Norges nye landslagssjef Lars Lagerbäck (68) beskylder Luis Suárez (30) for å ha filmet seg til straffespark i Barcelonas historiske snuoperasjon mot Paris Saint-Germain.

Lars Lagerbäck gjestet det svenske Viasat-studioet og mente Suarez filmet seg til straffe på stillingen 4–1.

– Det er skammelig at juks skal være så avgjørende. Det krever mer videodømming, uttalte Norge-treneren i Viasat-studio etter kampen.

Omdiskutert straffesituasjon

Barcelona sto for tidenes Champions League-snuoperasjon da de tok seg videre i turneringen etter 6-1-seieren over Paris Saint-Germain onsdag.

Men det er likevel én situasjon som blir heftig diskutert:

På stillingen 4–1 til Barcelona fikk Luis Suárez tildelt straffespark av dommer Deniz Aytekin. Lionel Messi fikk vendt opp i midtsirkelen og chippet følsomt gjennom til uruguayaneren, som startet i bakrom mellom Serge Aurier og Marquinhos.

STRAFFE: Her går Luis Suárez ned i Barcelona-boksen etter en albue i halsen fra Marquinhos. Neymar omsatte den påfølgende straffen i mål. Foto: Lluis Gene , AFP

Marquinhos var oppe med en albue i halsen til Suarez, som gikk i bakken og fikk straffespark. Det fikk Viasat-kommentatorene til å rase.

– Han faller jo så lett! Han filmer seg til straffespark, kommenterte Viasats Daniel Høglund da han fikk se reprisen av hendelsen.

– Han faller jo som et løvblad på høsten, supplerte Vidar Davidsen.

– Sørgelig for fotballen



– Det er en sånn type situasjon som får sinnene til folk satt i kok fordi det skjer på et såpass avgjørende øyeblikk, det blir helt avgjørende for hvilket lag som går videre, og det er Luis Suárez, sier Petter Veland til VG.

– Han er ikke Mor Teresa, og han får ikke så vondt når han går ned som han later som at han får. Jeg mener at det ikke er straffe, og at dommeren bukker under for presset fra 98 000 på tribunen, men synes det er synd at det overskygger 180 minutter med 11 scoringer og endeløs dramatikk man aldri tidligere har bevitnet.

– Det er sørgelig for fotballen og uprofesjonelt av spillerne, sier Lagerbäck.

Viasat-ekspert Rune Bratseth var ikke like skråsikker på om Suárez filmet som sine kolleger.

– Det er ikke det verste straffesparket jeg har sett. Marquinhos er klønete og alltid litt på etterskudd, men det er mye teatralsk, sier Bratseth.

– Det er for mye filming, og det ødelegger sporten, legger han til.

Viasat-ekspert Petter Veland mener dog at det er viktig å skille mellom overspilling og filming.

– Om man filmer, skaper man en situasjon som ikke er der i utgangspunktet. Om man overspiller, utnytter man en situasjon som er der – i dette tilfellet grunnet albuen til Marquinhos, som ikke ser på ball i det hele tatt. Filming er helt uakseptabelt.

– Overspilling er også over den moralske streken til mange, men det blir samtidig en del av taktikkeriet, kynismen og det faktum at man forsøker å utnytte en feil av motstanderen, i dette tilfellet Marquinhos. Men jeg skjønner jo selvsagt at det reageres på, avslutter Veland.