Lagerbäcks marerittdebut får gjennomgå på Twitter

Skuffede nordmenn tok til Twitter for å ytre sine meninger om Norges prestasjoner mot Nord-Irland.

Helt siden Lars Lagerbäcks ansettelse har det norske folk gledet seg til landskamp, og det var mye spenning knyttet til søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland. Scoringer fra Jamie Ward og Conor Washington sørget imidlertid for en skuffende start på Lagerbäck-eraen.

Bare 88 sekunder ut i oppgjøret tok Nord-Irland ledelsen, og senere i den første omgangen doblet de ledelsen. Twitter reagerte på Kjetil Rekdals kritiske kommentering, men mange reagerte like mye på Norges prestasjoner.

– Pinlig



VG fulgte kampen direkte fra VGTVs studio, med Jon Martin Henriksen som programleder og Bernt Hulsker, Morten Langli og Mads Hansen som gjester. De reagerte med vantro på Norges marerittstart.

Sjekk reaksjonene i videovinduet under!

VGTV-gjestene var ikke veldig imponerte av det de så fra det norske landslaget.

– Lars Lagerbäck, nå har du mye å jobbe med. Det er lett å sitte og smile på Skavlan, det er verre på benken, sier Morten Langli.

Bernt Hulsker felte følgende dom over kampen.

– Vi hadde en kampplan, den prøvde vi å følge, men vi lyktes ikke. Vi har folk som ikke går i duellene, det er ikke godt nok. De står med lua i hånda to ganger i midtforsvaret. Det er rett og slett pinlig, svakt og elendig. Vi taper fullt fortjent. Om Nord-Irland har seks gir, spiller de i tredje. Vi ser bedre ut i andreomgang, men det er fordi nordirene lar oss komme. De gidder jo knapt komme hjem, sier Hulsker.

Han fikk støtte fra Langli.

– Angrepsspillet er også rævva. Det er ikke-eksisterende, sier han.

Langli vart alt annet enn fornøyd. Se innslaget i videovinduet under!

– Kan ikke bli verre



Når det ikke går veien på fotballbanen, valgte noen å trøste seg med at Norge dominerte i Ski-VM iLahti tidligere i år.

De fleste var kritiske til landslagets prestasjon i Belfast.

John Arne Riise, mannen med flest kamper for det norske landslaget, rettet en pekefinger mot Even Hovland, som måtte tåle mye kritikk.

Det var imidlertid noen prestasjoner å glede seg over, som for eksempel Alexander Søderlunds strålende volley som dessverre for Norge, traff tverrliggeren i stedet for nettmaskene.

Mads Hansen mente at dersom Søderlunds avslutning hadde gått i mål, kunne det blitt tidenes peneste norske landslagssmål. I videovinduet under kan du se hvor nærme Søderlund faktisk var en drømmescoring.

Mens mange hadde håpet på at Lagerbäck skulle umiddelbart levere samme resultater og prestasjoner fra tiden i Island, ble det ikke slik, i hvert fall ikke på første forsøk.

Det var likevel noen positive sider, i følge fotballeksperten Lars Tjærnås.

Lagerbäcks neste mulighet til å revansjere seg er 10. juni, da Tsjekkia kommer til Ullevaal til ny kamp i VM-kvalifiseringen. Dagens resultat gjør at Norge ligger nest sist i sin gruppe, med tre poeng.