare 13 spillere fem eller flere kamper fra start for Chelsea. Sky Sports' fotballekspert Jamie Redknapp mener klubben må rotere mer neste sesong.

– Med Champions League må de rotere og bruke spillerne de har smart. Men Conte har erfaring og er en fantastisk trener som vet hva han driver med. Jeg tror klubben henter inn et par nye spillere til neste sesong, sier Redknapp, som har god tro på at klubben kan bite godt fra seg i Europas gjeveste turnering.

Visekaptein Gary Cahill skrøt av Conte etter gårsdagen kamp.

– Han har gjort alt med hardt arbeid og lidenskap. Han er veldig intens, på en god måte. Han har vært fantastisk, sier Cahill til Chelsea sin hjemmeside.