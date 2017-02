Lagerbäck liker ikke snakk om underholdende fotball

ULLEVAAL STADION (VG) Jakten på ny landslagssjef er over. Norges Fotballforbund har ansatt svenske Lars Lagerbäck som Per-Mathias Høgmos arvtager.

– Det finnes vel egentlig mange forklaringer på at jeg sitter her, en stor del er Nils Johan og Terje som jeg har truffet de siste ukene. Jeg burde være så smart at jeg pensjonerte meg etter Island. Da vi begynte å prate rev det i landslagsnerven, sier Lagerbäck.

Les også: Fotballekspert bekymret over NFFs trenerjakt

Ikke hatt marginene med seg



Det er ennå ikke bestemt hvem som blir svenskens assistent. Det eneste han vil opplyse er at det bør bli en nordmann, som har god oversikt over spillerne. Lagerbäck har skrevet under en treårskontrakt, det vil si ut kvalifiseringen i 2019.

Flankert av fotballpresident Terje Svendsen og toppfotballsjef Nils Johan Semb i Norges landslagsgarderoben fortalte også Lagerbäck om sine sine betraktninger rundt hva som har skjedd med Norge de siste årene. Han mener Per-Mathias Høgmo-utgaven ikke har hatt marginene med seg, og trekker spesielt frem play off-tapet mot Ungarn senhøsten 2015. Han sier også at han synes laget «ser spennende ut».

VG +: Lagerbäcks nøkkel: Starter med samme lag hver eneste kamp

Liker ikke snakk om underholdende fotball



Men pressekonferansen tok etter hvert en vending til temaet rundt svenskens fotballfilosofi. Der Per-Mathias Høgmo var svært opptatt av å utvikle spillerne sine, og ikke minst proklamerte en svært innovativ spillestil, er Lagerbäck en litt annen type.

– Jeg har en tydelig idé om hva jeg mener er best. Men så må man også se litt på hvor bra spillermateriale du har. Jeg er ganske sikker på at den grunnfilosofien jeg har hatt med Sverige, Nigeria og Island er det vi skal bruke.



– Så gjelder det å spille effektiv fotball. Jeg liker ikke uttrykket når man snakker om underholdende fotball og attraktiv fotball, for meg handler fotball om å vinne. Jeg blir overrasket når vi kommer til mars om vi ikke spiller noe tilsvarende Sverige og Island gjorde, men jeg kan ikke binde meg til det før jeg er blitt kjent med spillerne.

VG +: I 15 år har han var Lagerbäcks skygge



– En spesialist i landslagsfotball



ISLAND-TRENER: Lars Lagerbäck, her som trener for det islandske landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Svensken har en lang CV som trener. Hans siste jobb var som landslagssjef for Island. Han tok guttene fra sagaøya til EM-sluttspillet i Frankrike i sommer. Der kom islendingene sensasjonelt til kvartfinalen, hvor det ble tap for vertsnasjonen.

– Vi legger ikke skjul på at vi var i samtaler med Solbakken, men at de ble avsluttet. Vi har vært i kontakt med flere kandidater som vi mener passer. Lars er en landslagstrener. Han har stått 18 år i jobb med Sverige og Island. Han har gode resultater med land vi kan sammenligne oss med. Det er en spesialist på landslagsfotball vi nå har signert, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb.

Lang trenerjakt



Dermed er en drøyt to måneder lang jakt på Per-Mathias Høgmos erstatter over. Høgmo og Norges Fotballforbund skilte lag 16. november 2016 etter en lang rekke begredelige resultater under høstens VM-kvalifisering.

Siden den gangen har det vært bekreftede samtaler mellom toppfotballsjef Nils Johan Semb – mannen som har ledet arbeidet med å ansette ny landslagssjef – og en rekke kandidater.

Har snakket med flere kandidater



Ståle Solbakken ga etter hvert beskjed om at jobben ikke var for ham. Bob Bradley kunne fortelle at han var smigret, men etter at amerikaneren møtte Semb i Oslo denne vinteren har det vært stille.

Ole Gunnar Solskjær ble også kontaktet, men avslo videre samtaler utover den telefonen han mottok fra Semb. I tillegg er Roy Hodgson, Uwe Rösler, Erik Hamrén, og en rekke andre norske klubbtrenere nevnt som en ny, mulig landslagssjef.

Til slutt falt valget på Lagerbäck.